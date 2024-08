Así juraba venganza el narco de la ametralladora antes de volver a ser detenido: “Ya muy pronto me van a ver por allá”

Así juraba venganza Hans, jefe narco de la Villa 31

El narco peruano Henry Hans Zambrano, más conocido como “el narco de la ametralladora”, volvió a ser detenido en la Villa 31 por la Policía de la Ciudad, pese a que fue expulsado a su país en mayo por pedido de la Dirección Nacional de Migraciones y de un juzgado en lo contencioso administrativo federal. Fuentes del caso indicaron que logró ingresar por un paso clandestino de Jujuy, desde Bolivia, y llegar al barrio de Retiro, en busca de venganza.

Zambrano llamó la atención de las autoridades luego de ser acusado de balear a un hombre con quien mantenía una disputa por la venta de droga al menudeo en el sector bajo su dominio, sobre las vías del ferrocarril, entre el sector denominado ex Containera y la calle Saldías, donde florecen las chatarrerías.

Precisamente, fue en esa calle donde fue recapturado por efectivos de la División Investigaciones Antidrogas Zona III. Cuando percibió que iba a ser arrestado, el narco se resistió a su identificación a las patadas. No estaba armado y fue reducido con facilidad.

Hans Zambrano detenido por la Policía de la Ciudad en la Villa 31

A sus 32 años, el líder de su propio clan acumula varias causas en su contra por comercialización de estupefacientes y uso de armas de fuego. Su nueva detención está a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeida.

El narco había sido extraditado a Perú el 27 de mayo pasado, por un pedido de expulsión que data del 2017. Desde su país grabó un video, que subió en redes sociales, en el que adelantaba que volvería a Argentina. El registro fílmico, al que tuvo acceso Infobae, comienza con “Hans” entonando la letra de El Patrón del Mal, de Narco Rap: “Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico”, canta mientras mira a la cámara de su celular y maneja por las calles de un barrio peruano.

Hans Zambrano y la imagen con una ametralladora

“No se confundan gente, yo estoy disfrutando lo mío. Ya muy pronto me van a ver por allá. Andamos por acá haciendo una chinga perica. Esos que se andan portando mal (se ríe), ya los voy a ver. A esos que le gusta meterse con la familia, ¿no? Van me van a ver, me van a ver muy pronto”, amenaza. Luego, vuelve a la canción que suena en el vehículo: “Todos los días platicando con la muerte. Somos los patrones del cartel del noroeste”.

Y reitera: “Ya saben gente, muy pronto nos vamos a ver”. “Quieren matarme pos se muere el que lo intente. Yo jugaba con las armas como si fuera un juguete”, remarca sobre las letras del tema mientras transmite en vivo.

Las fuentes indicaron que el motivo del regreso de Hans fue el de “poner orden”. “La víctima se habría negado a vender para él y lo habría enfrentado. Terminó golpeado y con dos tiros en las piernas”, señalaron.

Hans Zambrano fue detenido por la Policía de la Ciudad

En el procedimiento de su detención estuvieron presentes el Ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el Secretario Diego Kravetz.

“Los delincuentes tienen que estar presos. Los narcos todavía más. Y los extranjeros que delinquen tienen que ser deportados para siempre. En la Ciudad no hay lugar para los narcos. Adonde se escondan los vamos a ir a buscar”, remarcó Wolff.