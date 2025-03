Apareció Perro Primo tras su huida a Perú y será indagado esta semana

La detención de Perro Primo: tenía un arma y marihuana

El cantante Joel Rivas, más conocido como Perro Primo, escapó a Perú la semana pasada previo a su indagatoria ante la Justicia bonaerense, tras ser procesado por el delito de portación ilegal de arma de fuego: la Dirección Nacional de Migraciones informó al fiscal del caso, Juan Cruz Condomí Alcorta, que salió del país el martes último desde Aeroparque a bordo de un avión de Sky Airlines.

Poco antes, el fiscal Condomí Alcorta había enviado a funcionarios al domicilio de Perro Primo en el partido de Morón. Allí, se encontraron con un empleado de seguridad de Rivas, que aseguró que el cantante de 31 años, célebre por su barba color magenta y por ser uno de los fundadores de la cumbia 420 junto a L-Gante, se había ido a “República Dominicana”, sin saber cuándo volvería.

Así, el fiscal evalúo seriamente pedir el arresto del cantante. A pesar de que no tenía prohibida la salida del país, debía informar a la Justicia sobre cualquier cambio de domicilio.

Sin embargo, en las últimas horas, luego de que Infobae publicara el viernes detalles sobre su huida, la defensa de Rivas se contactó con Condomí Alcorta y aseguró que el cantante se presentará ante la Justicia, enviando copias de pasajes de avión de regreso. Su indagatoria fue programada para este jueves.

El arma incautada a Perro Primo

El 15 de marzo pasado, Perro Primo, que estaba acompañado por una mujer, fue detenido durante un control vehicular a bordo de un Fiat 500 en la ruta 58, a la altura de la localidad de Guernica. Lo frenaron por exceso de velocidad. Le encontraron una pistola Bersa Thunder .380 con ocho balas, junto a un poco de marihuana. Solo tenía la autorización legal para la tenencia de la pistola, sin embargo, no contaba con los papeles de su portación.

La salida del país no tenía sentido: la acusación, menor en la escala penal, era desde ya excarcelable y no terminaría en mucho más que en una probation. Sin embargo, el viaje a Perú no fue informado por la Justicia.

La otra causa

A fines de enero, Perro Primo quedó involucrado en medio de un operativo de la Policía Bonaerense cuando un helicóptero que tripulaba aterrizó sin autorización en medio de una playa de la localidad balnearia de Pinamar, en donde se encontraba una gran cantidad de gente que esperaba uno de sus conciertos.

Si bien nadie resultó herido, el piloto de la aeronave fue inhabilitado por 60 días y se le abrió una causa penal en la Justicia.

El cantante, en foto de sus redes sociales

El hecho ocurrió en la zona conocida como “La Olla”, en el sector de La Frontera, donde cientos de turistas se encontraban en el lugar. Al acercarse a la zona, desde el helicóptero comenzaron a arrojar dólares fotocopiados, lo que hizo que decenas de personas corrieran a lo largo de la playa para hacerse de que lo que caía del cielo.

En cuestión de minutos, el piloto, identificado como el ex piloto de TC y empresario Leandro Ventricelli, aterrizó sin ningún tipo de autorización. Perro Primo, por su parte, compartió una serie de videos en sus redes sociales antes de tocar tierra. “Así llega un verdadero rockstar a su show”, dijo el cantante.