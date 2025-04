“¡Mamá, tengo miedo!”: el terror de una nena de 8 años durante un asalto en Villa Lynch

Los gritos de terror de una nena de 8 años durante un robo a su familia (Crédito: Sala de Situación)

La tranquilidad de una familia que salía de un cumpleaños en la localidad bonaerense de Villa Lynch, partido de General San Martín, se convirtió en segundos de puro terror cuando un delincuente armado les robó la camioneta. El episodio de inseguridad quedó registrado en un video que muestra el mal momento que atravesaron las víctimas, entre ellas una niña de 8 años.

Todo ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 18, aunque las imágenes trascendieron en las últimas horas. La menor estaba junto a sus padres, Viviana y Ariel, y sus abuelos maternos. Habían ido a una reunión familiar y estaban subiendo a su camioneta Jeep Compass cuando un ladrón armado, que circulaba en un Fiat Palio Weekend conducido por un cómplice, se acercó y los amenazó.

En las imágenes, que publicó Sala de Situación, se observa cómo los familiares comenzaron a entrar en el rodado de forma tranquila hasta que el asaltante, quien según Viviana tendría aproximadamente 20 años, apareció en escena y les apuntó con el arma al abuelo y al padre de la pequeña.

Al darse cuenta de la situación, la nena se bajó gritando y corrió asustada. “¡Mamá, tengo miedo!”, decía antes de refugiarse en los brazos de su madre. Afortunadamente, aunque el susto fue grande, la familia resultó ilesa.

En diálogo con Mediodía Noticias, Viviana narró el difícil momento. “La verdad, pensé que iban a matar a mi marido. Cuando vi que preparó el arma y le apuntó, dije: ‘Ay no’”, relató.

El ladrón y su cómplice escaparon en la camioneta robada hacia el límite con el partido de Tres de Febrero. Más tarde, el vehículo apareció abandonado sobre la calle Bazzini, entre Triunvirato y La Cautiva, en la localidad de Villa Bosch, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Al parecer, tuvieron dificultades para manejar la camioneta, ya que era automática y el conductor no parecía estar familiarizado con el sistema.

“Ellos no sabían manejarla, la sacaron haciendo ruido, como se escucha en el video. Mi marido tenía la llave encima y parece que se les apagó y no pudieron volver a arrancarla”, explicó Viviana.

Respecto a cómo se encuentran anímicamente, contó: “Estamos procesando todo, todavía como que uno va cayendo en lo que pasó. La nena está bien, aunque me preguntó si atraparon al ladrón, le dije que sí para tranquilizarla. Ahora trata de entender qué pasó, pero me sigue preguntando si hay más ladrones. Le tengo que decir que no, que era justo ese, para que no tenga miedo”.

La mujer también expresó su preocupación sobre el accionar policial tras lo ocurrido. “Mi sensación es que la Policía está a la buena de Dios, como nosotros. Hacen lo que pueden. Ayer veía al agente en el patrullero, era un chico de unos 20 años. Me dio pena porque pensé: arriesgan la vida por dos mangos. Así vivimos en la Provincia, así estamos”, comentó.

Por el caso se inició una investigación en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 de San Martín.

Un informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación reveló que, durante 2024, se registró un aumento del 13 por ciento del robo de vehículos en la Argentina respecto al año anterior. Además, la mayoría de los asaltos fueron mano armada. Según la media, hubo un hecho cada 5 minutos.

De acuerdo al documento, se recibieron 103.609 denuncias por el delito el año pasado. Mientras que en 2023, se registraron 91.574, es decir, unos 12 mil casos menos.

Los números incluyen el robo de automóviles, motos, camionetas y camiones que estaban asegurados. El organismo indicó que la tendencia creciente se viene dando en los últimos años, a excepción del 2020, cuando regía el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio (ASPO) como medida preventiva ante el Covid-19.