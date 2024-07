La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a los rugbiers franceses acusados de violar a una mujer en Mendoza

Rafael Cúneo Libarona (REUTERS/Ramiro Gómez)

Oscar Jégou y Hugo Araudou, los jugadores de la Selección francesa de rugby acusados de violar a una mujer en Mendoza dos semanas atrás, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria poco antes del mediodía de hoy miércoles tras un planteo realizado por su abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona, confirmaron fuentes judiciales y penitenciarias a Infobae.

“Estoy muy conforme con la fiscalía que trabajó duramente en los últimos. Conseguir el traslado de mis clientes a un domicilio privado es un avance extraordinario teniendo en cuenta la gravedad de la imputación”, aseguró Cúneo Libarona a este medio tras la firma de la medida, a cargo de la fiscal Cecilia Bignert: “Vamos a seguir trabajando en la inocencia absoluta de los jugadores. Quiero que el rugby de Francia siga siendo honorable”.

Hoy, las esperanzas del abogado para un sobreseimiento se centran en las filmaciones de las cámaras de seguridad que son parte del expediente, así como varios testimonios.

Así, dejarán su celda la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos del Polo Judicial mendocino para alojarse en un domicilio a determinar, con las pautas de rigor del caso. Por lo pronto, evitarán la cárcel: un destino posible era el penal de San Felipe, donde fue encerrado Gil Pereg, el “hombre gato” condenado a prisión perpetua por matar a su tía y su madre.

Video: la llegada de Jégou y Araudou al Polo Judicial mendocino

A comienzos de esta semana, Cúneo Libarona temía por la integridad física de sus defendidos.

“La imputación de un delito sexual conlleva una posible venganza en la población penitenciaria”, apuntó el abogado. “Son dos jóvenes de 20 años que no hablan español, que no tienen antecedentes, que vinieron a la Argentina a representar a su país. No tienen forma de escapar. Una prisión domiciliaria sería lo más prudente”, continuó.

El viernes pasado, Jégou y Hugo Araudou fueron imputados formalmente por la fiscal subrogante Bignert por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, una violación grupal. La figura de un hecho gravemente ultrajante, por la que se había pedido originalmente su arresto, fue por lo pronto retirada de la calificación. Ambos acusados decidieron no declarar en la causa.

Un día antes, se publicó un video que muestra a Araudou en el bar Beerlín de Mendoza capital, poco antes de conocer a su denunciante, difundido por Canal 7.

La víctima, representada por la abogada Natacha Romano, lo acusó de haber abusado de ella al menos seis veces. La mujer sostuvo que además, el joven le golpeó y la mordió junto al otro imputado. Jégou, que no estaba presente en el bar, compartía habitación con Araudou en el Diplomatic Hotel, donde habría ocurrido el ataque.