Rosario: quedó filmado mientras robaba en una fiesta por el día del bancario, quiso devolver el celular y quedó detenido

Las cámaras de seguridad captaron el momento del robo (Foto: Rosario 3)

Una curiosa historia tuvo lugar en Rosario. Este miércoles a la madrugada, mientras se hacía un evento privado por el día del bancario en un boliche de barrio Pichincha, una mujer sufrió el hurto de su campera y su cartera, que había olvidado sobre la barra de tragos. Al pedir ayuda en el local bailable, le mostraron las imágenes de las cámaras y en una de ellas se logró captar el momento exacto del robo. La víctima fue a hacer la denuncia a la comisaría 7ª acompañada por amigas que, mientras tanto, llamaban al iPhone sustraído para ver si tenían suerte. Finalmente, fueron atendidas por un hombre que comentó haber hallado el teléfono tirado y se ofreció a llevarlo hasta la seccional. Sin embargo, al llegar al lugar, fue sindicado por la denunciante como el presunto autor del hecho y quedó detenido.

La fiesta ocurrió en un local de Rivadavia y Callao. Rocío, la víctima, según denunció ante la Policía, al ver el hurto en la filmación que le suministraron en el lugar, se percató de que tenía la billetera, su iPhone 15 pro, las llaves del auto y de su casa en la cartera. Al salir se dio cuenta de que tampoco estaba su Jeep Renegade modelo 2023.

Una amiga de Rocío que había logrado entablar una comunicación con el iPhone robado acordó de que la persona que supuestamente lo había encontrado lo acercara al edificio policial. “En la puerta de la seccional me dicen «acá está tu celular». Cuando los veo, él era el del video. Le pedí que me acompañara adentro de la comisaría y estuvimos todos juntos. Es decir, el que me robó me vino a entregar el celular”, comentó la mujer a Canal 3.

El sospechoso, que probablemente sea llevado a audiencia imputativa el próximo sábado en el Centro de Justicia Penal por la fiscal Agustina Debiasi, llegó a la seccional en un Cronos gris acompañado de su pareja, que es empleada bancaria, motivo por el cual estaban en el evento privado.

Efectivos policiales localizaron el vehículo de víctima cerca del local donde se realizó la fiesta (Gentileza: Rosario Plus)

La pareja del sospechoso fue liberada a las pocas horas. No obstante, la denunciante afirmó que algunas de sus pertenencias estaban en los asientos traseros del Cronos. “Ella me dijo que su novio había encontrado el teléfono en el baño del boliche. Todo muy oscuro, siendo que mis pertenencias estaban en su auto”, comentó.

Por su parte, el abogado de la novia del detenido, Walter Calenta, explicó en Canal 3: “Me manifestó (su clienta) que estaba en el lugar bailable, que en un momento deciden retirarse y antes va al baño. Cuando regresa se dirige con su pareja hacia el vehículo de ellos y, habiendo recorrido unas cuadras encuentran, según su versión, algo que no les correspondía a ellos. Cuando ven que es un teléfono intentan ubicar al dueño para devolverlo. Ahí es cuando acuerdan ir a la comisaría 7ª que es donde estaba la dueña del teléfono y allí es donde se produce el encuentro y la detención de su pareja”.

“Ella me muestra su cartera, que es parecida a la que supuestamente se ven en las imágenes. Ella en todo momento habla de confusión y es una situación que la tiene mal. No es gente acostumbrada a estas cuestiones, es gente trabajadora, muy responsable que no desearía estar acá”, agregó Calenta.

El Jeep Renega de de la denunciante fue encontrado este miércoles por la tarde. Estaba estacionado a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el robo. La fiscal ordenó relevar las cámaras para establecer quién lo dejó ahí, y también solicitó pericia de rastros a la Policía de Investigaciones.