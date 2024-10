La Justicia define la condena contra el ex custodio de Daniel Scioli acusado de matar a un ladrón

Braian Mogica, el joven asesinado por el ex custodio de Scioli en 2013

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata dará a conocer este miércoles la sentencia contra Gabriel Benjamín Yuguet, el ex custodio de Daniel Scioli juzgado por homicidio en exceso de legítima defensa contra Braian Mogica, el joven de 16 años asesinado durante un intento de robo en noviembre de 2013.

La pena se conoce a 17 días de que se cumpla el 11º aniversario del crimen, en el cual el entonces subteniente disparó contra la víctima luego de que él junto a otros tres cómplices lo interceptaran en la puerta de su casa, según el testimonio del acusado.

En el juicio, que se desarrolló en dos audiencias y en el que no hay fiscal, los abogados de la familia de Braian Mogica sostuvieron que Gabriel Yuguet cometió un homicidio premeditado porque, según expusieron ante el tribunal, disparó de manera intencional y mortal con un tiro realizado de abajo hacia arriba, lo que indicaría una postura de ataque deliberada y controlada.

En este sentido, los letrados, liderados por Ignacio Fernández Camillo, consideran que se trata de un caso de gatillo fácil y argumentan que Yuguet actuó con “dolo directo de matar” porque apuntó al corazón del adolescente. Una escena que, según indicaron en los alegatos finales, equivaldría a una puntería precisa en términos de entrenamiento policial.

El veredicto de las autoridades judiciales también definirán si el caso será catalogado como de violencia institucional en un contexto de controversia por la actuación policial, tal como solicitó el particular damnificado.

Los abogados del ex custodio, por su parte, sostienen que Yuguet actuó en defensa propia ante una agresión. Durante la última audiencia, sus abogados, Ricardo Beley y Bruno Strassera, apuntaron contra Mógica asegurando que él había salido a robar y que su plan “salió mal”. En este sentido, los letrados le adjudicaron la responsabilidad de los hechos al adolescente y alegaron que “cuando uno hace determinadas cosas, sabe a lo que se expone”.

“Mogica tenía 16 años. Yo no sé si lo llevaron por mal camino o si justo estaba con gente que no tenía que estar, pero lo cierto es que tanto él como los otros tres integrantes de la banda decidieron eso. Tuvieron un plan en común, que estaba muy claro, y que verdaderamente salió mal”, dijo uno de los representantes legales del ex custodio al final del juicio.

Las pruebas y los testimonios expuestos en ambas audiencias, por las cuales pasaron funcionarios de la policía de la provincia de Buenos Aires y hasta el cómplice de Mogica el día del crimen, fueron analizados por el TOC N°1 de La Plata integrado por Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo, quienes este miércoles comunicarán su sentencia.

Más allá del material a su favor, los representantes de la víctima creen que el hecho quedará “impune”.

El hecho

El episodio ocurrió en noviembre de 2013, cuando el policía acusado tenía cargo de subteniente y formaba parte de la custodia del entonces gobernador bonaerense Daniel Scoli. Todo se desencadenó de madrugada, mientras el agente regresaba a su casa en bicicleta vestido de civil.

Fue en cruce de las calles 132 y 520, de la localidad de Ringuelet, que la víctima y otros tres cómplices lo interceptaron armados con un cuchillo e intentaron robarle. En consecuencia, Yuguet sacó su arma reglamentaria y disparó contra dos de los delincuentes.

El único que murió fue Mogica, quien quedó tendido a pocos metros del lugar, mientras que el otro involucrado (Villalba) ingresó herido al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, con una lesión en el omóplato izquierdo.

El imputado llegó al juicio libre y sin acusación pública, dado que no hay fiscal a cargo. En este sentido, la acusación privada considera que Yuguet cometió un homicidio calificado por ser funcionario de la policía provincial y agravado por el uso de armas de fuego.