Imputaron al detenido por el hallazgo del cuerpo de una mujer en una hidroeléctrica: se trata de un policía retirado

Dictaron prisión preventiva al policía que atropelló y mató a una mujer en Lomas de Zamora, pero no irá a la cárcel Antony Fritz Ramos, el oficial de la Policía Bonaerense que fue imputado por el homicidio de Antonella Rodríguez y por tentativa de homicidio en contra de los familiares de la víctima, fue beneficiado con el arresto domiciliario

Imputarán por violencia de género a la ex pareja de la enfermera asesinada en Rosario Aún no lograron establecer su vinculación con el crimen de Ailén Ayelén Oggero, razón por la cual no está acusado de homicidio