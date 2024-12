“Riquezas sin rostro”: las promesas falsas de la influencer acusada de liderar una estafa piramidal en Córdoba

La presentación de Candela Salazar en Youtube

Por un valor de 497 dólares en una cuota, 248.50 en dos o hasta 167 en tres, Candela Salazar, una joven cordobesa de 27 años, ofrecía en sus redes sociales un curso de marketing digital donde prometía enseñarle a sus estudiantes a convertirse en exitosos nómades digitales y viajar por el mundo con apenas unas horas de trabajo al día.

Su emprendimiento, al parecer, llegó a su fin: para la Justicia de Córdoba, el servicio que ofrecía no sería más que una estafa piramidal con la que supuestamente llegó a quedarse con al menos USD23 mil de cuatro víctimas. Por eso, ayer miércoles, la Policía provincial la detuvo cuando estaba por tomar un avión en el aeropuerto de la capital provincial.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, momentos antes del despegue del vuelo con destino a la Ciudad de Buenos Aires, Salazar fue bajada del avión en un operativo conjunto entre oficiales del Departamento de Delitos Económicos y de la Policía Aeroportuaria, acusada del delito de estafas reiteradas. Un hombre de su misma edad identificado como Nicolás Gionco también quedó imputado como partícipe necesario del presunto esquema Ponzi.

En su perfil de Instagram, que supera los 10 mil seguidores, la acusada hace una promesa clara: “Te ayudo a transformar tu vida por completo y convertirte en nómade digital”. Muestra en su perfil videos en los que se la ve desde varios lugares del mundo, con fondos paradisíacos y con mensajes de superación. Nada nuevo, pero sí muy efectivo.

La Justicia logró constatar, hasta el momento, cuatro posible víctimas. En ese sentido, solo con los casos denunciados se produjo una estafa de 22.900 dólares, pero las autoridades advierten que esta cifra podría aumentar ante la posibilidad de que existan más víctimas. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por este medio, Salazar aún no designó abogado y podría ser indagada la próxima semana por la fiscal de Instrucción del Distrito 2, Lourdes Quagliatti, que investiga la causa en su contra.

Pero más allá de sus perfiles de Instagram y Tik Tok, la presunta estafadora tiene su propia página de internet donde da supuestos detalles de su vida, cómo llegó a convertirse en una viajera exitosa cuando apenas tenía 22 años y qué ofrece en el curso de casi 500 dólares.

“Mi nombre es Candela, soy una mujer apasionada que siempre tuvo una vida tranquila pero que en el 2020 con todo lo que estaba pasando yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en Fiat (una empresa multinacional) gracias a la carrera universitaria que estudiaba, la verdad que fui afortunada, mi familia estaba contenta porque por fin había encontrado un trabajo en blanco”, cuenta la joven.

En el medio, -dice- una persona le planteó qué quería de su vida en cinco años y fue ahí que se dio cuenta de que “no era feliz”. Que necesitaba un cambio y cumplir su sueño de viajar por el mundo.

“Después de mucha búsqueda, te puedo decir que ¡por fin lo encontré! No te niego que tenia mucho miedo, pero honestamente, no tenia nada que perder, más bien, tenia un mundo que ganar. ¡Y menos mal que lo hice!. Encontré el mundo digital y empezando desde 0 sin saber nada, me enfoqué y di un cambio de 180 grados a mi vida”, relató.

El camino a ser un “exitoso” nómade digital

Sin dar mayores especificaciones, aseguró que “se convirtió en una experta en Marketing Digital logrando crear una comunidad 100% orgánica” de más de 600 mil seguidores y “ganar más dinero del que jamás imaginé”.

Al pagar los 497 dólares, el cliente accede a “un extenso curso de marketing digital y automatizaciones con más de 100 videos diseñados paso a paso para principiantes”. Las grabaciones estás distribuidas en 32 módulos. El paquete incluye “acceso de por vida a actualizaciones del curso y una increíble comunidad”.

