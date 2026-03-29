Federico Coria habló por primera vez sobre la denuncia de Marco Trungelliti: “Llevó mi vida a un lugar oscuro”

Federico Coria y Marco Trungelliti

Después de siete años de silencio sobre la denuncia que realizara Marco Trungelliti en la que lo inculpaba por arreglo de partidos, Federico Coria decidió hablar y contar su verdad, algo que, hasta el momento, sólo había expresado en su intimidad. Sin levantar la voz, pero con esa honestidad que a veces incomoda, ya no esquiva los temas ni los maquilla. Los atraviesa. Y en ese recorrido aparecen su apellido, su historia, su hermano y también algunas cicatrices que, aunque el tiempo haya pasado, siguen teniendo memoria. Sus sentimientos, a qué lugares lo llevaron y cómo utilizó ese momento para conseguir sus mejores actuaciones.

Federico no se guardó nada en la charla con el Podcast Tres Iguales y sostuvo que Trungelliti fue una persona que no sólo lo denunció inexplicablemente, sino que antes lo traicionó y, posteriormente, le quiso hacer más daño, llevándolo a transitar una época oscura: “No voy a decir que yo me quise suicidar ni nada de eso, pero sí fue una época oscura en donde lloraba. A mí me mandaron a lo más bajo, donde sentía que podía manchar el apellido de mi hermano (Guillermo) y me estaban sacando algo que viene de familia. Nadie sabe lo que significa el tenis para los Coria”.

Coria dijo que se sintió traicionado por Trungelliti (Foto REUTERS/Shannon Stapleton)

En el comienzo del relato, la Mojarra, como se lo conoce en las redes sociales, dijo que a veces piensa en que tomaría un café con él para “preguntarle por qué, o sea, saber cuál fue el motivo que lo llevó a declarar en contra de algo que, no sé… con una llamada telefónica, decirme: ‘me están obligando a hacer tal cosa’. Tal vez, un café para poder entender un montón de cosas, porque, claramente, yo siento que él salió perjudicado también, por lo que dice, que sufrió mucho”.

Sin embargo, Federico aclara que es la única persona con la que no tiene relación en el mundo del tenis y explica el motivo que generó el verdadero conflicto entre ellos, por el cual se sintió traicionado. ”Tuve una pelea muy grande con él, pero fue mucho antes de que hiciera las denuncias", arrancó, poniendo el eje en dónde le duele, en el hecho que provocó el quiebre. “Jugábamos Interclubes en Suiza, para un club que habíamos ascendido, en una época cuando los dos contábamos las monedas y estábamos codo a codo, porque no teníamos un mango. Él hizo lobby para que me sacaran del equipo y al año siguiente ingresara un jugador dominicano con el que él compartía. Ahí sentí que me falló y que me traicionó”. No se lo escucha decirlo desde el enojo inmediato, pero la sensación de traición sigue ahí, intacta.

Trungelliti ganó recientemente el Challenger de Kigali, Ruanda

Ante la posibilidad de que Trungelliti los haya denunciado a ellos tres (Coria, Nicolás Kicker y Patricio Heras) para cubrir algo propio, Coria no lo desestima, aunque “si me tomara un café con él se lo preguntaría”, dice sin dudar y amplía: “Hasta si me hubiese llamado por teléfono lo hubiera entendido. Pero eso habría que preguntárselo a él. Obviamente, sería una pregunta que le haría”.

Cabe recordar, que la situación a la que alude Coria se produjo en 2015, cuando Trungelliti reveló su experiencia con las apuestas ilegales en el tenis y terminó siendo citado a declarar como testigo en una causa judicial. Esto derivó en sanciones para varios colegas, entre ellos, Federico Coria, quien en 2018 fue suspendido por dos meses y obligado a pagar una multa de cinco mil dólares.

Según Federico, sigue sin encontrarle una explicación a lo que le hicieron. “Era mi hermano el que me prestaba la plata para entrenar y competir, ahí es donde entra la parte mía del café, preguntarle por qué le pegó a alguien que estaba en el piso o por qué quería hundir a alguien que estaba liquidado. Yo no era una joven promesa, tenía 25 o 26 años. ¿Nos peleamos en un Interclubes? Está bien, pero ya está. Me sacaste el club, llevaste un amigote tuyo, ya está. No entendí nunca esa maldad o esa saña, pero bueno, capaz que, quizás, algún día en la vida me junte a tomar un café y me diga: ‘Che, Fede, me pasó esto y esto y tuve que hacer esto otro’. Aunque no creo que pase, porque no tengo ni un saludo con él."

En esa búsqueda infructuosa de encontrar respuestas que él no tenía se decía así mismo: “La única manera que tengo de superar todo esto es ganando, pero ¿cómo hago para ganar siendo el número 300 o 350 del mundo y sin tener un ‘sope’?”, se cuestionaba Coria.

