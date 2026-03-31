Sociedad

Pesaj 2026: cuándo se celebra y los rituales familiares para recordar el fin de la esclavitud del pueblo judío en Egipto

El rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina, invita a ingresar a pesajargentina.com para encontrar información sobre la festividad y subraya: “Lo importante es que cada uno de nosotros logre esta libertad verdadera”

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El Rabino Tzvi Grunblatt, Director General de Jabad Argentina, explica el profundo significado de Pésaj, la festividad que conmemora el nacimiento del pueblo judío con la salida de Egipto hace más de 3300 años. Descubre las tradiciones del Séder, el simbolismo de la Matzá y el mensaje de libertad.

El pueblo judío celebra cada año Pésaj, la festividad que rememora su liberación de la esclavitud en Egipto. Durante este período, las familias se reúnen para recordar el éxodo y transmitir, generación tras generación, el sentido de libertad y continuidad. Tzvi Grunblatt, rabino y director de Jabad Argentina, afirma: “No creo que haya otro pueblo que pueda señalar con tanta precisión cómo fue el momento en que se constituyó como pueblo, hace 3.338 años. Marcar qué comieron esa noche en que se constituyeron como pueblo, en todos los detalles: que comieron matzá, el pan ácimo; que comieron hierbas amargas; que comieron un cabrito asado. A qué hora salieron de Egipto. Cómo fueron todos los detalles 3.338 años atrás. Y esta es justamente una de las fortalezas del pueblo judío: la transmisión, y la transmisión pormenorizada, de los hitos de su historia”.

“Durante todos estos días de Pésaj. Desde el miércoles 1 de abril por la mañana, desde las 11:59, hasta el jueves 9 de abril por la noche, no solamente que no consumimos lo que es cereal fermentado, sino tampoco, ni siquiera lo poseemos. ¿Y con la idea de qué? De que lo que es fermento no puede estar en nuestro hogar. Y así es como logramos nosotros salir de Egipto", explica el líder de Jabad Argentina.

Pesaj 2026
El rabino Tzvi Grunblatt, de Jabad Argentina, explica la importancia de Pésaj para la comunidad judía

¿Qué se celebra en Pésaj?

En esos días, la comunidad judía conmemora la salida de Egipto, liderada por Moisés. Durante estos días, está prohibido consumir alimentos con levadura y se come matzá, un pan sin leudar que representa la libertad. El rabino Grunblatt enfatiza que “celebramos la libertad que poseemos hoy.

La cena ritual, llamada Séder, es el centro de la celebración. Familias de todas las generaciones se sientan alrededor de una mesa donde el plato del Séder contiene tres matzot y otros elementos simbólicos. El papel de los niños es esencial, ya que “sin ellos no existe la continuidad de un pueblo”, remarca Grunblatt.

Durante Pésaj, la prohibición incluye pan, fideos, cerveza, whisky y cualquier producto que contenga cereales fermentados. La eliminación de estos alimentos y la limpieza de los hogares forman parte de la preparación espiritual y material.

Pesaj 2025 - Rabino Tzvi Grunblatt
La celebración de Pésaj recuerda el éxodo de los judíos de Egipto

Testimonio del rabino Tzvi Grunblatt

El rabino Grunblatt relata: “Este miércoles, primero de abril, el pueblo judío todo marca el nacimiento del pueblo judío tres mil trescientos treinta y ocho años atrás. Es el día de la salida de Egipto, el éxodo de Egipto. Se marca a través de una reunión familiar el miércoles por la noche y el jueves por la noche, que se llama Séder, donde se lee el relato de la salida de Egipto. Comenzamos esa noche en la familia tomando la matzá, el pan ázimo, lo tenemos en la mano y proclamamos: ‘Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto’. Es una continuidad viviente de ese pueblo que tres mil trescientos treinta y ocho años atrás, esa misma noche, también estaba llevando a cabo su Seder en Egipto, previo a salir de Egipto. Es entonces un momento extraordinario para el pueblo judío. Por eso todas las familias, hombres, mujeres, chicos, se reúnen alrededor de la mesa”.

En el centro de la mesa está la kehará, el plato del Séder, con hierbas amargas para recordar el sufrimiento en Egipto, la matzá para simbolizar la libertad y otros elementos que ayudan a transmitir el mensaje esencial de la festividad. “Se lee el libro de la Hagadá, el libro del relato de la salida de Egipto. Lo que representa esta noche tiene una potencia extraordinaria y es la transmisión. Nace, nace esa noche el pueblo judío”.

El rabino invita a ingresar a pesajargentina.com para encontrar información sobre la festividad y subraya: “Lo importante es que cada uno de nosotros logre esta libertad verdadera, que la libertad verdadera no es simplemente cuando uno no está dentro de la cárcel”.

Pesaj 2025 - Rabino Tzvi Grunblatt
El rabino invita a ingresar a pesajargentina.com para encontrar información sobre la festividad

Tradiciones y sentido de Pésaj según Grunblatt

El último día de Pésaj, el 9 de abril, tiene una significación especial: “Ese día es el día del Mashíaj. Leemos en Isaías la profecía del Mashíaj y ese día comemos una comida especial al final del Pésaj con matzá y cuatro copas de vino. Las comemos especialmente para vivir con esa conciencia que estamos muy cerca de llegar a ese mundo completo”, explica Grunblatt.

Jabad Argentina distribuye la Matzá Shmurá, una versión especial del pan sin fermentar, elaborada bajo estricta supervisión y con bendiciones desde la cosecha del trigo. Cada kit incluye una caja con tres unidades, guía de Pésaj, Hagadá ilustrada y una revista. Se puede solicitar a través del sitio web, donde también es posible realizar la venta simbólica del jametz y descargar recursos para el Séder.

El rabino Tzvi Grunblatt concluye: “Y si vemos que hay algunas cosas en el mundo que no nos cierran, son los últimos detallecitos antes de llegar al mundo de la bondad, de la integridad, del conocimiento de Dios, el mundo del Mashíaj. Un Pésaj kasher y sameaj para todos. Un Pésaj de liberación, de alegría para todos. Un Pésaj de paz para todos y un Pésaj, Pésaj con el Mashíaj para todos. Jag sameaj”.

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