El video del violento ataque motochorro a tres nenas y a su madre mientras esperaban el colectivo en Merlo

Violento ataque motochorro a tres nenas en una parada de colectivo (@Merlo_Real)

Una mujer y sus tres hijas de 14, 10 y 7 años fueron víctimas de un nuevo episodio de inseguridad en una parada de colectivos de la ciudad bonaerense de Merlo, donde dos motochorros intentaron robarles las pertenencias. El ataque fue violento y quedó registrado por una cámara de seguridad. La situación finalizó cuando los vecinos salieron a la calle tras escuchar los gritos, lo cual puso en fuga a los delincuentes, quienes huyeron sin concretar el asalto.

Si bien las imágenes del caso trascendieron recientemente, el hecho sucedió el viernes pasado en el barrio Segunda Loma Grande, casi a la altura del kilómetro 37. Ocurrió en horas del mediodía, cuando la madre de las menores, Carolina, las acompañaba a la escuela.

“Estábamos juntitas porque no es la primera vez que pasa que le roban a los chicos. Ya ha sucedido”, aseguró Carolina a Telefe Noticias. Mientras esperaba junto a sus hijas el colectivo en la esquina de Dessy y José Martí, se acercaron los dos ladrones en moto y se detuvieron frente a ellas.

El que iba como acompañante se bajó de la moto y fue caminando hacia la mayor de las hermanas, al parecer para robarle la mochila. El motochorro la abordó y comenzó un forcejo al que se sumó la madre. En tanto, una de las más chiquitas empezó a gritar del susto.

La esquina de Merlo donde ocurrió el hecho

Lo que sucedió a continuación no se alcanzó a ver en las imágenes. “Mi hija mayor sufre del corazón. Ella cayó y yo traté de que el malviviente no siguiera haciendo su maldad”, contó la mujer. “Como no pudieron robarle la mochila, a la nena de 14 años la tiraron y le patearon el estómago. La mamá se tiró encima de ella para cubrirla. A la más chica, como gritaba mucho, la empujó y la tiró al suelo, golpeándose la cabeza”, agregó el padre de las menores, Sebastián, en diálogo con medios locales.

El mal momento no tuvo consecuencias mayores gracias a la intervención de los vecinos, quienes salieron tras escuchar los gritos desesperados de las víctimas. “Mi nena más chica quedó disfónica. Creo que fueron sus gritos lo que más escucharon los vecinos”, dijo Carolina y agregó: “Me sentía vulnerable y, en ese momento, reaccioné cómo salió. No me bloqueé, pero necesitaba ese apoyo. Éramos cuatro mujeres solas”.

La mujer, por último, manifestó que siente mucha impotencia y que todavía está afectada por lo padecido. “Escucho los audios y tengo ganas de llorar. Uno no sabe cómo reaccionar en ese momento, solamente procurar por la seguridad de mis hijas y sacar fuerzas de donde sea para alejarlos de ellas”, concluyó.

Por el caso, no se registró denuncia policial. En los grupos de redes sociales, además de expresar su indignación y malestar con lo sucedido, vecinos afirmaron que los episodios delictivos en Merlo son constantes.

Entre los comentarios, algunos incluso aludieron a otro intento de robo en ese partido de características similares al que sufrieron Carolina y sus hijas, y que también fue el viernes pasado, unas dos horas antes.

En ese hecho, que igualmente fue filmado por una cámara de vigilancia, dos motochorros quisieron abordar a una mujer que esperaba en una parada de colectivos ubicada a metros del cruce de las calles Sarmiento y San Lorenzo, en la localidad de San Antonio de Padua. Sin embargo, la víctima advirtió a tiempo la presencia de los ladrones y logró eludirlos corriendo.