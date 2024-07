Caso Loan: quién es Pachucho Moreira, el testigo que fue citado de urgencia a declarar

Moreira, el testigo que declaró en la causa Loan

Alberto “Pachucho” Moreira fue citado a declarar este jueves ante la Justicia en el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años del que nada se sabe cuando salió a buscar naranjas y se esfumó ante la mirada de tres adultos y cinco niños en el paraje correntino Algarrobal. Pero, ¿quién es este nuevo testigo y qué tiene para aportar en el caso?

El nombre de Pachucho Moreira entró en la causa luego de que este miércoles, en una entrevista televisiva, contara y mostrara un video del controversial hallazgo de las huellas que culminaron con el secuestro del botín del niño en el barro muy lejos de lo que se considera la zona cero, una prueba que para los investigadores fue plantada.

“Andábamos por ahí, con amigos, y encontramos las huellas. Así que le avisamos al vice intendente”, dijo sobre Luis Alberto González, en diálogo con TN. Y luego mostró las imágenes que tenía en el celular, grabadas el 14 de junio a las 11 03, un día después de la desaparición de Loan.

“Yo no se lo he mostrado a nadie este video”, contó el baqueano y continuó: “Estábamos ahí y yo lo veo a (Francisco) Méndez en la zona a caballo. Yo después le aviso al vice intendente que encontré la huella. Él estaba en la zona buscando”, expresó y puso en la escena al octavo detenido del caso, Francisco Amado Méndez, el policía retirado que estuvo al momento del hallazgo del botín junto al ex comisario y sospechoso Walter Maciel, Laudelina Peña y su hija, Macarena.

Las huellas

El hombre también dijo que “no había huellas antes”. Y detalló: “Ese es un camino de vacas. Es como que lo bajaron ahí, que encontramos con mis amigos las dos pisadas”.

Luego de que se conociera su testimonio, Moreira fue citado a declarar como testigo este jueves por la mañana en la causa que instruyen los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, bajo las órdenes de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. Y se presentó.

También para este jueves estaban citados a indagatorias la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, que lo hizo en primer término, y luego, su esposo, el capitán de navio (RE) Carlos Pérez.

El botín de Loan Peña

Más tarde estaba establecida la indagatoria para Mónica Millapi, cuya declaración originalmente era el próximo lunes.

En tanto, este viernes será el turno de enfrentar a la jueza y los fiscales de Francisco Amador Méndez, el policía retirado que se convirtió en el octavo detenido; y del ex comisario Walter Maciel, preso por la sustracción de Loan y por el delito de amenazas.

La semana que viene, el 25 de julio, dará su testimonio el funcionario gubernamental Rafael Miranda, vinculado por Laudelina Peña. Hay quienes dicen que lo vieron llorar por los pasillos de la Gobernación, consternado por la citación y porque su imagen se ha hecho pública. Sus allegados dijeron a este medio que “tiene pruebas de que no estaba donde dicen”.

En tanto, se aguarda que se convierta en oficial la citación a testimonial de Diego Pellegrini, el senador de Corrientes y hombre clave del gobernador Gustavo Valdés, involucrado en el caso Loan también por la tía del nene, presa por la sustracción de su sobrino y que ha dados múltiples versiones de lo sucedido ese 13 de junio pasado cuando el niño desapareció.