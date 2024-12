La estafa millonaria que sufrió un integrante del staff de Los Piojos: transfirió más de $2 millones al propietario de una vivienda inexistente

La icónica banda de Los Piojos fue estafada por más de $2.000.000 (Captura de video)

Un integrante del staff de Los Piojos fue estafado por una alta suma de dinero cuando concretaba el pago de una vivienda para que la banda pudiera hospedarse los días que están programados para el recital en La Plata. Se trataba de un domicilio inexistente cuya publicación circuló en las redes sociales. Inmediatamente, las autoridades policiales iniciaron una investigación para poder dar con el estafador.

El desafortunado hecho tuvo lugar días atrás e involucró a la persona que estaba encargada de hacer las reservas. Al encontrar la publicación de una vivienda con determinadas características, procedió a contactarse con el supuesto propietario del domicilio ubicado en calle 54 entre 15 y 16.

Según detalló el medio 0221.com Primero se hizo una reserva de $200.000 y para concretar el acuerdo, se transfirió otra suma que superaba los $2.300.000. Desde ese momento, el estafador, que desde el inicio se había mostrado muy amable y predispuesto, dejó de responder. Al darse cuenta de que había sido engañado, el miembro de la banda se acercó a la departamental y realizó la denuncia correspondiente, brindando información relevante como la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero para una vivienda que en realidad no existía.

Algo que le llamó la atención a la víctima, pero aun así no la detuvo, fue que el número de teléfono de la otra persona no tenía característica de La Plata, sino de Mendoza. Pero, como mencionamos anteriormente, se trataba de un individuo amable que incluso se ofreció a mostrar la vivienda a pesar de que no existía.

Al consultar por ese detalle, el estafador respondió que era oriundo de la mencionada provincia, pero que por cuestiones de estudio se había mudado a la ciudad de las diagonales. “Hace años me vine a estudiar y me quede a vivir acá. No quiero cambiar el número, porque tengo mucha gente que me quiere allá y no quiero perder el contacto con ellos”, argumentaba en el mensaje que reveló el portal web El día.

Y continuó: “Además, todavía tengo la esperanza de volver algún día”. Dado que el relato no era descabellado, pues muchas personas que migran desde el interior a la gran ciudad, suelen mantener el vínculo con sus orígenes, reservando el número de celular original, el integrante del staff de Los Piojos prosiguió con la operación.

Los Piojos se presentará el próximo 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata

La vuelta de Los Piojos a los escenarios, tendrá lugar el próximo 14 y 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, en la intersección de las avenidas 25 y 32 de la ciudad capital.

Los Piojos, la icónica banda de rock argentino, confirmó su regreso a principios de septiembre tras 15 años de separación, lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores. El anuncio se hizo a través de un video en redes sociales, donde se comunicó la llegada de un nuevo “Ritual Piojoso”, haciendo referencia a su último álbum grabado en un concierto en el estadio de River Plate, en 2009. Este regreso ha sido motivo de especulación desde mayo, cuando comenzaron a aparecer publicaciones crípticas en las redes sociales de los miembros de la banda.

El líder de la banda, Andrés Ciro Martínez, había insinuado el posible reencuentro durante un concierto en el Movistar Arena, donde mencionó que “pronto, pronto habrá señales”. Esta declaración fue una de las primeras pistas que avivaron los rumores sobre el regreso de la banda, que se había despedido en 2009 en el estadio de Núñez.

La noticia del regreso no ha estado exenta de controversias, especialmente en torno a la formación que usaría la banda en esta nueva etapa. Los movimientos de los integrantes en las redes sociales no pasaron desapercibidos para los fanáticos, quienes notaron la reactivación de perfiles de antiguos miembros y colaboradores, como los bateristas Daniel Buira y Sebastián Roger Cardero, y el tecladista Miguel Chucky de Ípola.

Aunque Ciro Martínez había dejado abierta la posibilidad de un reencuentro en diversas entrevistas, nunca lo había confirmado de manera explícita hasta ahora.