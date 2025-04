Detuvieron en Rosario a una mujer acusada de más de 20 estafas en Buenos Aires y Santa Fe

Estafa en la compraventa de una camioneta Fiat Toro en San Isidro : el 18 de octubre de 2018 , Giavino, utilizando el mismo modus operandi, contactó por redes sociales a F.L.A. , quien vendía una camioneta. En ese encuentro, realizado en las inmediaciones del Registro Seccional Nº 6 de San Isidro , firmaron un boleto de compraventa. Giavino entregó un anticipo de 40.000 pesos y se comprometió a completar el pago en cuatro cuotas iguales. Una vez en posesión del vehículo, no cumplió ni con las cuotas del plan de ahorro ni gestionó el traspaso de titularidad. La víctima también registró infracciones generadas por el uso del vehículo, que quedaron impagas.

Venta no autorizada de un Fiat Palio Adventure en Pilar: entre el 28 de diciembre de 2018 y el 1 de abril de 2019, Giavino también fue señalada por la venta no autorizada de un auto estacionado en su cochera en la calle Champagnat al 1100, propiedad de su ex cuñada L.V.S.. El vehículo, que formaba parte de un acuerdo privado de división de bienes entre la mujer y el hermano de la acusada, había sido formalmente habilitado para la venta con un formulario 08 firmado por ambas partes y certificado por escribano. Pese a eso, Giavino habría vendido el vehículo sin autorización, y posteriormente impidió el ingreso de L.V.S. al edificio, lo que motivó una denuncia penal.