La Justicia sobreseyó a la policía que mató a un ladrón que intentó robarle el celular en Villa Lugano

Una policía de la Federal mató en Villa Lugano a un hombre que le robó el celular cuando esperaba el colectivo

La jueza Karina Zucconi del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº15 decidió sobreseer a la suboficial de la Policía Federal Argentina Yanina Marotte, quien en marzo pasado mató a Juan Román Maciel Vallejos, un ladrón que intentó robarle el celular junto a un cómplice en el barrio porteño de Villa Lugano.

La magistrada concluyó que Marotte, quien fue defendida por Fernando Soto, actualmente funcionario del ministerio de Seguridad; actuó en legítima defensa, respaldando así el dictamen del fiscal Pablo Recchini de la Fiscalía N°44.

El incidente ocurrió el 6 de marzo pasado, cuando Marotte fue asaltada por dos sospechosos mientras usaba su teléfono celular cuando salía de un kiosco ubicado en la colectora de General Paz y Pedro de Mendoza. Uno de los atacantes, aún no identificado, la golpeó con un arma, mientras que Maciel Vallejos, según la investigación, portaba una pistola de plástico.

“Siento que de atrás me agarran del cuello y veo un arma. Y enseguida siento golpes en la cabeza”, contó la mujer policía por entonces. Y agregó: “No sé en qué momento me logran tirar al piso y aparece un segundo masculino: él también tenía un arma y me empieza a tocar toda. Me toca toda y yo tenía miedo porque en la cintura tenía mi arma, entonces intento que no la toque. Se da cuenta porque se levanta mi remera y grita: ‘Tiene un arma, tiene un arma’”.

Yanina Marotte, la policía de la PFA que mató a un ladrón, es representada por Fernando Soto

Finalmente, los sospechosos la despojaron de su celular y escaparon corriendo. Tras el ataque, la cabo primero de la PFA se reincorporó y disparó dos veces, impactando a Maciel Vallejos en el pecho, lo que le causó la muerte.

La resolución de Zucconi se alinea con el dictamen del fiscal Recchini, quien argumentó que Marotte confundió el arma de plástico con una real, lo que la llevó a disparar en defensa propia ante una agresión que consideró grave e inminente.

Recchini destacó que no había pruebas suficientes para sostener una acusación penal contra Marotte, y que su acción se enmarcó dentro de los parámetros de la legítima defensa, según el artículo 34 del Código Penal. En el expediente al que pudo acceder Infobae, detalló que “existió una situación de peligro concreta para la vida y el patrimonio de Yanina Marotte, cuando ésta fue abordada por Juan Maciel y su compañero”.

El caso fue reconstruido a partir de testimonios, la declaración de Marotte y grabaciones de cámaras de seguridad, analizadas por el Laboratorio de Multimedia Forense de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Estas pruebas confirmaron que la policía fue atacada y que su reacción fue proporcional al peligro percibido.

La querella, representada por el defensor público Pablo Rovatti, se opuso al sobreseimiento y solicitó que Marotte fuera procesada por homicidio agravado. Sin embargo, la jueza Zucconi desestimó esta hipótesis, considerando que las pruebas no sustentaban la acusación de que la cabo primero hubiera disparado más veces de las documentadas.

Finalmente, la jueza declaró extinguida la acción penal contra Maciel Vallejos debido a su fallecimiento. De acuerdo a la autopsia, murió por una “hemorragia interna y externa”, producto de las “lesiones torácicas por proyectil de arma de fuego”.

“Era él o yo”, había declarado la policía, horas después del hecho.