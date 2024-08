Discutió con su pareja, la sacó de la camioneta por la fuerza y la atropelló: el video

Un hombre atropelló con su camioneta a su pareja /Gentileza Telefe/Canal 13 de Santa Fe)

La localidad de Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe, fue escenario de un nuevo caso de violencia de género. Una mujer fue golpeada y atropellada por su pareja en la vía pública. Todo quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad. La víctima, identificada como N., de 50 años, sufrió heridas en varias partes del cuerpo y debió ser hospitalizada. El agresor está detenido.

El ataque ocurrió la noche del pasado lunes, alrededor de las 20.30. Según relató N. a la Justicia, todo comenzó cuando el acusado, W.D.F., de 56 años, la pasó a buscar por su casa en una camioneta Toyota Hilux blanca. Durante el trayecto, se inició una discusión que escaló a la agresión al llegar a la zona del cruce entre la calle Obrero y la Avenida Pastor Barrios.

Allí, con el vehículo aún en movimiento, se produjo un forcejeo hasta que el conductor aceleró y la víctima cayó al pavimento. Luego, la embistió y se dio a la fuga.

N. quedó tendida en la calzada, en las imágenes que difundió Telefe se la ve muy dolorida. Tras ser asistida por las personas que se encontraban en la zona, una ambulancia la trasladó al centro de salud más cercano. Posteriormente, fue derivada a un hospital de la ciudad de Santa Fe.

La camioneta donde comenzó la agresión

El primer diagnóstico refirió a contusiones en el tobillo izquierdo y ambas clavículas, además de una posible lesión ósea. La mujer señaló que sufrió esguinces, golpes y heridas por todo el cuerpo, especialmente en la pierna izquierda.

Horas después, W.D.F. se presentó voluntariamente en una sede policial, donde fue aprehendido. La Policía localizó la camioneta un rato más tarde. Estaba abandonada y presentaba daños visibles.

“Fui arrojada de la camioneta y atropellada. W.D.F. me atropelló con claras intenciones de acabar con mi vida”, remarcó la víctima al solicitar formalmente ser querellante en la causa que lleva adelante Roberto Olcese, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).

En esa presentación judicial, a la que accedió Infobae, N. dio detalles del vínculo que mantenía con el acusado. Contó que se conocen desde hace décadas y que habían sido novios durante la adolescencia. Volvieron a juntarse hace aproximadamente un año y medio, luego del fallecimiento de un hijo de ella, cuando el hombre reapareció en su vida para brindarle consuelo.

Sin embargo, la relación, según aseguró la denunciante, “estuvo marcada por el control y el abuso”. “Padecí situaciones de violencia constantes durante gran parte de la relación”, reveló.

N. sufrió lesiones en varias partes del cuerpo

“Uno nunca termina de conocer a las personas. Mucha gente me había advertido sobre el carácter violento de este hombre, pero no los escuché. Actué por amor y me equivoqué”, dijo N. en una entrevista con El Litoral, donde también mencionó que el violento episodio había comenzado con una discusión sobre un turno médico. “Él tiene un carácter dominante y siempre buscaba un motivo para discutir”, agregó la mujer.

“Pensé que iba a detenerse, que se daría cuenta de lo que había hecho. Me pudo haber matado”, continuó al relatar los hechos, y subrayó que las secuelas de lo que atravesó no son solo físicas. “Voy a seguir adelante con tratamiento psicológico y espero que se haga justicia”, concluyó.

W.D.F está detenido. “Probablemente, este viernes sea la audiencia imputativa”, adelantaron fuentes judiciales a este medio. El fiscal del caso analiza si los hechos podrían encuadrarse bajo el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

Los abogados que representan a N., Ezequiel Torres y Luciano Zisele, contaron que la víctima siente mucho miedo y consideran que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y fuga. Por eso, pidieron que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, solicitaron que al acusado, descrito como “una persona adinerada y muy conocida en la zona”, se le embarguen los bienes.