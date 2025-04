Verónica Ojeda lloró en el juicio por la muerte de Maradona y dijo que lo “tenían secuestrado”

Verónica Ojeda será la primera testigo en declarar en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona

“Diego siempre me pedía ayuda y yo no sabía cómo hacer. Yo sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Cuando yo me iba me decía ‘llevame’. Tenía temor a quedarse solo”.

Las contundentes palabras corresponden al testimonio que este martes brindó Verónica Ojeda ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro durante la novena audiencia del juicio por la muerte de Maradona, donde dio detalles de cómo fueron los últimos días de su expareja y apuntó contra el equipo médico por su responsabilidad en la muerte del Diez.

La madre de Dieguito Fernando, el menor de los hijos de Diego, lloró al recordar su historia con el astro del fútbol e hizo un repaso por el último tiempo que compartió con él. Según su relato, ella estuvo un tiempo distanciada del Diez y volvió a acercarse en 2020 a partir del llamado de una masajista que le dijo “vos sos la única que podés salvar a Diego“.

Desde entonces empezó a visitarlo seguido en sus casas de Bellavista y Brandsen, donde Maradona vivió hasta que fue operado de la cabeza a principios de noviembre. En este contexto, fue clara al definir cómo percibía el ambiente en el que habitaba su ex. “Ellos querían verlo a Diego mal, no querían verlo bien. No querían que estuviera consciente y apto para disfrutar”, dijo en referencia al entorno que lo acompañaba diariamente.

Ojeda continuó su relato cronológico rememorando los días que Maradona estuvo internado en la Clínica Olivos por la cirugía a la que fue sometido semanas antes de su muerte y dio un detalle clave para la Fiscalía y la querella acerca de cómo se decidió la tan cuestionada internación domiciliaria en Tigre, donde días más tarde falleció.

La ex esposa de Maradona criticó la atención recibida por el astro en sus últimos días en Tigre

“A todos nos decían que era conveniente internarlo en una casa, en una internación domiciliaria, que iba a haber enfermeros, como si fuera que estaba internado en el hospital. Todo lo que iba a haber en un hospital, lo mismo iba a estar en la casa. Luque y Cosachov nos dijeron eso”, recordó Ojeda, complicando a los dos principales imputados en la causa.

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando visitaron dos veces a Maradona en su casa del barrio San Andrés antes de la muerte. Y de acuerdo a su testimonio, notó una gran diferencia entre la primera y la segunda vez que lo vio.

“El primer día estuvo bien, estuvo contento, tomó su sopa. Ese día lo disfrutó a Dieguito, lo miraba. Es el único día que lo vi bien porque al segundo día que lo vi ya no lo vi bien”, contó.

Luego quebró en llanto al recordar cómo lo encontró la próxima vez que lo visitó, el 23 de noviembre de 2020, unas 48 horas antes de la muerte del Diez.

“Llegué como a las 5 de la tarde. Llego y estaba solo, con Coria (custodio) y con una enfermera rubiecita que estaba sentada en el living principal leyendo una revista. Cuando entro, le digo ‘Diego, qué te paso’. Estaba hinchado, desfigurado, la panza, las manos hinchadas”, recordó entre lágrimas.

El médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, principales señalados en el proceso judicial

“Me sentí usada por Cosachov”, dijo Ojeda

Verónica Ojeda también remarcó cuál era su vínculo con los principales imputados Leopoldo Luque y Agustina Cosachov y los complicó al señalar que eran ellos los responsables de la salud de Maradona.

“A Luque yo lo conocí como el doctor de Diego, el que manejaba todo. Era como el doctor Cahe. Yo tenía muy buena relación porque era el doctor de Diego y me manifestaba todas las cosas cuando se hacían los chequeos”, comenzó diciendo.

Según su relato, él le había dicho que lo iba a operar en la Clínica Olivos del hematoma subdural que sufrió en la cabeza. Y eso lo sostuvo hasta el final de la intervención, a pesar de que no había sido así.

Siete profesionales de la salud enfrentan acusaciones por negligencia médica en el fallecimiento de Maradona

“A nosotros nos dijo Luque que lo había operado, que la operación había salido un éxito y después nos enteramos de que había otros médicos que habían operado a Diego. Nos mintieron a todos, se nos rieron en la cara. Una vergüenza”, dijo con bronca.

Luego se refirió a Cosachov, a quien Ojeda dijo que conoció desde el principio y hasta la ayudó a que se acercara a Diego porque él al principio no la quería.

“Con Cosachov cada vez que ella necesitaba tener acceso a él, yo la ayudaba. Yo me sentí usada por Cosachov porque ella no podía entrar de ninguna manera para con Diego, Diego no le permitía tener relación, no quería ni hablar con ella. Vanesa Morla me dijo que la tratara de ayudarla para que tenga vinculo con Diego. Una vez que lo logró, ya no tuve más vínculo”.

Noticia en desarrollo