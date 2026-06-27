Denunciaron a un remisero por abuso sexual, lesiones y rapto en Salta

Tras la denuncia de una pasajera, la fiscalía reunió pruebas médicas y genéticas que comprometen al conductor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un chofer de remis de 46 años enfrenta una acusación formal por abuso sexual con acceso carnal, lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras un hecho ocurrido en septiembre de 2025 en la ciudad de Salta. La víctima, una mujer que había salido de un boliche bailable, denunció que el conductor la agredió sexualmente dentro del vehículo luego de que los otros pasajeros descendieran, quedando a solas con el acusado.

La mujer perdió el conocimiento durante el viaje y al despertar, se hallaba en el asiento delantero del automóvil, desorientada y con signos físicos compatibles con abuso sexual. La denunciante relató que, al solicitar que la llevaran a su domicilio, el conductor se dirigió hacia una zona de descampados.

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La situación se agravó cuando, en presencia de empleados de una empresa y de un efectivo policial, el vehículo redujo la velocidad. La mujer intentó descender, pero el conductor aceleró bruscamente, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros.

Finalmente, la víctima fue asistida por personal policial, quienes la trasladaron a un centro de salud, donde recibió atención médica. El efectivo que intervino logró anotar la patente del vehículo, dato que resultó determinante para identificar tanto al propietario del vehículo como al acusado, quien alquilaba el automóvil para prestar servicio de remis.

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La Fiscalía Penal formalizó cargos contra un chofer de 46 años por abuso sexual a una pasajera

Durante la investigación, la Fiscalía dispuso múltiples medidas probatorias: informes médicos, análisis de cámaras de seguridad, testimonios, inspección y pericia del automóvil e informes psicológicos para la víctima. Un punto central de la acusación es el resultado de la pericia genética practicada por el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que detectó material biológico del imputado en el cuerpo y la ropa de la denunciante.

De acuerdo con la fiscal Morales Torino, estos elementos, junto con el resto de las pruebas reunidas, permiten considerar acreditada la existencia de los hechos denunciados y la presunta responsabilidad penal del acusado. Ahora, la Oficina Judicial deberá sortear al juez encargado del control de la acusación. Una vez designado, se convocará a las partes a la audiencia correspondiente, donde se definirá si la causa avanza hacia la etapa de juicio.

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En Argentina, el abuso sexual con acceso carnal (artículo 119, tercer párrafo del Código Penal) prevé una pena de seis a quince años de prisión. Si concurren otras figuras como privación ilegítima de la libertad (artículo 142) y lesiones leves (artículo 89), el tribunal puede aplicar penas en concurso real, lo que sumaría los mínimos y máximos de cada delito, aunque existe un límite legal para las penas acumuladas.

Trabajaba como remisero y tenia pedido de captura por abuso sexual

Un hombre de 65 años prófugo por abuso sexual con acceso carnal contra una menor fue detenido en Misiones a fines de marzo mientras trabajaba de remisero. El acusado fue buscado por un hecho ocurrido en Zárate mientras convivía con la víctima al momento del ataque.

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El operativo se activó cuando el sospechoso tramitó un nuevo ejemplar de su DNI, un paso que permitió a los investigadores rastrearlo. Al actualizar sus datos biométricos, declaró un domicilio en Corpus, aunque las tareas de vigilancia establecieron que se había instalado en Oberá, donde trabajaba como remisero para pasar inadvertido.

La captura fue coordinada por la Policía Federal Argentina y el Departamento de Investigaciones Complejas NEA. Los agentes obtuvieron un dato clave: el hombre tenía previsto llevar su auto a la VTV en una fecha determinada, por lo que montaron un operativo cerrojo en la intersección de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 5.

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El sospechoso fue interceptado en la vía pública mientras circulaba en su vehículo de trabajo. No ofreció resistencia y confirmó su identidad. El detenido quedó alojado en una dependencia policial a la espera de su traslado a la provincia de Buenos Aires. En el caso interviene el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del juez Mariano Agustín Chausis, que deberá indagarlo.