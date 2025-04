Cayó uno de los asesinos del jubilado que fue ejecutado mientras protegía a sus nietas de un robo en La Matanza

Detuvieron a un sospechoso del crimen de Benito Cabrera en La Matanza

Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Matanza detuvo anoche a uno de los sospechosos por el crimen de Benito Cabrera, el jubilado de 65 años que fue asesinado el 29 de marzo último mientras intentaba proteger a sus nietas durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.

Fuentes del caso comunicaron a Infobae que el detenido fue identificado como I.D., de 22 años. Según la investigación, habría sido quien manejaba la moto en la que se movilizaba junto a su cómplice el día del ataque.

La captura fue realizada por agentes del Grupo de Tareas Operativas de la Comisaría de Altos de Laferrere, perteneciente a la Policía Bonaerense. Los investigadores lograron establecer su identidad luego de semanas de trabajo y, con las pruebas reunidas, solicitaron órdenes de allanamiento para dos domicilios: I.D. fue localizado en uno de ellos.

Así, el acusado quedó alojado en una celda a la espera de ser indagado por el fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

El acusado tras ser detenido

El hecho ocurrió un sábado por la tarde, alrededor de las 19.30, en el cruce de las calles Almeida y Martín Coronado. Benito Cabrera estaba a bordo de su Chevrolet Celta junto a su hermana, quien manejaba el vehículo, y dos de sus nietas, una de tres meses y otra de casi cuatro años. La familia había hecho una parada breve frente a una bicicletería para dejar una bicicleta cuando aparecieron dos delincuentes en moto.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, los ladrones se acercaron con intenciones de robar el auto. Golpearon el vehículo con un arma para obligar a las víctimas a bajarse. La mujer que conducía no pudo reaccionar rápidamente debido a que tenía a las niñas en el asiento trasero.

Benito, que iba del lado del acompañante, trató de proteger a las nenas con su cuerpo. Ante los bocinazos y gritos desesperados, los atacantes escaparon sin concretar el robo. Fue entonces que uno de ellos disparó antes de alejarse. La bala atravesó la ventanilla trasera y dio en la axila de Benito.

La víctima fue trasladada de inmediato hasta la Clínica Figueroa Paredes, donde los médicos intentaron reanimarlo. Pero el proyectil lo había impactado en un pulmón y a pesar de los esfuerzos del personal médico, Benito murió poco después de su ingreso.

La víctima, Benito Cabrera, y la zona donde ocurrió el crimen

Helena, una de las hijas de la víctima, habló con los medios después del crimen y relató los hechos: “Aparecieron dos pibes con una moto y querían robar el auto. Mi hermana estaba desesperada porque estaba el bebé de tres meses y la nena de casi cuatro años. Como no podían bajar del auto, empezaron a golpear el auto con el arma y, entre eso, tiraron un tiro. Mi papá cubría a las nenas con su cuerpo para que no pasara nada mayor, pero tiraron el tiro y se lo dieron a él. Gracias a que él cubrió a ellas no pasó una tragedia mayor”.

La mujer contó que su padre había trabajado durante más de 35 años en una fábrica de plásticos y que hacía poco tiempo había comenzado a disfrutar de su jubilación. También dijo que el 21 de marzo había sido su cumpleaños y que toda la familia lo había festejado el domingo anterior. “Estamos todos destruidos. No hay palabras”, expresó.

“Lo único que pido que se haga justicia y no quede impune, que no quede todo en la nada porque estamos todos cansados. Pedimos justicia, por favor y que paguen todo lo que tengan que pagar”, expresó la hija.

Los investigadores siguen buscando al segundo sospechoso, quien permanece prófugo.