Otorgaron prisión domiciliaria al policía de La Plata detenido por el crimen en La Favela

La Justicia decidió otorgar prisión domiciliaria al oficial Fernando Ezequiel Carrera Simonetti, quién está acusado de gatillo fácil

El pasado 9 de mayo, un operativo policial en el barrio La Favela de La Plata culminó con la muerte de un joven, generando una gran repercusión.

Fue durante el intento de detención de un individuo con pedido de captura por un homicidio previo que el joven fue alcanzado por un disparo en la cabeza mientras intentaba huir, lo que provocó que perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra un árbol.

La Policía Bonaerense sostiene que el joven fue abatido durante la persecución, pero la familia del fallecido niega su implicación en delitos y asegura que estaba en el lugar para recuperar una moto robada a la hermana de su novia.

En este contexto y según informó el portal 0221, la Justicia decidió otorgar prisión domiciliaria al oficial Fernando Ezequiel Carrera Simonetti, quien fue detenido por el asesinato del joven. Este, está procesado por “homicidio doblemente calificado por ser efectivo policial y abusar de sus funciones”, un caso conocido como “gatillo fácil”, con una pena en expectativa de prisión perpetua.

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, que aceptó el recurso de apelación presentado por los abogados defensores Juan Pesquera y Christian Romano.

El oficial se encontraba con prisión preventiva en una cárcel común

Anteriormente, a principios de septiembre, el juez Agustín Crispo había rechazado la solicitud de libertad del policía. Sin embargo, la defensa continuó con el recurso para revertir la decisión y lograr el arresto domiciliario, lo cual se confirmó recientemente.

Por aquellos días, la defensa del efectivo acusado y detenido sostuvo que el disparo fue accidental y presentó pericias oficiales en apoyo de su petición de libertad. Sin embargo y al igual que el magistrado interviniente, la familia de la víctima y la Comisión Provincial por la Memoria se opusieron a la liberación, informó el medio de comunicación.

Y durante la audiencia realizada hacia fines del mes de agosto pasado, el abogado del policía de la Provincia de Buenos Aires, Romano, argumentó que el hecho se trató de un homicidio culposo y no intencional. A pesar de ello, el juez Crispo decidió mantener la prisión preventiva del acusado en una cárcel común hasta el juicio oral.

Por su parte, la fiscal del caso Cecilia Cortfield también había acompañado el pedido de libertad, pero el juez optó por no concederla, lo que generó críticas por parte de los defensores del policía. Argumentaron que el juez no tuvo en cuenta los informes favorables y las circunstancias objetivas del expediente, y que su decisión no fue una derivación razonada del derecho vigente.

Cabe recordar que luego de ser detenido, el policía dijo que iba relegado en la persecución porque estaba con el tobillo esguinzado y que intentó detener al joven con un disparo persuasivo.

Y señaló luego que su compañero cayó al suelo rodando junto a la otra persona perseguida, que estaba armada y que él intentó reducir a ese individuo y fue cuando escuchó dos escopetazos que lo aturdieron, previo a disparar nuevamente su arma sin intención, por un acto reflejo “cerca de la cabeza del masculino”.

En tanto, la familia del fallecido sostuvo que la víctima estaba allí de forma casual y que solo quería recuperar una moto robada a la hermana de su novia y que se puso nervioso en el momento en que vio la presencia de la Policía en el lugar. Fue por eso que decidió escapar a toda velocidad.

Su madre, declaró además, que su hijo salió de su casa sin un arma para intentar recuperar la moto. “Le vi que él no tenía armas ni nada, digo esto porque después supuestamente él tenía un arma y estoy segura que cuando me mostró no le vi ningún arma a la vista”, indicó.