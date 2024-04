Detuvieron a un prófugo por el crimen del hombre que mataron delante de su hijo de 4 años en Lanús

El hombre estuvo más de cinco meses prófugo

La Policía de la Ciudad detuvo el jueves en el barrio Zavaleta a un hombre que se encontraba prófugo desde hacía cinco meses por el crimen de Omar Jorge Szkarlatiuk, que fue asesinado delante de su hijo de 4 años en Lanús en medio de un intento de robo.

Se trata de un hombre de 30 años, cuya identidad no trascendió, que tenía un pedido de captura vigente desde el 10 de noviembre del año pasado por estar sindicado como uno de los autores del “homicidio en ocasión de robo, en poblado y en banda, mediante la utilización de arma de fuego”, que tuvo como víctima a Szkarlatiuk.

Según consignaron fuentes policiales a Infobae, luego de una larga investigación, los oficiales de la División Barrios 21-24/Zabaleta de la Policía de la Ciudad hallaron al prófugo dentro del barrio. Pese a que el delincuente intentó darse a la fuga, los agentes lograron detenerlo.

El hecho ocurrió el pasado 23 de octubre frente a una pollería ubicada en la calle Liniers al 2200, casi en la esquina con Gobernador Oliden, en Valentín Alsina, partido de Lanús. Tal como pudo saber este medio, la víctima estacionó su auto unos minutos para comprar en el comercio y dejó a su hijo atado en la silla reglamentaria para niños. Como había poca gente, Omar decidió no apagar el vehículo y dejar la puerta entreabierta.

El hombre de 30 años detenido en el barrio Zavaleta

Al salir del local, el hombre fue sorprendido por al menos dos delincuentes que le robaron su billetera y quisieron llevarse su auto. Como su hijo de cuatro años estaba a bordo, la víctima se resistió. De un momento a otro, abrieron fuego contra él, una bala ingresó a la altura de la clavícula derecha y el hombre quedó tendido en el suelo. Su hijo observó toda la secuencia desde el auto y -según testigos- comenzó a llorar desesperadamente.

Omar fue asistido por los vecinos, pero luego una ambulancia del SAME lo llevó hasta el hospital Evita, donde ingresó sin signos vitales. Los delincuentes, por su parte, se dieron a la fuga a bordo de un Ford Ka.

En paralelo, los testigos advirtieron a las autoridades y un equipo de agentes de la Comisaría Lanús 3º se hizo presente en el lugar. Así, observaron que el auto de la víctima todavía estaba encendido y en la escena del crimen estaban todas las pertenencias de Omar.

“Es un vecino de por acá cerca. Vino a comprar con su hijo, lo dejó sujetado la sillita. Como no había mucha gente, lo dejó ahí. Cuando se estaba por salir lo embocaron. Escaparon si robar nada, sin siquiera meterse en el auto. El nene quedó en estado de shock. Eso fue lo que más me impactó”, relató en esa oportunidad el nieto de un vecino que vive justo en frente del lugar del crimen durante un diálogo con Telefé. Ese mismo testigo denunció que la ambulancia del SAME tardó más de 40 minutos en llegar, y que un grupo de vecinos sacó al niño del auto para consolarlo y alejarlo de la escena, mientras esperaban a que apareciera un familiar.

Omar Jorge Szkarlatiuk, de 49 años

La investigación del crimen quedó en manos del fiscal Martín Darío Rodríguez, titular de la UFI Nº6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, quien inició las tareas investigativas para dar con los homicidas.

En consecuencia, se realizaron una serie de allanamientos los días posteriores al crimen junto a detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, puesto que se llevaron a cabo procedimientos en el barrio, por lo que esperaban que el ahora detenido regrese a la zona para poder detenerlo.

Tras su arresto, fue trasladado a la Comisaría Vecinal 4D, del Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo de Matías Bustos, quien puso en conocimiento al Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. Según supo este medio, el sospechoso contaba con antecedentes por robo a mano armada, lesiones y evasión.