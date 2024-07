Detuvieron al remisero acusado de secuestrar en La Plata a una mujer con síndrome de Down

Claudio Gustavo Mendoza, el detenido por el secuestro de la mujer con síndrome de Down

Una mujer de 46 años que vive con síndrome de Down y que estaba desaparecida desde hacía seis días, fue rescatada ayer domingo en La Plata por el Gabinete de Búsqueda de Personas DDI local de la Policía Bonaerense. Fue encontrada debajo de una estructura de cemento, tapada con una manta.

Sin embargo, la historia no es tan sencilla: el caso de la mujer en la tapera no se trataba de un simple extravío.

Desde el comienzo del expediente por el hecho, a cargo del fiscal Juan Mennucci, hubo un sospechoso por la desaparición de la mujer. Así, las autoridades buscaron a un conductor de una aplicación de viajes, sospechoso de haberla raptado.

Hoy, ese sospechoso está detenido: Claudio Gustavo Mendoza, de 57 años, oriundo de Villa Elvira, fue capturado hoy miércoles por personal de la Comisaría 2° de Gonnet de la Policía Bonaerense en la esquina platense de 12 y 43, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Así, deberá responder por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por ser la víctima una persona discapacitada.

El caso presenta un escenario complejo. Se detectaron lesiones en el cuerpo de la mujer, que, por lo pronto, no serían compatibles con abuso. También se dificulta que la víctima declare en cámara Gesell. Los investigadores del caso descubrieron que no tendría forma de hacerse entender. A su vez, el personal obtuvo un perfil médico de la víctima, de una fragilidad particular: se trata de una persona que, además de vivir con síndrome de Down, se encuentra bajo tratamiento por crisis nerviosas y convulsiones.

La secuencia comenzó el pasado 8 de julio, cuando el padre de la víctima, un hombre de 65 años, denunció la desaparición. Según narró, su hija se encontraba en su domicilio hasta que avisó que saldría a hacer compras, cerca de las 11. Desde aquel lunes, no supo más nada sobre ella.

Luego un vecino de la mujer arrojó un dato clave. El hombre aseguró haberla visto, alrededor de las 11:15, justo cuando ingresaba a un auto Chevrolet Corsa, en la intersección de 138 y 485 de la localidad bonaerense de Gonnet.

La secuencia de la mujer esperando en la esquina mencionada y el momento exacto en el que subió al vehículo, quedó registrada y es uno de los videos que ilustran esta nota. Es que, además, tras la denuncia, se dispuso que el personal de las municipalidades de La Plata, Berisso y Ensenada controlara las cámaras de vigilancia durante las 24 horas para continuar con la búsqueda de la mujer.

El sospechoso no fue difícil de identificar: su nombre literalmente figuraba registrado en la aplicación de viajes..

Según dieron a conocer investigadores del caso el conductor cuenta con una causa previa por una imputación por abuso sexual, caso en el que interviene la UFI N°2, a cargo de la fiscal Betina Lacky.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas, instaladas en La Plata, Berisso y Ensenada, sumado a los impactos de antenas del sospechoso -que fueron aportados por el personal de la Dirección de Tecnologías Aplicadas- este sábado a las 18:30, personal de la DDI de Ensenada halló el vehículo en avenida 120 y 119, en Tolosa.

Finalmente, este domingo cerca de las 11, también se logró encontrar a la mujer. La víctima estaba acostada debajo de una estructura de cemento, tapada con una manta.

“¿Te podés levantar? ¿Querés que te ayude?”, se escucha preguntar a una de las agentes, en uno de los videos que registran el hecho, a lo que la mujer asiente con su cabeza.

De inmediato, el personal del SAME efectuó su traslado, de forma preventiva, al Hospital San Roque de Gonnet para asistirla.

En el procedimiento también intervino la Dirección de Análisis de Conducta Criminal y Victimología, que contuvo a la familia de la mujer desaparecida.