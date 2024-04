Atropelló y mató al ministro de Culto de Ituzaingó y queda libre: “Es terrible que para la Justicia una vida valga mil dólares”

Así atropellaron al director de Culto de Ituzaingó: el conductor se dio a la fuga

“Él estará en su casa mañana, mi vieja no puede entrar a la suya por los recuerdos”, se queja Gastón Gaspar con profundo dolor, horas antes de despedir al pastor Mario Revel, su padrastro, e invadido por la bronca ante la medida de excarcelación que le fue concedida al funcionario judicial de La Matanza que atropelló y escapó sin brindarle asistencia al ministro de Culto de Ituzaingó.

Gastón, que en la nota con Infobae cuando se refiere a su padrastro lo llama papá, sostiene: “Es terrible que para la Justicia la vida de una persona de bien valga mil dólares”. Lo dice por el valor de un millón de pesos de fianza que el juzgado de Garantías N°6, a cargo del juez Marcelo Manso, le impuso a Nicolás Navarro (29), un auxiliar de un juzgado de familia de La Matanza que fue detenido tres días después del hecho. Está imputado por el delito de homicidio culposo agravado por falta de auxilio a la víctima y fuga.

Son días muy difíciles para la familia de Revel. Este jueves la noche, los restos del pastor de 68 años eran despedidos por sus seres queridos luego de que el 26 de marzo quedara gravemente herido tras ser atropellado por Navarro mientras cruzaba la calle en la intersección de la avenida Rivadavia y Erezcano, en Ituzaingó.

“Para ellos, la muerte de mi viejo fue eso: mil dólares”, dice sin poder creerlo. “Parece un chiste de mal gusto. Le ponen una fianza irrisoria para que la pague y salga. Sé que la ley lo avala, que él paga y sale, y después por su función podrá entorpecer todo, hacer que todo se haga eterno. La ley está mal. Una persona que trabaja en la Justicia tendría que ser de una conducta intachable. En el caso de la fianza, él saldrá a esperar el juicio. Nosotros, al mismo tiempo, velaremos a mi viejo”, se sincera Gastón sobre la inminente excarcelación. Y agrega: “La semana que viene, dormirá tranquilo y seguirá con su vida”.

Mario Revel fue atropellado por un funcionario judicial a bordo de una moto mientras cruzaba la calle en Ituzaingó

Sobre esto, recalca que le preocupa la situación de su madre, Elena, quien estaba junto a Mario desde hacía 45 años. “Mi viejo era todo su mundo. Ahora, ella es como una hoja al viento, por momentos llora y quiere irse con él”, confiesa conmovido.

“Mario es mi papá del corazón. Mis viejos se separaron cuando yo tenía 5. Él se hizo cargo de mi vieja con tres hijos. Yo me di cuenta de lo difícil que es eso de grande. Tenés que tener mucho amor para hacerlo. Nos crió a los cuatro, porque después tuvieron a mi hermana Mara, sin hacer ninguna diferencia. Es más, con el paso del tiempo, siempre tuvo buena relación con mi viejo biológico, que murió por el virus Guilland Barre y estuvo tres meses luchándola. Mario intervenía para que todos sigamos unidos. Nuestros domingos eran todos juntos”, narra con un amor que se percibe en cada palabra que pronuncia.

“Nos tenemos que organizar como familia”, cuenta en medio de la pesadilla que se desató desde aquel 26 de marzo cuando Mario cayó sobre el asfalto tras ser atropellado por la moto de Navarro. Las imágenes del aberrante hecho quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la zona. En las mismas, se nota cómo el funcionario judicial lo embistió y, después de unos segundos, escapó de la escena sin asistir a la víctima.

Sobre ese video que fue clave para capturar a Navarro, Gastón comenta: “Me costó mucho verlo, no quise, pero por una nota me obligué a verlo. Sentí que tenía todo para esquivarlo. No hizo ni el más mínimo intento por esquivarlo, hasta parece que le apunta. Mi viejo ya había pasado casi toda la calle, estaba mirando la otra mano, tranquilo, nunca lo vio venir”.

Mario Revel tenía 68 años. Era pastor y ministro de Culto. También se había desempeñado como concejal en Ituzaingó

Y añade sobre el detenido, auxiliar primero del Tribunal de Familia N°3 del departamento Judicial de La Matanza: “Un accidente lo puede tener cualquiera. La actitud de Navarro es propia de una mala persona. Nunca se acercó a ver a mi viejo. Siempre fue por su moto y su escape. ¿Por qué? Porque trabaja en la Justicia y sabe que no tiene consecuencias”.

“Es una impotencia total, bronca, mucho dolor, la sensación de injusticia es total”, manifiesta y expresa con resignación: “Creo que me duele nuestro país. Sé que por más bien que haya actuado la policía y la fiscal, la Justicia falla. Un tipo que asesina con una moto, que no respeta las leyes, que sale a la calle con su moto sin patente, que mata y huye, que trabaja en la Justicia, siente toda la impunidad. Es un tipo que sabe que en nuestro país, los que matan de esta forma siempre quedan libres”.

Y continúa con un tono de denuncia: “Él forma parte de un poder que todos los días nos demuestra que los ciudadanos no les importamos, que ellos están en su mundo politizado, donde tienen la impunidad absoluta. En todos los casos es lo mismo. Nosotros estamos impermeabilizados frente a esto. Lo aceptamos como tal, nos pasa con todo”.

Navarro fue identificado y detenido porque la moto que manejaba era nueva en el mercado y solo se habían vendido dos de ese modelo en color rojo. Lo atraparon en su casa de San Antonio de Padua, en Merlo, y le encontraron las mismas prendas, casco y zapatillas que vestía al momento del accidente. Hasta el cierre de esta nota, permanecía preso porque no había pagado la fianza de un millón de pesos.

“¿Cómo puede actuar en un caso de violencia de género? ¿Cómo puede defender a un indefenso, si ya sabemos cómo actúa en su vida?”, se pregunta Gastón sobre el funcionario del tribunal de familia de La Matanza preso. Y concluye: “Mi viejo siempre quiso cambiar la sociedad, sentía que para hacer cambios, había que jugarse e involucrarse. Por eso fue concejal de Ituzaingó y entró sin un mango y salió igual. No cambió en nada, nunca tranzó con nada, solo quiso ayudar”.