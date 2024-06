Video: así tiraron de la moto a una mujer para robarle en la zona norte de Rosario

Tiraron a una mujer de su moto para robarle y se salvó de milagro

Una motociclista de 56 años sufrió un brutal robo en la zona norte de Rosario. Mientras se desplazaba por Freyre, cruzó la calle Molina –en el barrio La Esperanza– y fue empujada por un ladrón que caminaba por la vía pública y estaba a la pesca de cometer un delito. El hecho ocurrió el martes de la semana pasada, pero las imágenes recién trascendieron hoy. Jaquelina Angélica F., la víctima, estuvo varios días internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con cuatro costillas quebradas, lesiones en las vértebras y una fractura en la nariz, según relató en una entrevista.

El video que captó el ataque muestra con claridad que el ladrón que tiró al piso a Jaquelina estaba con un cómplice. Ambos se llevaron la moto de la mujer mientras la víctima permanecía inmóvil en el pavimento, contra un árbol, producto de la violenta caída.

“Ella frena, deja pasar los autos y los delincuentes la miran y la fichan. Uno va sobre la calle y la empuja, la arrastra un metro y medio con la moto que le quedó en medio de los pies. Uno le saca la moto y el otro se queda mirando con total impunidad”, explicó a Canal 3 Trinidad, la hija de la motociclista.

La propia Jaquelina luego brindó una nota al mismo medio de comunicación, donde expresó: “Estoy tratando de recuperarme. Estoy dolorida, con miedo, con temor a salir. Me cambió la vida completamente”.

Momento en que tiraron a una mujer de su moto para robarle (Captura de video)

La víctima señaló que llegó a gritarle al delincuente que la empujó. “Lo único que me acuerdo es que cuando lo tuve al lado le dije ‘¿Qué hacés, loco?’. Es porque pensé que quería cruzar rápido al otro lado de la calle. Después perdí el conocimiento. Ya de ahí me acuerdo cuando después estoy en el piso con la gente ayudándome”, concluyó.

La mujer comentó que por la esquina de Freyre y Molina pasaba todos los días en moto porque iba a buscar a su nieta al colegio El Buen Samaritano, que está a los pocos metros. “En ese momento estaba yendo a la escuela”, sostuvo.

“Los médicos me dicen que me va a llevar tiempo. Tengo fracturas. Lo importante era descartar la parte neurológica. Toda la parte derecha de mi cuerpo sufrió todos los golpes. Va a llevar un proceso volver a moverme sola. Quizás hasta dentro de tres o cuatro meses no me voy a poder moverme sola. Me tienen que ayudar para moverme, higienizarme, para todo”, enfatizó.

La hija de Jaquelina remarcó que uno de los ladrones huyó en la moto de la mujer, mientras que su compañero de asalto se subió a un Peugeot 208 color oscuro que estaba a los pocos metros. “Era otro cómplice de esos dos”, aseguró.

“Son del barrio. Son datos que nos van llegando. En la comisaría no sé si nos tomaron la denuncia o si la hicieron desaparecer, porque no nos dieron ni copia”, enfatizó Trinidad, la hija de la víctima.