El valor del curso

Hay más y es en este punto donde se sospecha de la estafa piramidal: “Está listo para que lo vendas, ¿y adivina qué? Te quedas con el 100% DEL DINERO, porque el curso ahora es TUYO!”, promete Candela, quien encabeza la página con un video de YouTube en el que se presenta y cuenta todo de su vida.

Básicamente, lo que vendía la joven de 27 años es “un curso de marketing digital, que enseña cómo ganar dinero online con productos digitales y redes sociales”. A partir de ahí, tener los medios económicos suficientes para viajar por el mundo. “El dinero dejó de ser una preocupación para mí”, asegura en su video de presentación. El sueño de cualquiera. “Lo mejor de este curso es que viene con derechos de reventa (Master Resell Rights). Esto significa que puedes venderlo de inmediato como si fuera tuyo”, agrega.

La cuenta que hace Candela es sencilla y atractiva. Incluso se tomó el trabajo de hacer la cuenta: por vender un curso, la ganancia es de 497 dólares, si hay cinco ventas será de 2.485 o si son 10, el beneficio ascenderá a 4.970.

Lo que ofrece no termina allí. Además de los 32 módulos, con clases de “Bypass Funnels con StanStore”, “Marketing por correo electrónico” o “Riqueza sin rostro”, Salazar le daba a sus clientes 4 bonos o contenidos extra completamente gratis, que si los cobrara -asegura- tendrían un costo de 1328 dólares más. Ese “regalo” incluye por ejemplo, su “guía de éxito” o su “secuencia de correos electrónicos para generar ventas”.

“Voy a estar feliz de ayudarte si vos ya estás lista o listo, tomar la decisión y darle un giro de 180 grados a tu vida y cambiarla al 100%. Lo único que tenés que hacer es darle click acá abajo y nos vemos en tu mejor decisión”, concluye el video. El que quería, podía pagar el curso en moneda local. Su costo, 650.000 pesos.

La investigación y la verdadera Candela

Los dos detenidos tenían roles diferenciados: Gionco se encargaba de captar clientes en un conocido gimnasio de Urca, convenciéndolos sobre las habilidades de Salazar en el negocio de las inversiones.

Tras ser persuadidos, los clientes se reunían con Salazar, quien lograba finalmente que entregaran su dinero.

Las víctimas aseguraron que todo marchó bien con el pago de los primeros rendimientos, pero hacia finales de 2023 y en los primeros meses de 2024 comenzaron a producirse incumplimientos que los llevaron a reclamar. Se sostiene que la influencer solía estar de viaje cuando sus clientes le pedían la devolución de su capital debido a la falta de pago. La investigación comenzó ene enero a partir de las denuncias de las cuatro víctimas.

De acuerdo con las pruebas reunidas, la dupla actuó desde al menos el año 2022, engañando a varias personas en distintas inversiones con intereses mensuales en dólares de entre un 10 y 12%. El dinero venía de diferentes operaciones financieras vinculadas a criptomonedas que Salazar decía realizar.

Según registros de la AFIP, Salazar se dedicaba en los papeles a “la venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación” como “celulares, fax y de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos; equipos de telecomunicaciones en comercios especializados”. Su domicilio registrado fue allanado por las autoridades.

Las fuentes judiciales comentaron que es una joven de clase media, con aspiraciones a pertenecer a un nivel social superior. Vivió toda la vida en ese barrio y la describieron como “seductora” y “hábil”. “Es muy sociable y muy rápida en el sentido de llegar a la gente”, agregaron.

La detención de Salazar tuvo un momento de cierta tensión. Luego de la orden de la fiscal, la Policía se dirigió hasta su casa. Sin embargo, cuando llegaron estaba su hermano, quien les dijo que recién la había dejado en el aeropuerto. “Por suerte su casa está a 10 minutos y lograron arrestarla. Por poco se va”, dijeron fuentes del caso.