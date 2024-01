El perito de parte de la familia de la expareja de Junior Benítez explicó cuál será su trabajo en la investigación por posible instigación al suicidio

Investigan si Junior Benítez instigó al suicidio a su expareja

Anabelia Ayala decidió ponerle fin a su vida el día de Año Nuevo, en medio de una relación aún turbulenta con el futbolista Junior Benítez, quien se encontraba con prisión domiciliaria y tenía antecedentes de violencia de género, por lo que no podía acercarse a ella. Este viernes, luego de que se revocara la prisión domiciliaria del ex Boca y Lanús, y se ordenara su inmediata detención por haber violado una orden de restricción de acercamiento a su expareja, la familia de la fallecida pidió que se investigue si el deportista instigó a la mujer a suicidarse y presentó un perito de parte, el destacado especialista en psiquiatría y psicología médica Rafael Herrera Milano (MN 127.896, M.P 333.749).

En diálogo con Infobae, Herrera Milano destacó que “respecto a este tipo de relaciones de pareja, las cuales suelen ser conflictivas o disfuncionales, es frecuente que estén impregnadas de violencia física y psíquica”.

Herrera Milano ejerció el rol de perito en varios resonantes casos. Participó por el lado de la querella en el caso del femicida Fernando Farré, quien mató de 66 puñaladas a su esposa en un country; acompañó a los familiares de las dos personas que murieron en el vuelco de El Pepo con su camioneta; en la causa de Julieta Prandi contra su exmarido; y también fue propuesto por la acusación en el caso del abogado Manuel Beccar Varela, quien mató a una joven en un choque de lanchas.

“En ocasiones la víctima pierde su autonomía como persona y pasa a depender por completo de su pareja. Esto se vislumbra con el paso del tiempo, cuando se constelan determinadas herramientas conductuales y psicológicas que utiliza el victimario, las cuales tienen como objetivo final captar la voluntad de sus ‘presas’”, detalló el profesional. Considera, además, que “en determinados casos es de utilidad la realización de una autopsia psicológica”.

Anabelia Ayala fue víctima de violencia de género

“Cuando se habla de autopsia psicológica se habla de la realización de una exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y vida de una persona ya fallecida. Se trata de hacer una evaluación después de la muerte, de cómo era la víctima en vida, su comportamiento y estado mental, tras una reconstrucción social, psicológica y biológica postmortem. Este tipo de análisis están dirigidos principalmente a dilucidar las causas de las muertes de origen violento y establecer las posibles responsabilidades”, explicó.

Para Herrera Milano, “es de medular importancia mensurar si las entrevistas a realizar, en el contexto de una autopsia psicológica, se tengan que demorar lo necesario para dar tiempo a los entrevistados a canalizar sus procesos de duelo”.

“No es extraño que se solicite este estudio complementario de forma prematura, lo cual necesariamente arroja conclusiones erróneas”, advirtió.

Por otro lado, el psiquiatra indicó que “los victimarios suelen presentar personalidades anormales, es decir estar por fuera de la media poblacional, lo cual no implica que no puedan comprender sus actos ni dirigirlos acorde a esa comprensión”.

“En contadas ocasiones se presentan patologías psiquiátricas graves que condicionan su accionar”, aclara de todos modos. A su vez, destacó que las características más habituales de los victimarios suelen ser: “no respetar la autoridad, ser impulsivos, presentar desinterés por las normas u obligaciones, ser peligrosos para la sociedad, se sienten superiores que el resto y suelen dominar psicológicamente a sus víctimas”.

Ante el pedido de investigación a Benítez, Herrera Milano, advirtió que “no es extraño que se nieguen a la realización de una pericia psiquiátrica, ya que esta última deja al desnudo su verdadero psiquismo, expone su verdadera forma de ser, y saca a la luz el desprecio por sus víctimas”.

El médico finaliza la charla con Infobae con un pedido, el de aclarar cuál es el concepto más importante de todos: “No psiquiatrizar conductas delictivas”.

Los padres de la joven aseguran que el responsable de la muerte de Anabelia es el futbolista, a quienes ellos ya habían denunciado varias veces en el último tiempo y por lo que la Justicia, en mayo de 2023, ordenó su detención por los delitos de coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia.

A pesar de la situación judicial y de las denuncias de la familia respecto del sometimiento que el ex Boca y Lanús ejercía sobre Anabelia, la relación entre ambos nunca se terminó. “Ella vivía encerrada en su habitación y con una tablet conectada a él permanentemente, desde donde vigilaba todo lo que ella hacía. No la dejaba salir, no la dejaba relacionarse con otros”, comentó a Infobae Carla, su prima.

Anabelia fue hallada muerta el mediodía del 1° de enero por su hermano. Sus padres están seguros que todo habría ocurrido ante la vista de Benítez, conectado a una comunicación virtual permanente. Además, aseguran que su hija se encontró el 30 de diciembre con el jugador, aunque pesa sobre él una restricción perimetral, además de las limitaciones de la prisión domiciliaria.

Este viernes, de hecho, la fiscal Dimundo, quien tiene a su cargo la causa por las presuntas amenazas del futbolista a su ex suegro y por la violencia en su contra denunciada por Anabelia, solicitó la detención de Benítez por haber incumplido el arresto domiciliario en al menos dos oportunidades, de acuerdo al testimonio de testigos, los días 29 y 30 de diciembre últimos.

La familia Ayala compartió un video en el que se la observa a Anabelia descender de una camioneta 4x4 negra en la puerta de su casa en el barrio Malvinas Argentinas de Almirante Brown, zona sur del conurbano bonaerense. La familia asegura que ese vehículo sería de Benítez, pero a él no se lo ve. “Él fue el último que habló con ella. Sabía lo que paso con ella, y no fue capaz de venir a avisar a su familia. La dejó morir sola”, aseguró Carla.

Para justificar esa hipótesis, la familia de Anabelia compartió un audio adjudicado a una supuesta familiar del futbolista que le relata a otra persona cómo se enteraron de la decisión de la mujer de quitarse la vida. “No brindamos porque estábamos todo con eso. Se ve que Junior y ella tenían como una cámara donde Junior estaba viendo cuando la piba se colgaba. Llamaron a mi casa para avisar para que hagan algo (...) Y nada, eso, se ve que hoy al mediodía la encontraron. Estaban todos los parientes de la piba (...)”.

Carla explicó que Anabelia no tenía celular. “Supuestamente él se lo había llevado para arreglarlo”, asegurór. Y por eso su prima usaba una tablet que el propio Benítez le habría regalado. “Sabía lo que pasó con ella”, insistió Carla.

El abogado de la familia Ayala, Rodrigo Tripolone, entregó hace unos días como evidencia la tablet a la comisaría de Monte Grande. Y pidió a la fiscalía sobre la que recayó la causa que actúe “de urgencia”.

El objetivo de Tripolone y de los padres de Anabelia es que se investigue a Oscar Junior Benítez por “instigación al suicidio”, que establece un castigo de hasta cuatro años de prisión “al que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado”. Además, el abogado pidió que se revoque la prisión domiciliaria de Benítez y se lo traslade a una unidad penal. Este viernes, quedó alojado en la comisaría 2da. de Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires.