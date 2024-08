La madre del bebé muerto en La Plata denunció ser víctima de violencia de género: el padre se negó a declarar

Los padres del menor de edad fueron citados a declarar y seguirán detenidos

La investigación en torno a la muerte del bebé de 4 meses que había sido ingresado de urgencia al Hospital de Niños de La Plata reveló un entramado familiar signado por la violencia. Este jueves, los padres de la criatura se presentaron a declarar ante la Justicia. El silencio de su progenitor y la denuncia de la madre del pequeño que derivaría en una causa por violencia de género.

Después de que se constara la muerte del menor de edad el martes pasado, la fiscal Cecilia Corfield, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 de La Plata, citó a indagatoria a los padres del pequeño, Matías Ezequiel Recaldes (24) y Rocío Ángela Acosta (19). La investigadora los recibió este jueves por la tarde y ambos fueron procesados por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”.

“Abandonaron a su suerte a su propio hijo, sin brindarle la atención, higiene y alimentación mínima necesaria para su crecimiento e integridad psicofísica”, apuntaron las autoridades en el expediente del caso, en donde remarcaron que “por su corta edad -había nacido el día 16 de marzo de 2024- se encontraba imposibilitado de hacerse valer por sí mismo”.

Frente a las acusaciones, Recalde optó por no contestar a las preguntas de la fiscal. En el caso de Acosta, la mujer denunció haber sido víctima de violencia de género. No obstante, no trascendió si se abrirá una línea de investigación por el hecho, debido a que no está confirmado que haya asentado una denuncia penal contra su pareja sentimental.

De acuerdo a la información publicada por el medio platense 0221, los padres del bebé fueron acusados porque estaban encargados de velar por su cuidado y protección pero, en lugar de esto, habrían sido los responsables de propinarle “golpes en la zona de la cara y la cabeza, situación que se mantuvo hasta el día 5 de agosto”. Es decir, el niño habría sufrido episodios de violencia hasta que fue ingresado en el centro médico.

El bebé había sido trasladado por su madre y un vecino, pero al momento de la muerte no había ningún familiar en el lugar

Ya para ese entonces, el menor de edad no presentaba signos vitales y habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. “El niño tenía un peso de solo 3 kilos, se encontraba pálido, con bajas pulsaciones, temperatura baja, con condiciones incompatibles con la vida”, describieron los voceros judiciales.

De hecho, los resultados de la autopsia que le practicaron al menor de edad revelaron que las causas de la muerte estaban relacionadas con una “congestión y edema pulmonar”. No obstante, subrayaron que se trataba de un análisis preliminar y que se profundizará con otras pericias para poder esclarecer el hecho.

Con respecto a los golpes que presentaba la criatura, los investigadores señalaron que la congestión y el edema pulmonar no estarían relacionados con las lesiones. En este sentido, consideraron que el deceso fue consecuencia del contexto social, económico y educativo en el que se encontraba su grupo familiar.

Por este motivo, los padres del bebé fueron arrestados el martes por el personal de la Comisaría 5ª. La detención se realizó en un domicilio ubicado en la Diagonal 690, entre 1 y 115, ya que ninguno de los progenitores se encontraban en el centro médico cuando se constató la muerte.

Previo a esto, habían dejado una dirección que correspondía a la casa de la abuela materna, quien aportó información para que estos fueran encontrados por los agentes. Incluso, la mujer confirmó que ninguno de los dos vivía ahí, por lo que es un misterio la razón por la que no dieron su dirección real al personal del Hospital de Niños platense.

Luego de que la pareja fuera detenida, los agentes acordonaron el lugar, con el fin de preservar las condiciones de la vivienda hasta que los investigadores y peritos realizaron un relevamiento de pruebas. Asimismo, los celulares de los detenidos fueron secuestrados para ser posteriormente analizados en busca de elementos de interés.