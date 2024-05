Absolvieron a Mameluco Villalba en el juicio por el crimen de Candela Rodríguez

El acusado, Mameluco Villalba, durante el juicio

El ex jefe narco Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, acusado de privación ilegal de la libertad coactiva sobre una menor de edad seguida de muerte, fue absuelto este miércoles en el marco del segundo juicio por el crimen de Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años que fue secuestrada y asesinada en agosto de 2011.

La decisión la tomó el Tribunal Oral número 6 de Morón, cuyas autoridades informaron la resolución y señalaron que esta también se hizo extensiva sobre otros tres acusados de ser los autores intelectuales por el secuestro y muerte de la víctima.

Apenas un mes atrás, el imputado había declarado ante los jueces Alejandro Rodríguez Rey, Mariana Maldonado y Cristian Toto durante una audiencia en la que insistió en su inocencia y pidió explicaciones sobre el motivo por el que lo relacionaron con el crimen.

El imputado estaba acusado de privación ilegal de la libertad coactiva sobre una menor de edad seguida de muerte

“Hace 13 años que llevo esta mochila”, había dicho el ex narcocriminal que operaba en el partido de San Martín, quien negó haber tenido algún tipo de vinculación con el caso.

Y agregó: “No entiendo lo que están haciendo conmigo, buscando que yo tenga un vínculo con alguna de las personas que están acá: no lo tengo y no lo quisiera tener tampoco”, esclareció el hombre tras haber reconocido que sí había tenido problemas con Héctor Horacio “Topo” Moreira, otro de los imputados juzgados en esta segunda instancia. No obstante, desmintió haber tenido contacto con el tercer acusado, el carpintero Néstor Ramón Altamirano, y el padre de la víctima, Alfredo Rodríguez.

De acuerdo a las declaraciones recopiladas por Primer Plano Online, Villalba fue insistente a la hora de pedir respuestas por parte de la Justicia al cuestionar: “¿Por qué estoy en esta causa?”. A pesar de que no obtuvo contestaciones, ni preguntas por parte de los jueces, la fiscalía y la defensa, el condenado a una pena de 27 años en prisión por narcotráfico sostuvo que la hipótesis de que su imputación fue formulada por el poder que tuvo en el área hace tiempo atrás.

Candela Rodríguez fue asesinada en 2011

Mameluco Villalba fue sumado a la investigación por el caso desde sus inicios, cuando los investigadores plantearon la posibilidad de que el crimen hubiera sido producto de un ajuste de cuentas. En este sentido, el apuntado se hizo cargo de su pasado, pero durante su declaración aseguró que no tiene nada que ver con este homicidio y destacó que se puso a disposición de la Justicia desde el primer día.

A lo largo de su relato emitido a principios de abril, el ex jefe narco argumentó que sería incapaz de instigar a un secuestro al recordar: “Lo hice público, estoy en contra del secuestro porque fui secuestrado dos veces”. De la misma manera que aseguró odiar a “cualquier persona que esté en ese delito”, el imputado empatizó con los familiares de Candela. “Quiero que este hecho termine de una vez por todas, que entiendan mi dolor. Juro por la vida de mis hijos que me duele”, manifestó.

La decisión del tribunal sobre Mameluco Villalba ocurre en el segundo juicio por el asesinato de Candela Sol Rodríguez. En el primer proceso judicial hubo dos condenas a prisión perpetua -Hugo Bermúdez y Leonardo Jara- por la autoría material del crimen y una tercera -Fabián Gómez- a cuatro años, por la participación secundaria en el secuestro.

En esa primera instancia se determinó que la muerte de Candela ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto, en el segundo lugar en el que estuvo cautiva a manos de los dos condenados por el crimen. El cadáver fue hallado en un descampado cercano a la Autopista del Oeste, a la altura de Hurlingham.