Día del Colectivero sangriento en el Conurbano: a un chofer le amputaron tres dedos y a otro lo apuñalaron con un destornillador

Ladrones le amputaron tres dedos a un colectivero en José C. Paz

Desde 1928 a la fecha, cada 24 de septiembre se celebra a nivel nacional el Día del Colectivero, en conmemoración al primer viaje a bordo de este tipo de transporte en el país. Pero hoy martes, ese tributo se vio opacado por los brutales ataques marcados por la inseguridad que dos choferes sufrieron en las últimas horas: uno en José C. Paz, donde delincuentes le amputaron tres dedos a la víctima en medio de un intento de robo, y el otro en San Francisco Solano, localidad del partido bonaerense de Quilmes en la que el conductor de una unidad sin pasajeros fue apuñalado con un destornillador y golpeado por un ladrón encapuchado.

El primero de los hechos tuvo lugar esta madrugada, cerca de las 6, sobre avenida Croacia, en José C. Paz.

Fuentes judiciales le precisaron a Infobae que el chofer de la línea 391 conducía una unidad sin pasajeros cuando fue interceptado por tres delincuentes armados. Los asaltantes subieron al colectivo, abordaron al conductor y le robaron las pocas pertenencias que llevaba consigo: el teléfono celular y la billetera.

Las manchas de sangre que quedaron en el habitáculo del colectivero tras el ataque en José C. Paz.

No conformes con el botín obtenido, antes de darse a la fuga los asaltantes arrojaron al piso de la unidad al chofer y le dieron un machetazo en una de sus manos. Le amputaron tres dedos y le fracturaron los dos restantes, según confirmaron fuentes del caso a este medio.

En repudio al sangriento ataque, esta mañana los compañeros de la víctima realizaban un paro de las tres líneas que involucran a la empresa Expreso Parque El Lucero (749, 449 y 391).

“Estábamos muy preocupados porque nuestro compañero nunca había pasado algo tan grave en la empresa. Entramos a barrios muy delicados, muy difíciles de trabajar. Ellos ponen el pecho todos los días, dejando la familia en la casa, y a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto. Estamos acá por él y porque no quiero que pase más”, dijo uno de los delegados de la compañía en diálogo con TN.

Por su parte, otro colectivero que participaba de la protesta aseguró que “es muy difícil” trabajar en las condiciones de inseguridad que él y sus colegas lo hacen a diario. “Se vive con miedo. No se puede trabajar a la noche. Está complicado, más en esta zona que es tierra de nadie”, subrayó.

Compañeros de la víctima realizaban un paro por tiempo indeterminado.

“A mi me pasó lo mismo en el mismo recorrido en diciembre. Me robaron con dos machetes y me mataron a palos para robarme tres o cuatro cosas. De hecho me secuestraron. Me hicieron desviar el recorrido. Cuando vuelvo, busco a los dos patrulleros que estaban ahi a una cuadra me dijeron que eran de la Policía local y no podían hacer nada”, sumó otro compañero de la víctima.

Germán Weigel Muñoz, titular de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, investiga el hecho y ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona del ataque para dar con los autores.

Anoche, unas horas antes del brutal ataque en José C. Paz, otro colectivero fue víctima de una violenta agresión, esta vez en San Francisco Solano. Mientras realizaba su recorrido, el chofer de la línea 239 fue abordado por un delincuente encapuchado que simulaba ser un pasajero.

La secuencia completa del ataque fue filmada por la cámara de seguridad que el conductor posee en su habitáculo. En las imágenes se observa que el atacante viajaba sentado en uno de los asientos de adelante, pegado a la ventanilla y encapuchado.

Apuñalaron a un colectivero en San Francisco Solano para robarle

De repente, el hombre se puso de pie y caminó de forma sigilosa hacía su víctima, que se vio acorralada e indefensa. Sin mediar palabras, el atacante lo apuñaló en el rostro con un destornillador que extrajo de entre sus ropas. Cinco puntazos y varios golpes de puño le alcanzaron al agresor para que el chofer entregara su teléfono celular y otras pertenencias.