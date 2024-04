Detuvieron a un ex senador mendocino tras ser denunciado por abuso sexual

El ex director de Vías y Medios de Transporte fue detenido el jueves en Godoy Cruz (Gentileza: Diario Uno)

El ex integrante de la Cámara de Senadores de Mendoza Andrés Da Rold fue detenido el jueves pasado luego de que una de sus ex parejas radicara una denuncia en su contra por violencia de género. El acusado fue interceptado en la vía pública y se encuentra a la espera de saber si será trasladado a la prisión.

La detención fue ordenada por la fiscal de Violencia de Género, Belén Sanz, luego de que iniciara una investigación en contra del ex funcionario público de 45 años, puesto que, días atrás, una mujer que fue pareja del detenido había presentado una denuncia por presuntos abusos sexuales que habría sufrido en diferentes ocasiones.

La denunciante presentó una serie de pruebas que complicaron la situación procesal del ex director de Vías y Medios de Transporte durante la gestión del ex gobernador Celso Jaque (2007-2011). De esta manera, el personal de la División Delitos contra la Integridad Sexual y Trata de Personas, dependiente de la Dirección de Investigaciones, llevó a cabo el operativo de aprehensión el jueves pasado.

Según la información publicada por el medio local MDZOL, Da Rold circulaba por la intersección de las calles Almirante Brown y Lemos, ubicadas en el departamento de Godoy Cruz, cuando fue interceptado por los agentes. Desde ese momento, el sospechoso fue alojado en la Comisaría 34ª hasta que se defina si será trasladado hacia una cárcel provincial.

El ex senador fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal (Captura de Google)

Horas más tarde, la fiscal lo citó a indagatoria y se confirmó que el ex senador fue imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal”. No obstante, no trascendieron detalles sobre la declaración que ofreció el ex funcionario público.

Por otro lado, ésta no es la primera vez que Da Rold enfrenta un problema en la Justicia, debido a que había sido denunciado por el ex senador de Libres del Sur Ernesto Mancinelli por presunto enriquecimiento ilícito. En la misma causa también fueron acusados el ex ministro de Transporte Diego Martínez Palau y el predecesor de éste, Pablo Rousseau.

Las sospechas de Mancinelli comenzaron después de que descubriera un aumento irregular en el patrimonio de Rousseau, ya que desde 2008 al 2015 presentó una suba del 300%. En la denuncia, el actual Director General de Desarrollo Comunitario del Gobierno de Mendoza señaló que el sospechoso pasó de tener cuatro a quince fincas.

De la misma manera, la involucración de Palau surgió producto de que en un boleto de compra venta que correspondía a una de esas propiedades también figuraba su nombre como uno de los compradores. Asimismo, indicaron que el vendedor se trató del padre de Andrés Da Rold, Antonio Da Rold.

El abogado se retiró de su carrera política en 2014 (Gentileza: Diario Uno)

Según los datos que figuraban en el acta, la sociedad MAAN S.A había vendido el inmueble de 65 hectáreas a los ex ministros a cambio de tres millones y medio de pesos. La fecha de la misma indica que la transacción se completó el 6 de junio de 2013, antes de que Palau abandonara su cargo como ministro para competir por el cargo de vicegobernador en la fórmula del Frente para la Victoria que conformó junto a Adolfo Bermejo en las elecciones provinciales de 2015.

Frente a esto, Mancinelli planteó la necesidad de que los ex funcionarios blanqueen el origen de los fondos que utilizaron para adquirir la propiedad, tras apuntar que “el monto de la operación, no se puede adquirir de un momento a otro”. Asimismo, remarcó que la finca había quedado bajo el nombre del padre de Rousseau, de quién señaló que era “un jubilado que en teoría recibe el haber mínimo”.

Luego de que concluyera el proceso de investigación, la Justicia determinó el sobreseimiento de Da Rold ante la falta de pruebas en su contra junto con el resto de los implicados. Finalmente, el abogado se había retirado de la vida política en 2014, para poder ejercer su profesión de manera particular. Varias veces se presentó para ser nombrado juez en diferentes jurisdicciones, pero no obtuvo resultados positivos.