El acusado de matar a una joven y a su hijo de 4 años en Florencio Varela se negó a declarar y seguirá detenido

El principal sospechoso por el doble crimen se negó a declarar

Se negó a declarar Aníbal Mansilla, el acusado de asesinar a una joven de 22 años y a su hijo de 4, y de herir de gravedad a un bebe de siete meses, el viernes por la noche en una vivienda en la localidad bonaerense de Bosques. La fiscal Vanesa Maiola, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 descentralizada en Florencio Varela, lo imputó por “doble homicidio agravado”, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Al momento de ser detenido, Mansilla les dijo a los policías que se mandó “un moco” y que no sabía por qué lo había hecho. Pero esa confesión espontánea que hizo ante los policías que lo detuvieron no tiene valor legal a no ser que la repita ante la Justicia y eso no pasó.

De momento, el hombre de 29 años continuará detenido. Según trascendió, no poseía denuncias de violencia de género por parte de la víctima, identificada como Camila Nahir Acosta, a quien Masilla conocía.

El doble crimen de Acosta y su hijo Nehuén Valentín fue descubierto el viernes a la noche, cuando sus cuerpos fueron encontrados en una casa situada en la calle Lobos al 2.800, donde también había un bebé de 7 meses apuñalado, que continúa internado en terapia intensiva en el hospital Mi Pueblo.

Todo comenzó pasadas las 22, cuando familiares de la joven fueron a buscarla a la casa debido a que no respondía a los llamados. Al ingresar al lugar, uno de ellos observó la presencia del cuerpo de Acosta y de su hijo de 4 años. En esas escalofriantes circunstancias, encontraron al bebé de la mujer llorando, aún con vida. El pequeño tenía una herida de arma blanca en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia en un auto particular al hospital.

A raíz de la denuncia por el brutal ataque contra la familia, policías de la Comisaría 4° de Florencio Varela llegaron a la escena del doble crimen y comenzaron a investigar lo sucedido en busca de testigos. El médico legista que revisó los cadáveres estableció que hacía unas 12 horas que ambos estaban fallecidos. También determinó que ambos tenían signos de ahorcamiento y que el chico tenía golpes en el rostro.

De los informes preliminares de las autopsias también se desprendió que Acosta sufrió heridas de arma blanca y que fue ahorcada, además de haber sido abusada sexualmente. En el caso del niño se confirmó que fue ahorcado, pero no pudo determinarse aún si también fue víctima de abuso.

Tras el hallazgo de los cadáveres, los investigadores tomaron testimoniales a vecinos y familiares de la víctima y, a partir de sus dichos, personal policial aprehendió a Aníbal Mansilla tras un allanamiento en el complejo de viviendas de monoblocks conocido como “barrio Pepsi”.

Una violencia habitual

Según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre el 1° y el 31 de enero de este año en nuestro país fue cometido “un femicidio de mujeres, lesbianas, travestis y trans cada 27 horas”. El observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de MuMaLá corroboró que hubo “veinte femicidios directos, un transfemicidio, tres vinculados, dos por narcotráfico o crimen organizado y un suicidio feminicida”.

Según este registro, el 67% de los hechos fueron cometidos por parejas o ex parejas, el 76% fue asesinada en su vivienda y el 48% por arma blanca. Además, la edad promedio de las víctimas fue de 40 años, el 52% tenía hijos/as y el 43% convivía con el agresor. También se detectaron “treinta y nueve intentos de femicidio” y “diecisiete niños/as y adolescentes se quedaron sin madre”.

El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” elaboró otro reporte que informó que en la provincia de Buenos Aires hubo la mayor cantidad de femicidios el mes anterior, con ocho casos, seguido por Santa Fe, con cuatro, tres en Chaco y dos en Salta y Misiones.

*Con información de Télam.