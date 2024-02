Tiene fecha el juicio contra el futbolista Junior Benítez, procesado por violencia y amenazas contra su ex novia

Junior Benítez está detenido: el 19 de marzo empieza un juicio en su contra por violencia y amenazas contra su ex novia y su familia

El futbolista Junior Benítez se sentará en el sillón de los acusados a partir del 19 de marzo próximo para someterse al juicio oral donde un tribunal debatirá la responsabilidad que tuvo en situaciones de violencia y amenazas contra su ex pareja Anabelia Ayala (29) durante 2022.

El ex Boca y Lanús, entre otros equipos, está detenido desde el 12 de enero pasado, cuando la Justicia revocó su prisión domiciliaria y ordenó trasladarlo a una unidad penal por la sospecha de que había violado la restricción de acercamiento, tanto física como virtual, respecto de Ayala.

Fue como consecuencia del suicidio de la joven, ocurrido durante la noche de Año Nuevo. La familia de la víctima, incluso, acusó al deportista de haber estado conectado desde una aplicación en el mismo momento en que ella tomaba la decisión de provocar su propia muerte, por lo que además lo denunció por instigación al suicidio, un delito que suele ser difícil de probar.

El juicio comenzará el 19 de marzo a las 8.30 en los Tribunales de Lomas de Zamora. “Demostraremos en el debate que Benítez es un psicópata sin ningún apego a la ley, yendo por el máximo de la condena por estos delitos, independientemente del avance en la investigación por la muerte de Anabelia”, remarcó a Infobae Rodrigo Tripolone, abogado de la familia Ayala.

Anabelia Ayala se quitó la vida el 1 de enero pasado

Benítez será juzgado por los delitos de coacción agravada por el empleo de armas, daños, amenazas, desobediencia y tenencia de armas de guerra sin la debida autorización legal.

Al menos, por ahora, se confirmó que pasarán por el estrado cerca de 20 testigos, entre los que están los familiares de Anabelia, los policías que intervinieron en el allanamiento posterior en la casa de Benítez, los peritos que analizaron el arma incautada al futbolista -una pistola 9 milímetros, con tres cargadores y 39 municiones- y familiares del acusado.

En noviembre pasado, un mes antes de la muerte de Anabelia, un juez había propuesto un juicio abreviado para determinar la culpabilidad en esta misma causa, que inició el padre de la joven en mayo de 2022, cuando denunció al futbolista por ejercer violencia (coacción) contra su hija y amenazar de muerte a él y a su otro hijo.

Tras aquel episodio, el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale ordenó su detención y un mes después decidió darle prisión domiciliaria. Son tres los hechos que comprometen al futbolista en la Justicia. Todos, vinculados a episodios similares contra la familia Ayala.

El primero data de principios de 2021 cuando el padre y la madre de su ex novia encontraron al jugador en la habitación de su hija con un arma de fuego apoyada sobre la mesa de luz rompiéndole pertenencias a la joven. Con esa misma pistola, Benítez supuestamente amenazó al padre.

En la segunda causa, que data de principios de 2022, Benítez volvió a amedrentar a su ex suegro Juan Carlos Ayala y a su hija: en este caso lo acusaron de pinchar los neumáticos del auto de la familia con un cuchillo luego de que la chica no le permitiera entrar a su casa. Tanto el padre, la madre y el hermano de la joven habrían recibido amenazas de muerte de parte de Benítez y denunciaron que además el acusado llevaba ese día una pistola.

Fue en ese contexto cuando el juez Vitale ordenó la detención tras el pedido del fiscal José Luis Juárez, de la UFI N°12 especializada en delitos relacionados a la violencia de género y violencia familiar, del departamento judicial de Lomas de Zamora. En el allanamiento encontraron la pistola, para la que el futbolista tenía la tenencia, pero el permiso de portación estaba vencido.

Algunos chats aportados por la familia a Infobae donde se exhiben relatos de violencia de Benítez sobre Ayala

Investigado

Además de esta causa, que es la que lleva a juicio al futbolista, desde enero se lo investiga por la presunta instigación al suicidio tras una denuncia de la familia Ayala para que se analice qué papel jugó Benítez en el momento en que Anabelia se quitó la vida.

El padre de Anabelia presentó ante la Justicia un teléfono “secreto” que halló escondido en el baño que usaba la chica y que, sospecha, se lo habría dado Benítez para que pudieran estar comunicados a pesar de la orden de restricción de acercamiento.

Teóricamente, Benítez no podía acercarse a su ex pareja. Sin embargo, los padres de ella aseguran que la medida no se cumplía. Según un video de seguridad tomado por la cámara ubicada en la cuadra de su casa familiar, el futbolista la pasó a buscar y la dejó al otro día. Es una deducción porque lo único que se ve es a Anabelia bajar de una camioneta negra 4x4 a las 10 de la mañana del 30 de diciembre, que, según los Ayala, pertenece al jugador.

El dato por ahora resultó incomprobable. De hecho, el juez de garantías que sigue la causa de 2023 desestimó esa misma semana un pedido del fiscal de juicio Hugo Carrión de detener al futbolista al considerar que no hay pruebas que demuestren que en ese vehículo estaba el sospechoso y que, de hecho, no consta en ningún registro una camioneta de esas características como de su propiedad. Menos de 15 días después finalmente Benítez fue detenido.

El juicio contra Benítez comenzará el 19 de marzo: además es investigado por instigar el suicidio de su ex novia

Según los padres de Anabelia, el futbolista estuvo al tanto del suicidio de su ex y no les avisó esa misma noche lo que estaba pasando en la habitación de la casa. La mamá le tocó la puerta para brindar y ella no respondió. Estaban conectados a través de una tablet que la chica tenía en su habitación, y que la familia aportó a la Justicia.

Para sostener esa hipótesis, compartieron un audio adjudicado a una familiar del futbolista en el que le relata a otra persona cómo se enteraron de la decisión de la mujer de quitarse la vida. “No brindamos porque estábamos todo con eso. Se ve que Junior y ella tenían como una cámara donde Junior estaba viendo cuando la piba se colgaba. Llamaron a mi casa para avisar para que hagan algo (...) Y nada, eso, se ve que hoy al mediodía la encontraron. Estaban todos los parientes de la piba (...)”.

“Benítez estaba observando cómo Anabelia se suicidaba. Vio todo el acto. Vi perversiones. Fui 20 años policía, pero esto es una secuencia de horror extraída de una película”, consideró el abogado de la familia.