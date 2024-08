Cómo descubrieron al diputado acusado por pornografía infantil y qué era lo que hacía

German Kiczka, ex diputado de Misiones

Un canal de Youtube que publicaba videos de magia para niños fue lo que despertó las primeras sospechas sobre una posible red de consumo y distribución de pornografía infantil en Argentina. Fue detectado por una organización internacional dedicada a la búsqueda de menores desaparecidos o en situación de explotación, que, en consecuencia, dio aviso a las autoridades nacionales. Rápidamente, comenzó una investigación sobre los administradores de la cuenta: eran el diputado de Misiones, Germán Kiczka, y su hermano Sebastián, ambos ahora prófugos de la Justicia.

El perfil contaba con una sección llamada “El show de magia del tío Germán”. Estaba orientada a un público infantil y mostraba la realización de diferentes trucos de magia y juegos que eran presentados por el ex legislador, que fue desaforado a fines de la semana pasada.

Paula Wachter, directora de la ONG “Red de Infancia”, confirmó que fue la organización estadounidense ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children) la que detectó estos videos y los calificó de “sospechosos”, solicitando un seguimiento sobre el canal.

El allanamiento realizado en la casa del diputado

“Puso el foco sobre ellos porque era un canal particular de magia que apuntaba directamente al público infantil y los captaba online. Utilizaban la magia para cautivarlos, engañarlos y seducirlos. Es una muestra más, no de improvisación, sino de la impunidad que les da el poder”, dijo en diálogo con FM 89.3 de Misiones.

Con este indicio como primera prueba fue que a principio de año comenzó una investigación por pornografía infantil que tuvo como principal sospechoso a Kiczka y a su entorno familiar. En el mes de febrero se hizo un primer allanamiento en la casa de los papás del dirigente libertario, pero a principios de agosto la causa comenzó a enfocarse directamente en el entonces diputado.

En consecuencia, se realizó un allanamiento en su hogar, de donde secuestraron dispositivos electrónicos y se los sometió a una pericia. Según supo Infobae, se encontraron videos y chats con aberraciones de una perversión extrema. También videos, en los que se veía a niños violados por animales.

La notificación de Interpol sobre el alerta roja que pesa sobre Germán Kiczka

El jueves por la noche, las autoridades fueron a buscar a Kiczka a su casa a fin de detenerlo. Sin embargo, ni él ni su hermano fueron encontrados por la Policía. Por este motivo, fue considerado prófugo y se elevó una alerta roja de Interpol para dar con él.

Su paradero aún se desconoce. No obstante, fuentes con acceso a la investigación señalan que hay altas posibilidades de que se haya ido del país. En diálogo con Radio Mitre, el ministro de gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, dijo que está “trabajando en conjunto con las fuerzas brasileñas de los Estados del Sur” y que, a su vez, “se emitió una alerta con la policía de Paraguay”.

La última pista sobre Kiczka

En las últimas horas, la Justicia de Misiones recibió una serie de audios en los que se oye al diputado provincial Germán Kiczka pidiendo una habitación en un hotel de la ciudad de Iguazú, cercana a la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. Los mensajes fueron enviados días antes de que se concretara su desafuero en la legislatura provincial.

Se conocieron audios del diputado de Misiones prófugo acusado de pedofilia

En uno de estos mensajes, al que accedió Infobae, el representante del partido Activar y mano derecha de Pedro Puerta -hijo de Ramón Puerta, ex gobernador y efímero presidente de la Nación-, con una voz entrecortada por el apuro, expresa:

“Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”.

En otro audio, una mujer, presuntamente empleada del lugar en el que se alojó el diputado, le dice a alguien: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”.

De acuerdo con lo mencionado por fuentes judiciales a este medio, el legislador habría estado allí el martes o miércoles, a sabiendas de que las órdenes de arresto sobre él y su hermano Sebastián eran inminentes.