Expo de Universidades Francesas: será en Buenos Aires, con la presencia de prestigiosas instituciones de ese país

A través del Institut Francais y Campus France-Argentina, la Embajada francesa organiza las Primeras Jornadas Universitarias entre ambos países

La Embajada de Francia prepara dos jornadas de actividades para fortalecer la cooperación universitaria entre ese país y la Argentina, que incluye una expo estudiantil abierta al público y de entrada gratuita. A través del Institut français d’Argentine y de Campus France Argentina, la Embajada organiza estas Primeras Jornadas Universitarias Franco-Argentinas (JUFA), los días 10 y 11 de abril de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa se llevará a cabo en co-organización con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y con el apoyo del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la Delegación de la Unión Europea en Argentina y la Casa Nacional del Bicentenario.

El objetivo de estas jornadas es fortalecer la cooperación universitaria entre Francia y Argentina, reuniendo instituciones de educación superior de ambos países en torno a temas de interés común, intercambio académico, doble titulación, co-tutela y nuevas oportunidades de colaboración entre Francia, Argentina y los dispositivos de financiamientos europeos. Participarán en las mismas la rectora de la Universidad Toulouse Jean Jaurès y vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de France Universités, Emmanuelle Garnier, para la firma de un acuerdo con su homólogo argentino, el Consejo Interuniversitario Nacional; así como el rector de la Universidad Paris-Panthéon-Assas, Stéphane Braconnier.

El creciente número de estudiantes franceses que eligen la Argentina para realizar intercambios o dobles titulaciones, así como de estudiantes argentinos que optan por Francia, da cuenta del interés cada vez mayor por la calidad y la diversidad de la educación superior de ambos países.

La Expo de Universidades Francesas será una ocasión para informarse acerca de las oportunidades de estudio en ese país

La delegación francesa estará integrada por representantes de 15 renombradas instituciones: universidades públicas - entre las mejor calificadas del mundo -, escuelas de negocios, escuelas de ingeniería, instituciones especializadas y escuelas de hotelería y turismo; como así también el Institut National du Service Public (INSP) —ex ENA (Escuela Nacional de Administración)—, organismo encargado de la formación de altos funcionarios públicos en Francia.

Más de 50 universidades argentinas, tanto públicas como privadas, estarán también presentes a través de sus responsables de relaciones internacionales y autoridades.

El viernes 10 de abril, la jornada estará especialmente dirigida a esos encargados de los vínculos internacionales de universidades francesas y argentinas. El programa incluye conferencias, talleres y encuentros interuniversitarios sobre internacionalización, financiamiento y cooperación universitaria y científica.

Esta actividad será cerrada al público general.

En cambio, el sábado 11 de abril, se realizará la Expo Universitaria de instituciones francesas, abierta al público, en la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA), de 11 a 15 h, con entrada libre y gratuita.

Participarán 15 universidades e instituciones francesas, junto con stands de Campus France Argentina, la Alianza Francesa de Buenos Aires —con información sobre cursos de francés y exámenes internacionales—, el DAAD —sobre estudios y becas en Alemania—, la Delegación de la Unión Europea en Argentina —sobre becas Erasmus— y el Consejo Federal de Inversiones —con su programa de becas de maestría en Francia.

La Agencia Campus France tiene por misión la promoción de la enseñanza superior en Francia, así como la recepción de investigadores y expertos o invitados a ese país

La Expo está dirigida a un público amplio que incluye estudiantes de grado, posgrado y doctorado, así como alumnos del Liceo Francés y de otros establecimientos de nivel secundario.

Durante esa jornada, Campus France Argentina brindará dos charlas informativas, a las 12 h y a las 14 h, sobre los procedimientos y requisitos para realizar estudios universitarios en Francia, además de presentar las becas disponibles para financiar esos estudios.

Instituciones francesas participantes en la Expo estudiantil

Universidades:

• Aix-Marseille Université

• Université Paris-Panthéon-Assas

• Université Paris-Saclay

• Université Toulouse Capitole

• Université Savoie Mont Blanc / Polytech Annecy-Chambéry

• Sciences Po Paris

Escuelas de negocios:

• Audencia Business School

• ESSCA School of Management

• NEOMA Business School

• EBS European Business School

Escuelas de ingeniería:

• INSA Toulouse (Grupo INSA)

• IMT Atlantique (Grupo IMT)

• CESI Engineering School

Institutos especializados:

• INSP (Institut National du Service Public) – ex ENA

Escuelas de hotelería y turismo:

• Vatel Hotel & Tourism Business School

Informes e inscripcion: Campus France Argentine