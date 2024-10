Un joven de 16 años fue apuñalado por un compañero a la salida de la escuela en Paraná

Según explicó el subjefe de la Comisaría Sexta, Mario Velázquez, el incidente comenzó dentro del colegio Bazán y Bustos y continuó en la calle, donde el menor de 14 años apuñaló a su compañero de 16 en la espalda

Un grave incidente tuvo lugar a la salida de una escuela ubicada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde un estudiante de 14 años apuñaló a un compañero de 16. De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió el miércoles 16 de octubre por la tarde. La situación habría comenzado dentro del colegio Bazán y Bustos y continuado en la vía pública.

El joven de 16 años fue llevado de inmediato al hospital San Martín. Una vez allí, los médicos lo atendieron por dos heridas en la espalda. Las lesiones fueron clasificadas como leves, y el adolescente fue dado de alta tras recibir las intervenciones pertinentes.

Mario Velázquez, subjefe de la Comisaría Sexta, dio detalles del suceso. “El hecho se habría originado por una pelea dentro de la escuela, siguió en la vereda y el menor de 14 apuñaló al otro alumno en la zona de la espalda. Le provocó dos lesiones. La fiscalía nos solicitó que le pidamos a los directivos de la escuela que se haga un informe sobre estos dos menores y así recabar información y cómo se originó el inconveniente entre estos dos menores”, le dijo Velázquez a Elonce.

Al tiempo que reveló: “El agresor, acompañado por sus familiares, se hizo presente en la División Minoridad y entregó el arma con la que apuñaló al chico”. A pesar de la gravedad del hecho, Velázquez precisó que este tipo de incidentes no había ocurrido antes en la zona: “En lo que va del año no se registraron otros hechos de estas características en una escuela”, afirmó, e intentó llevar calma a la comunidad educativa.

Recientemente, en una escuela secundaria de Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires, una disputa entre dos estudiantes de segundo año terminó con uno de ellos amenazando al otro con un cuchillo en el cuello. Aunque los hechos ocurrieron hace algunos días, se hicieron públicos en las últimas horas tras la difusión de videos grabados dentro de un aula de la Escuela Normal Superior Próspero Alemandri (ENSPA).

En uno de los videos, que dura solo 16 segundos y se compartió en redes sociales, se ve cómo un adolescente amenazó a otro con un cuchillo durante una discusión por una gorra azul. Durante el altercado, el agresor sujetó al otro joven con el brazo y le colocó el cuchillo en el cuello. Finalmente logró arrebatarle la gorra.

En un segundo video, se observa al atacante siguiendo la agresión y usando el cuchillo, mientras los demás estudiantes permanecían sin reaccionar. Por lo que se ve en el archivo audiovisual, no había adultos cerca. El joven que fue amenazado, identificado como Alexander, resultó ileso. Su padre, Carlos, comentó que realizó una denuncia policial ayer, después de ver las imágenes.

“Yo me entero por medio de WhatsApp, que me mandan una foto de Facebook. A posterior vine acá al colegio a hablar con docentes y la directora. Me dijeron que iban a hacer un acta citando al padre. Yo pensé en ese momento que solamente era una agresión física, pero después me pasaron el video en donde se ve el cuchillo”, explicó en una entrevista con Todo Noticias, frente a la institución ubicada en Avenida Manuel Belgrano 355.

Según Carlos, el incidente ocurrió el viernes, pero él se enteró tras la viralización del video. “Mi hijo me dijo que ningún profesor, ninguna preceptora se acercó a él. Estaban solos prácticamente”.

También comentó: “Lo que pasa es que mi hijo no juega con el muchacho. No tiene pleito con él. Este muchacho ya viene agrediendo a otros. Hay actas en el colegio de ese mismo compañero. El colegio dice que van a tomar cartas en el asunto y van a citar al padre. Hay alumnos que se han trasladado de este colegio por seguridad, por sus hijos”.