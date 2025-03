Juicio por la muerte de Maradona: detuvieron al custodio de Diego por falso testimonio

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro

Julio Coria, uno de los custodios de Diego Maradona que fue citado a declarar este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro, quedó detenido por dar falso testimonio.

Se trata de uno de los empleados de seguridad que estuvo en la casa del barrio San Andrés el día del fallecimiento del Diez y quien hasta le hizo respiración boca a boca cuando se descompensó.

“Está siendo mendaz en forma elocuente”, dijo la Fiscalía sobre Coria durante su testimonial en el juicio por la muerte de Maradona, que tiene a siete profesionales de la salud imputados.

La aprehensión de Coria fue ordenada por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach tras un pedido de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren y el abogado Fernando Burlando, quienes señalaron al menos dos contradicciones fundamentales en su declaración.

La primera contradicción

La primera contradicción en la que incurrió Coria tiene que ver con su vínculo con el neurocirujano Leopoldo Luque, con quien negó tener relación y dijo nunca haber hablado ni durante la internación domiciliaria ni después.

Pero numerosas pruebas y chats entre ambos que fueron expuestos en la jornada revelaron que el custodio tuvo varias conversaciones con el médico de cabecera de Maradona en diferentes períodos y hasta se invitaban a comer asados.

Cuando el fiscal Ferrari le preguntó al testigo si tenía contacto con el neurocirujano durante la internación de Maradona, el custodio de Diego respondió contundente: “No recuerdo haber tenido contacto con Luque”.

Sin embargo, luego le exhibieron chats en los que el neurocirujano lo llamaba “amigo” y el testigo confirmó que eran conversaciones con él. “Sinceramente, no me acordaba”, dijo.

Lo mismo sostuvo cuando expusieron una charla de WhatsApp en la que el médico de cabecera de Maradona lo invitaba a comer un asado un mes después de la muerte de Maradona. “Pero nunca lo vi después”, se justificó.

La segunda contradicción

La segunda contradicción mencionada por la acusación contra el testigo, que está obligado a decir verdad, tiene que ver con el rol de la psiquiatra en el momento de la reanimación.

Este martes, Coria dijo que Agustina Cosachov se alternó con la enfermera para hacerle RCP a Diego cuando se descompensó. Sin embargo, su intervención en las maniobras de reanimación no había sido mencionada por Coria en ninguna de las dos veces que declaró antes.

La primera fue el mismo 25 de noviembre de 2020, cuando dio testimonio tras la muerte del Diez. La segunda, en abril de 2021, cuando se presentó ante las autoridades para dar su testimonial al comienzo de la causa.

“Ahora sí recuerdo que Cosachov le hizo RCP. En ese momento no me habré acordado”, se justificó este martes ante el tribunal de San Isidro. Y ratificó: “Recuerdo que sí le hizo, recuerdo que se turnó la enfermera con Cosachov”.

Ante la consulta de los fiscales de por qué no se refirió al accionar de la psiquiatra en ese momento, Coria contestó: “No lo dije la primera vez porque no me lo habrán preguntado o lo habré obviado en ese momento”.

La decisión de la detención fue tomada por una mayoría, con los votos de las juezas Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, mientras que la apertura de la investigación por falso testimonio fue determinada por unanimidad, también con el voto del juez Maximiliano Savarino.

Por la muerte de Maradona están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual en este primer debate, la psiquiatra Cosachov, el neurocirujano Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

La enfermera Gisela Madrid irá un juicio por jurados populares.