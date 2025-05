Excarcelaron al hombre acusado de manosear a tres mujeres en las calles de Ituzaingó

El hombre detenido por los ataques tiene 36 años y tres denuncias

El Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón, a cargo del juez Ricardo Fraga, resolvió la excarcelación del hombre de 36 años, identificado como C.D.T., que había sido detenido el pasado 30 de abril por estar acusado de haber manoseado a tres mujeres en diferentes episodios ocurridos en la vía pública del partido de Ituzaingó.

La medida fue adoptada luego de que la defensora oficial del imputado solicitara su liberación bajo el argumento de que no existían elementos que justificaran su permanencia en detención. La fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó, no se opuso a la solicitud, lo que habilitó al juez a considerar el pedido favorablemente.

Según le confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el magistrado sostuvo que no hay actualmente riesgos procesales que justifiquen una medida de coerción como la prisión preventiva. En ese sentido, Fraga evaluó que no existen indicadores de peligro de fuga ni de posibilidad de entorpecimiento de la investigación por parte del acusado. No obstante, dispuso como condición la presentación de una caución personal, es decir, una persona del entorno cercano de C.D.T. que asuma la responsabilidad de garantizar que el imputado cumpla con las medidas impuestas.

Entre las condiciones impuestas, se estableció también la prohibición absoluta de contacto con una de las denunciantes del delito contra la integridad sexual, así como con los familiares de ella. Esta restricción estará vigente durante todo el proceso judicial.

Las denuncias que originaron la causa

Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual en Ituzaingó

La investigación judicial se inició tras tres denuncias presentadas entre enero y abril de este año, todas con un modus operandi similar: un motociclista abordaba a mujeres que se desplazaban por la vía pública, las manoseaba en sus partes íntimas y escapaba rápidamente a bordo de una moto azul.

El primer caso ocurrió el 24 de enero, cuando una joven de 27 años denunció que un hombre se le acercó, la sujetó con fuerza y le realizó tocamientos. El segundo episodio se registró el 24 de abril, con otra mujer, de 31 años, que iba en bicicleta y fue abordada de manera similar. El tercer ataque, que aceleró la investigación, fue denunciado el domingo anterior a la detención. En ese caso, la víctima también circulaba en bicicleta cuando un hombre la manoseó y huyó. Este último hecho se viralizó en redes sociales, lo que generó mayor presión social y permitió obtener nuevos elementos a través del análisis de cámaras de seguridad y testimonios.

Con esos datos, la policía logró identificar a C.D.T. y solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el juez Fraga. El operativo fue ejecutado por agentes de la DDI Morón, quienes detuvieron al acusado y secuestraron un teléfono celular que aún será peritado.

El teléfono celular del acusado que fue retenido durante el allanamiento

Durante su declaración ante la fiscal Bonini, C.D.T. negó haber sido el autor de los abusos y afirmó que la imagen que circuló en redes sociales “había sido distorsionada con inteligencia artificial”. Además, sostuvo que “no era ni parecido” al sujeto que aparece en los registros fílmicos y presentó una coartada sobre lo que estaba haciendo el día del último ataque.

En el allanamiento no se encontró la moto ni vestimentas similares a las que usaba el agresor.

A estos hechos se suman otras dos causas penales que C.D.T. enfrenta. En diciembre fue interceptado en un control policial mientras conducía un automóvil robado en Ituzaingó. Además, intentó fugarse de ese operativo realizando maniobras evasivas, lo que derivó en una imputación por desobediencia a la autoridad y encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

Aunque recuperó la libertad, C.D.T. sigue imputado y vinculado a las tres causas penales en trámite. La fiscalía no descarta que puedan surgir nuevas denuncias con un patrón similar, por lo que instó a eventuales víctimas a acercarse a la justicia.

El caso se mantiene abierto mientras se esperan los resultados de nuevas pericias y se analizan pruebas adicionales. La excarcelación, remarcaron desde el Ministerio Público, no implica un sobreseimiento ni una absolución. Será el juicio el que determine su responsabilidad penal.