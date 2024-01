Se fugó el asesino de una joven que murió baleada en 2022

El asesino de Lara Fernández se dio a la fuga y su madre se mostró enojada

El sábado pasado el asesino de Lara Fernández (17), la adolescente oriunda de Lomas de Zamora que murió en los festejos de Año nuevo 2022 tras recibir un tiro en la nuca, se fugó del Instituto de Menores “Francisco Legarra” y la madre de la víctima expresó enojo y temor ante la situación.

En este contexto manifestó que siente “mucha bronca” luego de que el principal acusado del crimen se fugara de la institución de La Plata ubicada en las calles 520 y 226, en la que estaba alojado.

“Estoy muy indignada, tengo mucha bronca, yo lo que no quiero es que a otras personas les pase lo que me pasó con mi hija, no quiero que arruine a otra familia, eso es lo que más tristeza me da”, señaló María Laura Fernández.

Según fuentes de la investigación, el acusado habría logrado escapar del Instituto de la localidad platense de Abasto por encima de un alambre perimetral, evadiendo así cualquier tipo de control policial y desapareciendo del radar sin dejar rastro.

No obstante, la fiscalía al anoticiarse del hecho, lo declaró “en rebeldía” y ordenó su “inmediata captura”.

Ante la situación María Laura sentenció: “Se escapa levantando un alambrado y se va caminando, ¿no estamos hablando de un Instituto que supuestamente es de máxima seguridad?”

“Yo entiendo que a veces la Justicia hace lo que puede hasta donde puede, pero veo que hay muchas falencias y esto es indignante, y yo lo que no quiero es que (el prófugo) mate a otra persona en la calle, por un celular o porque le vaya a robar el auto o una moto”, concluyó la mujer.

Lara Fernández recibió un tiro en la nuca tras resistirse a un robo

Recordando la trágica noche en la cual María Laura perdió a su hija para siempre, ocurrió en la mañana del 1 de enero de 2022, a las 06:20 en la esquina de las calles Olmos y Homero de la localidad de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano, a donde se solicitó personal policial tras denunciarse una persona con una herida de arma de fuego.

Así, acudieron efectivos de la comisaría 9na y comenzaron su trabajo de investigación, en el cual entrevistaron a varios jóvenes presentes. Entre ellos estaban las amigas de Lara, quienes contaron que mientras esperaban a ser buscadas de la fiesta que ya había finalizado, fueron interceptadas por cuatro delincuentes armados que quisieron robarles sus celulares.

En ese contexto, todas lo entregaron, excepto Lara, quien al forcejear con uno de los sujetos la golpeó en la cabeza con la culata de un arma de fuego, la tomó por la espalda, le puso un arma en la nuca y le disparó.

Según los testigos a los que pudo acceder Télam, escucharon la detonación y advirtieron que la víctima había recibido un impacto de bala en el cráneo, mientras que los ladrones escaparon del lugar con los teléfonos de todos y dejaron a la herida tirada ensangrentada en el medio de la calle.

Mientras la policía trabajaba en la escena, la adolescente fue trasladada al hospital Municipal de Llavallol, donde finalmente ingresó fallecida debido a la gravedad de la herida ocasionada por quien fue capturado luego de tres meses de búsqueda.

El 3 de marzo de 2022 lograron localizarlo y arrestarlo. No obstante no pudieron someterlo a juicio oral debido a su minoría de edad ya que en ese entonces contaba con 15 años.

Sin embargo sus cómplices: Alan Benjamín González (19), Cristian Mario Maidana (25) y Leandro Strassera (21) sí tuvieron que declarar ante el Tribunal Oral Criminal 5 de Lomas de Zamora.

Tanto González como Maidana fueron detenidos tras el hecho, pero Strassera fue apresado en mayo pasado por otro robo y, si bien se hizo pasar por otra persona, finalmente los pesquisas lo identificaron y descubrieron que tenía pedido de captura por el crimen de Lara.

