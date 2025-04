La dramática búsqueda de otra argentina desaparecida en Cancún: “Me dijeron que iba a aparecer en pedacitos”

Lorena tiene 39 años

Lorena Ester Bálsamo, una argentina de 39 años y oriunda de Tandil, desapareció sin dejar rastros en Cancún, México, el 11 de octubre pasado. Ese día fue vista por última vez cuando subía a un taxi en la residencia de Villa Maya, en la que vivía junto a su marido, también argentino.

“Supuestamente, ella se sube a un Chevrolet bordó para ir a Plaza de las Américas a depositar el dinero por la venta de una camioneta. Nunca llegó a destino”, relata Patricia, hermana de la mujer desaparecida, en diálogo con Infobae.

“Como era un taxi, no hay registros y la Policía, aparentemente, dice que las placas son falsas”, las afirmaciones de Patricia son todas hipotéticas, puesto que no tiene ninguna certeza.

Consiguió una foto del vehículo y pudo contactarse con el dueño de la residencia, quien le informó que su cuñado se había mudado del lugar “por su seguridad”. Habría recibido amenazas tras la desaparición. “Corría riesgo su vida”, dijo apuntó Patricia.

El auto en el que se habría subido Lorena Balsamo

Pero la hermana de Lorena aún no logra que las autoridades de Quintana Roo abran la búsqueda de la mujer desaparecida, con quien no tiene contacto desde el 5 de octubre.

“Llamé al consulado, pero me dijeron que ella se había ido porque quería. Esa fue la respuesta. Contraté un abogado, pero me estafó. Agarró la plata y no hizo nada. Para pagarle, me quedé en cero. La única manera es viajar a México y perdería mi trabajo. Además, tengo miedo de ir sola. ¿Quién me va a proteger allá?“, se lamenta.

Desde que denunció la desaparición en redes sociales, la hermana de Lorena no deja de recibir llamadas y mensajes intimidantes, extorsiones y hasta intentos de estafas.

Lorena Balsamo, desaparecida en Cancún

“Me llamaron y me dijeron que si no pagaba, mi hermana iba a aparecer en pedacitos. Otra persona me mandó un mensaje diciendo que mi hermana tenía carácter, por lo que el taxista la violó y la mató. También se comunicó el presunto líder del cartel de Jalisco y desde Colombia”, enumera Patricia, quien no descarta ninguna hipótesis.

Y agrega: “Aunque me comuniqué con el consulado argentino allá y radiqué la denuncia en la Policía Federal en Tandil, nadie la busca. Las únicas que me ayudan son las organizaciones ‘Unidas Siempre’ y ‘Madres Buscadoras’ de México”.

Uno de los mensajes extorsivos que recibió la hermana de la mujer desaparecida

La abogada Betina Araceli Teuly, quien trabaja con la intendencia de Playa del Carmen para erradicar casos de violencia de género, indicó a este medio que en 2024 se registraron 106 desapariciones de mujeres en Quintana Roo. De esa cifra, seis son extrajeras, una de ellas (Lorena) es argentina.

“Estamos tratando de acceder a la carpeta de investigación del caso de Lorena y dando seguimiento. No queremos que dejen salir de México al marido”, apunta Teuly, también especialista en derecho político y narcotráfico.

Patricia aclara que su hermana vive en México hace más de 9 años. “Estaba con los papeles legales”, asegura. Su celular nunca se encontró. Según su marido, “se le había roto una semana antes, lo llevó a arreglar y, supuestamente, quedó en el local”.

El misterio de Lorena no es comparable al que envuelve el caso de María Belén Zerda en Cancún, sino que es muy alarmante.

Por lo pronto, María Belén regresó al país luego ser hallada en la calle tras permanecer 12 días desaparecida. Según dijo, se había escondido durante todo ese tiempo en la selva por miedo. Hasta ahora, la fuente de ese temor es desconocido.