Video: el momento en el que un policía atropelló y mató a un nene de 9 años en Villa Fiorito

“¡Lo pasó por arriba!”: así fue el momento en el que el policía atropelló y mató al nene de 9 años en Fiorito

Un niño de 9 años murió y su hermano de 5 resultó herido cuando las motos en las que viajaban fueron embestidas por dos patrulleros en la localidad de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Por la muerte de Felipe Bautista Yedro hay un policía de la Bonaerense de 21 años detenido. El otro agente involucrado en el siniestro fue acusado de lesiones. Ambos serán indagados este martes, informaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho comenzó el sábado a la noche después de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. En ese clima de agitación por el partido, debido a que había mucha gente en la calle, ocurrió el primer incidente. Fue cuando una moto, en la que viajaban Agustín Pogonza y su sobrino de 5 años (ambos sin casco) impactó contra el lateral izquierdo de un patrullero que venía por la calle Necol al 1000, casi en el cruce con Pío Baroja.

“La moto venía a velocidad y el patrullero, que andaba por calle de tierra, se adelantó para agarrar el asfalto”, explicaron fuentes de la investigación a este medio. En ese momento, según el relato de las fuentes, apareció el segundo móvil policial, también por la calle Necol pero de la mano de enfrente. Adelante viajaban dos efectivos y, en la parte de atrás, un contraventor que habían aprehendido por manejar sin casco. Llevaban la moto en la caja del vehículo, cuando se toparon con la escena del primer choque.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los investigadores, cuando el segundo patrullero llegó al lugar del choque, los vecinos los rodearon: intentaron escapar del lugar, el conductor dio marcha atrás y terminó impactando contra una segunda moto en la que viajaban Tomás Yedro y su hermano Felipe.

La brutal secuencia, que encabeza esta nota, quedó registrada por una vecina. “¡Lo pasó por arriba!”, se escucha gritar a unos de los vecinos.

Durante la tarde del lunes, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 especializada en Delitos Culposos, Carlos Patricio Pérsico, y agentes de Gendarmería Nacional se trasladaron a la escena. Los peritos de Gendarmería levantaron rastros para ser peritados.

Este martes, Pérsico le tomará indagatoria a los conductores de los patrulleros. Uno de ellos está detenido por “homicidio culposo agravado”; el otro en libertad, acusado de “lesiones culposas”. El lunes declararon los agentes de la bonaerense que viajaban como acompañantes en los patrulleros y el contraventor, quien aseguró haber visto el primer choque de frente, no así el segundo ya ocurrió a sus espaldas.

Según supo este medio, los acusados dieron negativo en el test de alcoholemia. “La noche del sábado no estaban fuera de su jurisdicción ni de lugar. Tampoco usaron armas para reprimir a la gente. Los enfrentamientos fueron con el Comando y no con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) a la que ellos pertenecen”, dijeron a Infobae fuentes del caso.

“Los policías no fueron capaces de ayudarnos”, denunció Tomás, el hermano de la víctima en Radio Mitre, que también resultó lesionado en el accidente. “Cuando nos embistieron, la gente fue a increparlos y la policía en vez de ayudarnos se puso a reprimir y después se fue”, se lamentó el joven que maneja la moto que fue arrollada por el patrullero.

Tomás contó que una vez que finalizó el encuentro en el Maracaná, salió a dar unas vueltas por el barrio con su hermano. “En un momento lo pierdo y cuando llego a dos cuadras de mi casa me encuentro primero con el accidente que tuvo mi primo, con mi hermano más chiquito. Me bajo de la moto para ayudarlos y cuando voy en dirección a mi casa, el patrullero hace marcha atrás y me arrastra con la moto”, relató. “A mí me salvó la moto pero mi hermano salió despedido y murió en el acto”, señaló.