“Era mi hijo y mi amigo”: el doloroso recuerdo del papá de Matías Chirino y su decepción con el juicio por su muerte

El papá de Matías Chirino lo estaba esperando para festejar el Día del Padre cuando lo llamaron para avisarle que su hijo había muerto

“Venite al hospital que tu hijo está muerto”. Así le comunicaron la trágica noticia a Ezequiel, el padre del soldado Matías Chirino, cuando su hijo falleció después de asistir a un ritual de iniciación en Paso de los Libres el pasado 19 de junio de 2022. Y luego de más de dos años esperando una sentencia para los acusados, confió a Infobae que se siente “desilusionado” por la resolución judicial que se conoció este jueves.

“Fue muy duro porque cambiaron la carátula de homicidio culposo a abandono de persona y abuso de poder, y les bajaron la condena. Pero con mi abogado vamos a ir a Casación. Quedamos sorprendidos”, aseguró. Es que, según confesó a este medio, tenía esperanzas de que la pena para los responsables de los hechos fuera mayor.

Lo cierto es que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó a seis de los militares imputados a 8 años de prisión y absolvió a los otros tres oficiales. De esta manera, ninguno de los nueve imputados fue condenado por homicidio, la calificación que llegó al juicio.

En tanto, los condenados son los capitanes Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga; el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta.

“No voy a bajar los brazos hasta que se haga justicia", confesó Ezequiel, el padre de la víctima

Mientras, el subteniente Gerardo Sebastián Bautista, el teniente Franco Damián Grupico y la subteniente Claudia Daniela Cayata fueron absueltos.

El padre de la víctima cuestiona constantemente la decisión. Sin embargo, remarcó: “No voy a bajar los brazos hasta que se haga justicia. Es una batalla que no voy a terminar”.

Y explicó: “Me impulsa la promesa que le hice a mi hijo cuando me llamaron para que vaya a la morgue. Al ver a mi flaquito sin vida, yo le prometí que no iba a parar hasta que se hiciera justicia, y yo siempre cumplo las promesas. Así que ese es mi objetivo: dar todo de mí”.

Matías Chirino falleció el 19 de junio de 2022

Durante la conversación con este medio, Ezequiel se quebró al recordar el doloroso momento en que recibió la noticia que cambió su vida para siempre. “Fue el Día del Padre. Yo lo estaba esperando porque lo íbamos a pasar juntos y él se había ido a ese bautismo disfrazado de homicidio. Y cuando me llamaron, me dijeron fríamente: ‘Venite al hospital que tu hijo está muerto’. Me lo repitieron y yo tiré el celular, empecé a los gritos en el hotel. Después, volví a buscar mi teléfono y dije ‘no, esto me están cargando’. Me pedí un remís desde el hotel porque le había dado el auto a mi hijo y cuando llegué al hospital, me di cuenta de que quien estaba ahí, era mi flaquito. Ahí hice mi promesa”, relató.

Y lamentó: “Aparte de llevarse a mi hijo, se llevaron a mi amigo”. Desde aquel momento, su familia convive con un dolor que los atraviesa de pies a cabeza. “Los días son un infierno. Hace dos años y cuatro meses que esto no es vida. Siempre estamos pensando en nuestro flaquito. Siempre nos acordamos de sus aventuras. Era un chico ejemplar, todo el mundo decía que tenía un carácter muy especial, que era una excelente persona, muy respetuosa. Era un tipazo. Lo que pasó fue muy injusto”, detalló el padre de Matías.

“Aparte de llevarse a mi hijo, se llevaron a mi amigo”, contó su padre

Tras la muerte de su hijo, Ezequiel se mantiene en contacto permanente con los compañeros de Matías. Según comentó, todos están “devastados por la sentencia”, al igual que los familiares.

En cada audiencia, el papá de la víctima vio a los acusados. Solo a dos de ellos, de forma presencial. “Siento mucha impotencia”, manifestó. Y aunque admitió que la situación lo mantiene desahuciado, insistió: “Voy a seguir hasta que esto se termine, dure lo que dure”.