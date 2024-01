Detuvieron una mujer por el crimen de la adolescente de 13 años en La Matanza y continúa la búsqueda de los asesinos

Tras el crimen, la menor fue trasladada junto a un patrullero al hospital "Simplemente Evita" (Télam)

A una semana del homicidio, una mujer fue detenida por el encubrimiento del crimen de la adolescente de 13 años en La Matanza de un disparo en el tórax. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los principales sospechosos.

La mujer fue identificada como Cristal Del Valle González, de 36 años, quien fue arrestada el pasado martes a la espera de su audiencia indagatoria, que se concretó finalmente el miércoles.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Marías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. De esta manera, la mujer fue imputada por los delitos de “encubrimiento agravado” y “tenencia ilegal de arma de guerra”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder Télam. La mujer se negó a declarar, por lo que continuará presa.

El crimen ocurrió la mañana del 18 de enero, cerca de las 10, en Machado y Concordia, localidad de Virrey del Pino. La víctima fue identificada como Jennifer Campos Calle, quien murió en el hospital Simplemente Evita, de González Catán, a raíz del disparo que recibió en el pecho.

Según las fuentes consultadas por Infobae, los dos ladrones ingresaron por una puerta lateral, que no estaba cerrada con llave. En primer lugar, redujeron a la madre de la adolescente y, al advertir la situación, su esposo, Franz Wilver Campos Rioja, de 34 años y nacionalidad boliviana trató de intervenir. En ese momento, forcejeó con uno de los asaltantes, a quien le entregó dinero que guardaba en una caja de zapatos.

Sin embargo, no fue suficiente: le exigieron más y lo golpearon. Su hija menor, Jennifer, se interpuso para evitar que continuara la golpiza. Como respuesta, el ladrón comenzó a efectuar disparos. Uno de ellos impactó en la chica, que cayó herida mientras los ladrones escaparon.

El padre de la menor también resultó herido

Campos tomó a su hija y, junto a un móvil policial que llegó al lugar, la trasladaron al Hospital km 32 – “Simplemente Evita” donde ingresó sin vida. Su padre, en tanto, fue asistido a causa de las heridas que le provocaron los golpes en la cabeza. En consecuencia, se inició una investigación para dar con los autores del brutal crimen.

Sobre el crimen, una vecina relató en diálogo con Crónica HD: “Escuché un disparo, me tiré al piso y cuando de valor me armé, salí de la casa y veo al padre de la nena con la cabeza sangrando y escuché el grito de una mujer”. La testigo añadió que observó a un hombre salir corriendo del lugar y al padre de la adolescente pidiendo ayuda. “La nena practicaba taekwondo. Era hija única. Son gente normal, no andaban en nada raro”, afirmó otra mujer.

Con el correr de los días, la investigación avanzó y las autoridades pudieron dar con Del Valle González, contra quien recolectaron material suficiente para asegurar que le brindó ayuda a uno de los presuntos autores del crimen para poder fugarse.

El lugar en el que sucedió el crimen

En simultáneo, continúa la búsqueda de los asesinos a pesar de las dificultades que se presentaron al inicio de la investigación, puesto que los padres de la menor no pudieron aportar datos para la identificación de los sospechosos.

Sin embargo, el vehículo quedó registrado por una cámara de seguridad del barrio y, siguiendo su rastro, los agentes de la DDI detectaron el ingreso del rodado a una vivienda cercana a la vera del río Matanza, en una zona descampada. Gracias a esto, lograron obtener la imagen de uno de los asesinos y procedieron a allanar el lugar y secuestrar el vehículo.

Luego, las pesquisas constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por robo agravado y que además fue utilizado en otros nueve hechos bajo la modalidad entradera.