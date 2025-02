Comienzan los alegatos por la muerte de Micaela Rascovsky: sus padres inisisten en que el novio la dejó morir para que no lo denuncie

Micaela Rascovsky tenía 25 años cuando fue hallada sin signos vitales en la casa que compartía con su pareja

Micaela Rascovsky tenía 25 años cuando fue hallada sin signos vitales en el departamento que compartía con su pareja, Guido Pascuccio (34), en el barrio porteño de Villa Ortúzar. La madrugada del 13 de abril de 2021, el hombre alertó a las autoridades diciendo que la novia estaba convulsionando y no reaccionaba. Las autoridades confirmaron que la víctima había consumido cocaína, pero su cuerpo presentaba algo inusual: múltiples golpes, marcas recientes y señales de haber estado atada.

A casi cuatro años de su muerte, el caso sigue rodeado de incertidumbre y su familia continúa exigiendo Justicia. El próximo 13 de febrero comenzarán los alegatos de la querella y la fiscalía, liderada por Guillermo Morosi.

Aunque el caso llegó a juicio como “abandono de persona seguido de muerte y lesiones agravadas”, para la familia se trata de un femicidio.

“Ella se quería ir de la casa. El 12 de abril -día anterior- habló con el papá y la mamá de Guido para contarle toda esta situación que estaba sufriendo, y que el chico consumía drogas”, relató a Infobae Nadia Rivas, abogada de la familia Rascovsky.

Para la querella, el imputado temía por una denuncia por violencia de género

Y agregó: “Él no quería que su familia se enterara de esto. Frente a eso, más la posibilidad de que Mica se fuera y lo denunciara por violencia, ahí entendemos que la mató”. Cuando Rivas menciona el asesinato se refiere a que el imputado permitió que muriera.

Micaela fue encontrada sin signos vitales en una vivienda ubicada sobre Avenida Triunvirato al 3600, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, cerca de las 5. Los oficiales llegaron al departamento cinco minutos después del llamado al 911 de Pascuccio, pero ya era tarde. Yacía “sentada” en el suelo, con la espalda apoyada contra el sillón y cubierta con una sábana.

Sobre la mesa del comedor había algunos envoltorios abiertos con restos de cocaína. De acuerdo con la autopsia, falleció por “congestión y edema pulmonar con cardiopatía dilatada”, consistentes con el consumo de esa sustancia. Pero también tenía lesiones, golpes y marcas recientes en el cuerpo: las pericias constataron que “sus muñecas y brazos evidenciaron que estuvo atada y en su cuerpo había por lo menos marcas de 13 golpes”.

Para la querella, Micaela vivía en un contexto de violencia de género: “Él se quejaba de que ella se maquillara, que usara determinada ropa y ya la había golpeado”, aseguró la letrada.

Guido Pascuccio, el imputado

Los golpes coinciden con lo que Micaela había contado previamente a su madre, Patricia Ortiz. Poco antes de su muerte, le envió una foto en la que se observaban moretones en su cuerpo y un plato con cocaína en el living del departamento, supuestamente perteneciente a Guido. También compartió esas imágenes con dos amigas y su jefe, manifestando su temor de que algo le sucediera.

El caso está rodeado de incertidumbre. Por ejemplo, durante el debate oral, el perito que realizó la autopsia estimó que Micaela falleció entre las 23 del 12 de abril y las 2 del 13. Sin embargo, el llamado de alerta fue recién a las 4:48. Otro detalle: cinco días después de la muerte de Micaela, apareció una supuesta carta de suicidio atribuida a la joven. Aunque no tiene fecha, para la pericia oficial corresponde a su caligrafía.

“Mica no quería morirse. Tenía un montón de proyectos de vida. De hecho, había quedado con su psiquiatra de tener un turno el 14 y tenía una agenda de trabajo donde se tenía que encontrar con un cliente. Ella tenía proyecto de vida y proyección”, advirtió Rivas. Y sentenció: “En el caso de que quisiera morirse, no importa. Él, a propósito, dejó que se muriera”.

“En el caso de que quisiera morirse, no importa. Él, a propósito, dejó que se muriera”, señala la abogada Rivas.

Desde la familia Rascovsky denuncian que la investigación estuvo cargada de “negligencias” y que la Justicia no aplicó el protocolo correspondiente en casos de muerte de mujeres: “Hay determinados pasos que hay que seguir. Por ejemplo, tomarle ciertas muestras a la persona que estaba ahí -en el momento de la muerte-. A Pascuccio no lo detuvieron ni dos minutos, el departamento no se clausuró”.

También se comprobó que Micaela tenía ADN de su pareja y de otra persona más no identificada debajo de las uñas, pruebas importantes que fueron perdidas: “Si se hacía una inspección al cuerpo de Pascuccio, por ejemplo, tal vez le encontraban un rasguño”, señaló Rivas al respecto.

El caso está a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°8, con Morosi al frente. Sin embargo, la etapa de instrucción estuvo bajo la responsabilidad de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°28, dirigida por Patricio Lugones.

La causa

A finales de junio de 2021, el juez Manuel Gorostiaga, a cargo del Juzgado N°2, procesó a Pascuccio con prisión preventiva por los delitos de lesiones leves doblemente calificadas y homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género; es decir, un femicidio. También trabó un embargo por más de 85 millones de pesos.

Sus abogados defensores, Julio Fernando Golodny y Kevin Shalom, apelaron esa resolución y los jueces de la Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional los escucharon.

En un fallo a mediados de julio confirmaron el procesamiento con prisión preventiva, pero rechazaron que el hecho se investigue como un asesinato: así, Pascuccio pasó a estar acusado por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con abandono de persona agravado por la muerte de la víctima.

Pascuccio es juzgado por la muerte de su novia

Al ser indagado, Guido negó todas las acusaciones en su contra. Dijo que estaba profundamente enamorado de Micaela, pero que la relación no estaba bien y que ella -tras haber perdido un embarazo en enero de ese año y atravesar algunos problemas de salud- estaba deprimida y consumía drogas.

En principio, el registro de llamadas de su teléfono celular muestra más de 10 minutos de conversación en distintas comunicaciones breves con su madre y su hermano entre la 1:14 y las 2:09 del 13 de abril, hora en la también hizo una llamada al teléfono de Micaela que, según su relato, estaba comiendo helado mientras él dormía.

También volvió a llamar a su madre durante 8 minutos a las 3:45 y otra vez durante 20 a las 04:16. Esto, para los jueces que confirmaron su procesamiento, es un indicio de que a esa altura ya había pasado algo grave y que Guido no estaba dormido en ese momento, como declaró.