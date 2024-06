Citaron al influencer polaco para firmar una probation por haber escalado un edificio de Puerto Madero

El acusado por escalar un edificio de Puerto Madero deberá presentarse en la Justicia antes de poder regresar a su país

Una semana después de que el influencer polaco, Marcin Banot, se volviera el tema del día por haber escalado un edificio de 30 pisos de Puerto Madero, la Justicia confirmó que este deberá presentarse este miércoles a una audiencia para firmar una probation. A cambio de su libertad, el acusado no podrá volver a ingresar al país y se pondrá en conocimiento del resto de requisitos solicitados por las autoridades.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, el juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Pablo Cruz Casas, lo citó a las 10 de la mañana en el séptimo piso del edificio ubicado en Tucuarí 138 con el fin de homologar el trámite. La propuesta surgió la semana pasada, tras corroborarse que el hombre no contaba con antecedentes penales en el país, ni en el exterior.

Como resultado de la indagatoria realizada por el fiscal Alejandro Pellicori, el extranjero aceptó firmar una probation con la condición de que no volverá a ser admitido en el país. No obstante, aún quedaría pendiente por resolver el reclamo realizado por el Gobierno porteño para que este se haga cargo del costo del operativo.

“Pediremos a la Justicia que le ordene pagar todo el operativo. Los vecinos no tienen por qué cargar con el costo de su imprudencia”, apuntó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al hacer referencia al trabajo de los 30 agentes que se vieron involucrados en el rescate. Asimismo, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Waldo Wolff, reconoció el profesionalismo de los efectivos al destacar: “El profesionalismo de nuestras brigadas fue fundamental para evitar cualquier desenlace trágico”.

El influencer fue rescatado del piso 28 de 30 (Luciano González)

Luego de que las autoridades fueran alertadas por los vecinos de Puerto Madero sobre la presencia de un hombre que trepaba por las paredes de cristal del edificio de Ingeniero Della Paolera al 200, el fiscal auxiliar Carlos Caputo ordenó que fuera detenido. Banot estuvo cerca de llegar al piso 30, pero un grupo de oficiales lo detuvo en el piso 28.

Al mismo tiempo, solicitó que sea informado sobre el artículo 36 de Viena, es decir, que trata los derechos de los extranjero, que se le secuestre la cámara GoPro que utilizó para grabar la escalada, que fuera trasladado y revisado por un médico legista. Incluso, ordenó que las autoridades se pongan en comunicación con la Embajada de Polonia y que se envíe un oficio a Migraciones y a Interpol.

Por este motivo, el hombre fue trasladado hacia la Comisaría Vecinal 1A, en donde permaneció varios días detenido. Antes de que se comprometiera a cumplir una probation, el fiscal de la Unidad de flagrancia este lo había imputado por el delito de “violación de domicilio”, el cual suponía una pena de seis meses a dos años en prisión.

Banot se comprometió a cumplir con una probation para no tener que ser encarcelado

Con el avance de la investigación, las autoridades constataron que no se trataba de la primera vez que Banot intentaba escalar ese edificio, ya que su primer intento dataría del pasado 6 de junio. Ese día, minutos después de las 17 horas, la Policía de la Ciudad se presentó en el lugar luego de que recibieran la denuncia de que el polaco había comenzado a trepar la construcción. No obstante, estos pudieron detenerlo al comienzo de la travesía y decidieron “no adoptar temperamento porque no evidenciaba una conducta delictiva”.

De la misma manera, descubrieron que el influencer es la persona detrás de la administración de la cuenta de Instagram (@bnt_fhuj_hd), la cual utiliza para mostrarse mientras escala edificios de gran altura en diferentes partes del mundo, una actividad que definió como “urban climbing” o, en español, alpinismo urbano. En este mismo perfil cuenta con una comunidad conformada por más de 290 mil seguidores y acumula miles de reproducciones en su contenido.