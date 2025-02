Imputaron a uno de los jefes de la barrabrava de Newell’s por presuntas extorsiones e intimidaciones a Ignacio Astore

Leandro “Pollo” Vinardi, señalado como uno de los jefes de la barrabrava de Newell’s Old Boys, fue imputado por presuntamente haber extorsionado e intimidado al presidente del club, Ignacio Astore. Previamente, el acusado había sido investigado como uno de los posibles gerentes de la hinchada que habría estado en contacto con la dirigencia leprosa, ya que se planteaba la posibilidad de que hubiera cometido un delito acordado por ambas partes.

La medida fue confirmada el jueves pasado en el Centro Penal de Rosario, cuando el supuesto colaborador de Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda narco de Los Monos, fue señalado por el fiscal Luis Schiappa Pietra de haber comenzado a extorsionar a Astore a partir de la derrota de la “Lepra” ante Godoy Cruz por 2 a 1 el 27 de agosto de 2022.

Ante el juez Hernán Postma, Schiappa Pietra recordó que el barrabrava ya había sido señalado en esa situación durante otra audiencia sucedida el año pasado, pero no fue hasta esta semana que se formuló una acusación penal al respecto. De hecho, el investigador sostuvo que ese encuentro fue un punto de inflexión, porque la barrabrava amenazó al plantel y al cuerpo técnico.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, los aprietes en contra de la dirigencia provocaron que el presidente del club dejara de pagarle a la barra el medio millón de pesos que solía abonar por cada partido que se jugaba de local. Esta decisión habría generado malestar en Vinardi, quien había planeado los ataques a modo de represalia.

La fachada del Hospital Privado de Rosario

Según reconstruyó la investigación, el “Pollo” se comunicó desde el penal de Ezeiza con el jefe de seguridad de Newell’s, para ordenarle que realizar intimidaciones públicas en contra de Astore. Ese llamado había dado origen al ataque a piedrazos en contra de la fachada del Hospital Privado de Rosario, que data del 12 de noviembre de 2022.

En este sentido, Shiappa Pietra explicó que el centro médico fue elegido como el blanco de las amenazas, debido a que el presidente de Newell’s figuraba como parte del personal médico. Por este motivo, le escribieron en una de las paredes: “Dr. Astore no traicione. Te metemos balas”.

A raíz de esto, el dirigente declaró en la causa que el dinero destinado a la barra fue utilizado para mejoras en las canchas del club, lo que, según su testimonio, habría provocado el ataque al hospital. “Después de eso me rompieron los vidrios del Hospital Privado de Rosario. Creo que fue el Dibu (Gerardo Gómez, actualmente prófugo) porque antes me había dicho que me iban a arrancar los vidrios”, afirmó.

La pintada que realizaron en contra de Astore (Gentileza: Rosario3)

Según la acusación, Vinardi también intentó extorsionar a la dirigencia para obtener acceso al estadio cubierto y al panteón del club con el fin de realizar eventos. Además, en 2023, durante la organización del partido homenaje a Maxi Rodríguez, la barra exigió dos millones de pesos al organizador. Astore declaró que la noche previa al evento recibió una llamada en la que le informaron que se habían robado los souvenirs de los jugadores invitados y que finalmente él pagó la suma exigida.

Luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez Postma dictó prisión preventiva efectiva para Vinardi, aunque su situación carcelaria no cambiará, ya que cumple condena por un homicidio cometido en febrero de 2013 y un secuestro extorsivo en 2021 en Villa Gobernador Gálvez.

En la misma audiencia, la fiscalía también imputó a su hijastro, Emir Rodríguez, quien está detenido desde 2023 por su vinculación con la barra brava de Newell’s. Rodríguez fue acusado de participar en un ataque a balazos ocurrido el 17 de julio de 2023 en San Juan y Corrientes, en Villa Gobernador Gálvez, donde un hombre resultó herido en la pierna derecha.

Respecto a la investigación sobre el supuesto delito que habrían cometido entre los integrantes de la barra y la dirigencia del club, el fiscal Franco Carbone acusó a “Guille” Cantero, el “Pollo” Vinardi, y Alejandro “Rengo” Ficcadenti de ser los cabecillas de la barra leprosa.

Según la causa, Ficcadenti mantuvo conversaciones telefónicas y por mensajes con Astore y con Gustavo Beretta, secretario de actas de Newell’s. Los registros indican que entre junio y julio de 2023, el presidente del club y Ficcadenti intercambiaron varios mensajes, y Astore tenía agendado al barra brava como “Astodios” en su teléfono.

Las conversaciones sugieren que la dirigencia habría favorecido a Ficcadenti en detrimento de Vinardi, quien mantenía el liderazgo por orden de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos. Esta disputa quedó reflejada en una llamada registrada el 21 de julio de 2023 entre Ficcadenti y Diego Cantero (primo de “Guille”), quien actuaba como intermediario en el control de la barra.

En ese diálogo, Ficcadenti le transmitió un mensaje de Astore a Cantero: “Hace un rato me llamó el presi. Dijo que le digas (a ‘Guille’) que él va a cumplir como se habló. Que lo único que él no quiere es que haya lío en el club, ni el día del partido”. De acuerdo al barra, el presidente de Newell’s sostuvo que el partido debía jugarse de todas maneras, y que desde la superliga habían analizado suspenderlo ante las amenazas que habrían efectuado desde la facción manejada por Vinardi.