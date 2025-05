No le quisieron fiar en un local de Santa Cruz y amenazó al dueño con una escopeta

No le quisieron fiar y volvió al local con una escopeta (Fuente: MDZ

Un hecho extremamente violento ocurrió en un local de El Calafate, Santa Cruz, cuando una persona fue a pedir fiado y su dueño se negó. El hombre se retiró del establecimiento, pero regresó más tarde con una escopeta e intentó atacar a los empleados. El arma se trabó y terminó lanzando las balas con sus propias manos.

El hecho ocurrió en la noche del martes 29 de abril, cuando B.G, ingresó armado a un local gastronómico tras haber recibido la negativa ante su pedido.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y culminó con su detención al día siguiente. Fue arrestado por una brigada especial.

Según relató Federico, dueño del comercio, a las autoridades B.G. había pasado más temprano a pedir comida sin pagar. Ante la negativa del dueño, se retiró sin generar disturbios.

Sin embargo, cerca de las 20 horas, regresó con otro ánimo: pateó la puerta del local, entró empuñando una escopeta y comenzó a gritar e insultar a los empleados.

“Estás re delirado vos”, se escucha decir a uno de los trabajadores del lugar en las imágenes, al ver la actitud errática del agresor.

B.G., visiblemente fuera de sí, intentó cargar el arma en medio del caos. Los nervios y la torpeza lo llevaron a perder parte de las municiones, y cuando finalmente logró introducir algunos cartuchos, la escopeta se trabó.

Frustrado por la inutilidad del arma, el hombre no se detuvo. En un acto que mezcla desesperación con improvisación, lanzó con la mano uno de los proyectiles hacia los empleados del local.

Luego, tomó una silla y la arrojó detrás del mostrador. Tras esto, se dio a la fuga mientras uno de los trabajadores intentó detenerlo.

Según informó el médico local Ahora Calafate, la denuncia fue presentada inmediatamente en la comisaría local por Federico, lo que dio lugar a una rápida respuesta policial.

El miércoles al mediodía, los efectivos localizaron la camioneta Ford Ecosport de B.G. estacionada frente a un supermercado en Cerro Calafate. Dentro del vehículo se encontraba su pareja, quien intentó huir del lugar pese a las órdenes de la Policía. En su maniobra, embistió a un oficial, por lo cual fue arrestada por atentado contra la autoridad, resistencia y lesiones leves.

Mientras tanto, una brigada de operaciones especiales enviada desde Río Gallegos se trasladó hasta la casa del sospechoso. Al irrumpir, lo encontraron intentando escapar por el fondo del domicilio y lograron detenerlo. El juez Alberto Ludueña, a cargo de la causa, ordenó su indagatoria y posterior detención por amenazas calificadas y daños.

Aunque no se halló la escopeta durante el operativo, el juez ordenó cuatro allanamientos adicionales. En uno de ellos, se encontraron elementos que abrieron nuevas líneas de investigación: dos fundas de chaleco balístico y una tonfa perteneciente a la Policía de Santa Cruz. A raíz de estos hallazgos, se abrió una causa paralela para determinar cómo esos objetos llegaron a manos de Galarza.

También fueron secuestrados equipos electrónicos y televisores que podrían haber sido robados en un domicilio particular. Las autoridades ahora buscan conectar estos elementos con denuncias previas por robos en la zona.

Un jubilado amenazó con un arma a una empleada y robó 200 mil pesos

Un hecho delictivo llamó la atención en el barrio Sargento Cabral, en Santa Fe, por el inusual perfil del autor del robo. Un hombre de avanzada edad, de “entre 70 y 80 años” según detalló la víctima, ingresó a una dietética y, a punta de pistola, se llevó más de 200 mil pesos en efectivo de la caja registradora.

Una joven empleada de una dietética ubicada en la calle General Paz al 5000 fue víctima de un asalto calificado ocurrido este miércoles. “Fue a las 12 y media. Yo estaba cerrando. Ya tenía casi todas las cosas adentro", explicó.

“Él viene y, como hacemos generalmente, para que no siga entrando gente cuando cerramos, lo hago pasar y cierro las puertas”, comentó Valentina, la empleada del local. La escena tomó un giro inesperado cuando el hombre sacó un arma de fuego y advirtió: “Esto es un robo”.

Primero me dijo que no me iba a hacer nada, que le dé la plata. Me reí porque, no sé, la edad me pareció muy gracioso que me diga eso. Pensé que era un chiste”, contó en una nota con el medio local Sol Play.

La joven pasó de pensar que era un chiste a ver cómo la escena se iba poniendo cada vez más tensa. “Después de eso, me saca un arma, me la muestra, me dice que le dé la plata y le doy el dinero de la caja, me dice que seguro tengo más, que busque y le doy la otra plata”, reveló.

La víctima, visiblemente sorprendida, entregó cerca de 220.000 pesos que se encontraban en la caja registradora.

En un momento de distracción del delincuente, la joven logró salir del local para pedir auxilio. “Yo salí corriendo para la verdulería a pedir ayuda. Los chicos lo siguieron, pero entró en un pasillo y se escapó”, concluyó. A pesar de ser seguido brevemente por los vecinos, el ladrón huyó a pie logrando escabullirse en una zona de pasillos de calle Lavalle.