La Justicia le quitó la tenencia a la mujer acusada de apuñalar a su hijo porque no lavó los platos

La mujer acusada y el cuchillo con la sangre de su hijo

El miércoles último, un patrullero de la Policía Bonaerense llegó a una casa en la esquina de las calles 80 y 123, zona de Berisso, alertado por un llamado al 911 por un aparente conflicto familiar. Fue un poco más que eso. Cuando llegaron, los policías encontraron a un chico de 17 años con su mano izquierda ensangrentada. En el piso de la cocina hallaron un cuchillo tipo Tramontina con su sangre en la hoja.

A pocos metros, estaba su madre, C.A, de 48 años.

Según dijo el menor a los policías, su madre lo cortó porque demoró en lavar los platos.

Así, lo asistió una ambulancia del SAME; la herida resultó ser superficial y no requirió mayores cuidados. La mujer, ex empleada de un consorcio de la capital provincial, madre de otros tres chicos, fue trasladada al destacamento de Villa Progreso para su identificación, con una causa en su contra por el delito de lesiones leves a cargo de la UFI N°1 de Ana Medina. Sin embargo, no fue detenida.

Con las luces todavía encendidas, un policía en el lugar le consultó a la fiscalía: “¿Y con el más chiquito, qué hacemos?” En la casa, al momento del ataque, estaba el hermano menor del joven agredido, que tiene cinco años.

Así, la Justicia decidió quitarle la tenencia de ambos menores a la madre de manera provisoria, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Fueron entregados al padre, que llegó rápidamente desde Florencio Varela para retirarlos, con la intervención de un juzgado de familia y el Servicio de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad platense. Ahora, queda esclarecer qué pasó.

Por lo pronto, la UFI N°1 avanzará con la toma de declaraciones a vecinos para esclarecer qué pasaba en la casa y si, efectivamente, se vivían episodios de violencia. El menor agredido también podrá declarar: antes, deberá realizarse un informe psicológico para determinar su estado. Así, según confirmaron fuentes del caso, la fiscal Medina podrá avanzar o no con la imputación de la madre.

50 centímetros: faca con mango de media incautada a una banda de delincuentes

La Plata: varios delincuentes detenidos esta semana

La Policía Bonaerense logró capturas notables en la capital provincial en los últimos días. Ayer jueves por la noche, personal de la Comisaría 1° ingresó en un complejo de departamentos en la calle Zabala en el marco de una causa por el delito de robo en poblado y en banda. La víctima: un hombre platense de la zona del allanamiento. Así, detuvieron a tres sospechosos y secuestraron varios electrodomésticos, así como una faca con mango de medias de 50 centímetros de largo, casi un machete.

La víctima denunció que los agresores entraron a su casa, precisamente, con ese cuchillo casero, para atacar a su pareja, provocándole cortes en el brazo derecho. Al volver del hospital y la comisaría donde radicó la denuncia, descubrió que lo habían saqueado.

En otra causa a cargo de la fiscal Ana Medina, efectivos de la Comisaría 7° de la zona de Abasto capturaron hoy viernes a dos sospechosos en una causa por robo a mano armada, entre ellos un adolescente de 15 años, luego de que le quitaran la moto a un hombre en la calle 44. Fueron encontrados poco después en un operativo cerrojo en la zona.

Tras intentar escapar, fueron interceptados poco después.

El menor detenido por robo a mano armada