La sinceridad que intentaba demostrar Federico lo llevó a explicar que aquello que había sido utilizado en su contra fue lo que terminó convirtiéndolo en un jugador profesional. “No sé si me quisieron hacer un daño o qué, pero a mí me cambiaron la vida para bien, porque me estaban acusando de las peores cosas que hay en el tenis y, entonces, desde la bronca, desde la ira y desde las ganas de revertir la noticia fue cuando se prendió una llama en mí”. De todas maneras, y a pesar de esa reflexión mantiene su postura sobre ellos: “Obviamente, no son personas gratas para mí, porque hubo una maldad atrás, pero me hicieron un bien”.

Hay otro punto en el que, también, se detuvo, casi como si necesitara ordenar todo lo que sintió durante estos años. Sostiene que hubo una injusticia y no sólo con él, sino también con su hermano Guillermo, el Mago Coria. “Siento que la gente y algunos medios fueron un poco injustos con él, que no se valoró tanto su laburo”, soltó, como quien viene guardando algo hace tiempo.

No es una frase al pasar. Es el inicio de la defensa de una etapa en la que Guillermo actuó como capitán de Copa Davis. “La verdad es que fue durísima, porque yo era parte del circuito, estaba Top 100, y algún pelotudo me escribió en una de las redes sociales: ‘te hizo debutar tu hermano’”. Y en ese ida y vuelta virtual, le aclaró. “Lamento informarte que me hizo debutar Gastón Gaudio”, respondió. “Lo que son las vueltas de la vida”, recordando la rivalidad que existió entre el Mago y Gastón.

Federico no niega su lugar dentro del sistema, pero tampoco acepta simplificaciones.

Habla del rol de capitán con conocimiento, pero también con cierta incomodidad por cómo se lo juzga. “Siento que el puesto de capitán de Copa Davis es una silla muy cuestionable y se arma mucho debate, pero también siento que hubo ‘mucha saña’ con mi hermano por parte de dos o tres periodistas”, comenta la Mojarra, aludiendo al mismo sector de la prensa desde el que sintió esa animosidad, y parece no encontrar justificación en el ensañamiento que hubo tanto para con él, como para con su hermano, y lo ejemplifica: “Cuando Argentina perdió 2-1 con la Italia de Sinner, que terminó siendo tricampeona de Copa Davis, dijeron que eso había sido un fracaso. Pero, cuando se perdió el año pasado con un equipo tal vez menor como Alemania (NdR: el capitán era Javier Frana), hablaron de que por un centímetro la Argentina no era campeón. Lo decían los mismos periodistas”.

Sin enojo, pero desbordado por la incomprensión cerró su idea: “Vos sabés cuándo la crítica es constructiva o es de mala leche. Pero 1-2 con la Italia de Sinner… ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puede ser que no seas argentino, independientemente de quién esté en una silla? No entiendo esas ganas de que algo salga mal para decir que Coria no debería seguir”.

¿Y qué piensa Coria sobre ese encono que siente contra él y su hermano? “Yo creo que es porque están un poco en contra de La Legión o contra esta dirigencia. Mi hermano pertenece a esa Legión, a la que (ellos) le pegan mucho, tal vez, supongo, que es porque ellos querían que triunfara otro candidato, el año cuando ganó Agustín (Calleri)”.

Coria junto a Franco Mastantuono

A pesar de las diferencias que lo mantienen totalmente distanciado de Trungelliti, no pierde objetividad a la hora de evaluar su convocatoria para jugar la serie de Copa Davis ante Corea del Sur. “Teniendo en cuenta todas las negativas que hubo, yo (también) lo hubiese llevado porque, la verdad, es un tenista que ha jugado muy bien las qualies y por eso el mote de ‘Hombre Qualy’”, comentaba con franqueza, a lo que continuó agregando que, como jugador, “él es un flaco que, tenísticamente hablando, es muy talentoso, pero con el talento no alcanza. Hay que ser muy profesional, hay que comer bien, hay que entrenar, hay que rodearse de buenos entrenadores. Y yo opino que tenemos grandes entrenadores argentinos, tanto de tenis, como preparadores físicos, pero él siempre priorizó otras tierras”.

El tenis se apiadó de esta enemistad y nunca los puso frente a frente en una cancha, sin embargo, pensando en la posibilidad de que eso suceda, Federico aceptó que “tendría que ver cómo estamos el día que juguemos, si jugamos, (porque) ya estamos medio cagados a palo los dos.”

Federico Coria salió del silencio que guardó durante tantos años y dejó fluir sus palabras, contó su versión y señaló a quienes le “quisieron hacer daño”, pero que consiguieron el efecto contrario. La pelota ya está del otro lado de la red y, seguramente, habrá alguna devolución.