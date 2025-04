Cuatro jóvenes mataron a una cría de gato montés en Salta y lo exhibieron como trofeo

Testigos aseguraron que los adolescentes dieron con el animal luego de que se escapara de un domicilio (Foto: EPA)

Cuatro jóvenes mataron a una cría de gato montés en Salta y exhibieron su cuerpo como trofeo. La imagen del felino muerto desató una ola de indignación e impotencia entre los vecinos del barrio Bella Vista, en Rosario de Lerma, y grupos de ambientalistas.

La escena, filmada por testigos que no pudieron evitar la crueldad del acto, muestra a un grupo de jóvenes que, en lugar de actuar con responsabilidad, decidieron perseguir, agredir y matar brutalmente al animal.

El pequeño felino, que pertenece a una especie silvestre y está protegido por la legislación ambiental, fue encontrado aparentemente escapando de una vivienda en la que se sospecha era mantenido ilegalmente en cautiverio.

Testigos aseguraron que, tras encontrarlo, los jóvenes no dudaron en acorralarlo y maltratarlo. No conforme con esto, levantaron al animal entre risas y burlas, exhibiéndolo públicamente en la calle como si fuera un trofeo. Lo patearon hasta matarlo.

La escena no pasó desapercibida para los habitantes del barrio, quienes rápidamente alertaron a la Policía. En sus testimonios, los vecinos señalaron que los agresores, al parecer, eran menores de edad, lo que agregó aún más indignación al caso.

Los jóvenes abandonaron el cuerpo del felino en la calle y huyeron del lugar. La Policía, siguiendo los datos recabados, inició una investigación para dar con los responsables de este acto de violencia, mientras que la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma abrió una causa por maltrato animal y tenencia ilegal de especies protegidas.

No se trata de una especie común en la zona

El gato montés (Leopardus geoffroyi) es una especie autóctona que habita en una amplia variedad de ecosistemas, desde las selvas montañosas del noroeste hasta los desiertos fríos de la Patagonia. Este pequeño felino, que en su entorno natural juega un papel importante en el equilibrio ecológico, se encuentra clasificado como una especie protegida. Su presencia en el Valle de Lerma es inusual, lo que genera sospechas de que el animal fue sustraído de su hábitat natural y mantenido en condiciones de cautiverio ilegal.

Protectores Lerma, un grupo proteccionista que lucha por la conservación de la fauna en la región, se refirió al hecho. En declaraciones al portal del diario El Tribuno, una de sus referentes expresó: “Lo que ocurrió en barrio Bella Vista no es un juego de adolescentes. Es un acto criminal que desnuda una deuda grave del estado en educación ambiental, control y aplicación efectiva de las leyes. La fauna silvestre no es mascota, no es objeto de entretenimiento, ni mucho menos un trofeo para subir a redes sociales. Es parte de un ecosistema que estamos destruyendo a golpes, patadas y omisiones”.

Otro ataque humano a un animal

A principios de este mes, un incidente brutal sacudió la tranquilidad del barrio Sargento Cabral, ubicado en la zona de La Arbolada, en Alto Comedero, provincia de Jujuy, cuando un hombre mató a golpes a un puma joven.

El animal fue acorralado por una jauría de perros en la vía pública y luego asesinado a garrotazos por el dueño de los canes. Su accionar generó el repudio entre los residentes del área y una respuesta inmediata de las autoridades provinciales.

El hecho fue presenciado por varios vecinos que denunciaron la situación con rapidez. Los testigos aseguraron que el puma era parte de una familia de felinos que intentaba escapar de los perros, que son conocidos en la zona por su agresividad.

El dueño de los animales, lejos de intentar una solución pacífica o buscar la ayuda de autoridades competentes, decidió golpear al joven puma hasta matarlo.

“Los perros ladraban durante la madrugada y, cuando el hombre salió de su casa, vio que uno de los pumas estaba acorralado y en lugar de intentar llamar a las autoridades, lo golpeó hasta matarlo”, relató Eduardo Vargas, integrante del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), organismo que intervino tras la denuncia pública.