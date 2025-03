Motochorros le dispararon a un motociclista para intentar robarle: “Me persiguieron por diez cuadras”

Motochorros persiguieron y dispararon a un motociclista en La Matanza

Un hombre identificado como Santiago manejaba un moto cuando sufrió un intento de robo en la localidad de Lomas del Mirador, en Buenos Aires. Mientras circulaba, motochorros lo persiguieron y dispararon; sin embargo, no lograron cometer el robo. La víctima logró escapar a una zona con seguridad policial y pidió ayuda.

Una cámara de seguridad de la zona logró capturar el momento en que Santiago era perseguido por motochorros que no dudaron en posicionarse frente a él y dispararle con el objetivo de sustraerle el rodado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:15 de la mañana en la calle Peribebuy entre Roque Simone y Guayaquil.

En diálogo con Todo Noticias, Santiago relató que minutos antes del incidente identificó una situación poco habitual. “Yo ví a los muchachos 20 cuadras antes de que me intenten robar. Me llamó la atención la forma que me miraron y la forma en que giraron”, recordó.

Al identificar un posible hecho de inseguridad, “me empecé a escapar un poquito más de lo normal”, recordó. Pese al intento de escapar, poco después se vio sorprendido por los motochorros, quienes intentaron arrojarlo de la moto. El hombre logró evitar caer y, aunque intentó frenar, la situación se volvió aún más peligrosa cuando los delincuentes comenzaron a disparar.

“Me aparecieron de golpe, me intentan tirar de la moto, me rozan y no me caigo”, sostuvo Santiago, quien aseguró que si bien no se observa en el video, su intención era frenar. “Siempre dije que si me quieren robar entrego todo”, afirmó.

La víctima identificó tres disparos durante el intento de robo (Foto: Captura)

A lo largo de su testimonio, el afectado mencionó que “en el momento que disparan me asusto y la reacción que tuve fue acelerar”, aunque aseguró que su intención siempre fue entregar todo lo que le pidieran. Sin embargo, la situación se complicó cuando los delincuentes apuntaron directamente hacia él, lo que lo llevó a temer por su vida. “Pensé que si paraba me mataban porque ya le habían errado”, expresó.

En el video grabado por una cámara de seguridad, se observa cómo uno de los delincuentes apunta con su arma mientras circulan a gran velocidad. Al respecto, Santiago recordó que “me apuntaban directamente” y en ese momento de tensión, “vi como tres disparos”, indicó.

El hombre, quien recientemente compró la moto con la que ocurrió el incidente, había vivido en la zona por un tiempo y conocía las calles de Lomas del Mirador. En su relato, destacó: “Me persiguieron por diez cuadras” sin embargo, al notar que no podía escapar, se acercó a una zona donde suelen estar efectivos policiales y “me tiré delante del patrullero para pedir ayuda”.

Santiago remarcó que, hace tres años, junto a su hermano, había tenido una reunión con el intendente de la localidad para expresar sus preocupaciones sobre la seguridad en el área. En ese encuentro, solicitaron que se mantuviera contacto con los vecinos y se implementaran medidas de seguridad.

A raíz de dicho reclamo se tomaron algunas medidas tendientes a la búsqueda de seguridad pero no se mantuvo a largo plazo. “Nos dieron teléfono del jefe de calle, pusieron un domo y guardia pero duró tres meses nada más”, se lamentó.

A partir del intento de robo, Santiago planteó que siente miedo de volver a circular con su moto. “Uno puede pensar que te siguieron la semana pasada, pero fue al voleo y estoy con mucho miedo. Hoy no me quiero subir a la moto y tengo a mi mamá preocupada", sostuvo.

Por otra parte, la víctima recordó que había comprado la moto tan solo 10 días antes del hecho y ahora no quiere volver a salir por el temor de un nuevo intento de robo. En particular porque se trata de un modelo de moto que desde hace un tiempo deseaba adquirir.