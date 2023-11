Quedó detenido el policía que atropelló y mató al nene de 9 años en Villa Fiorito: cómo fue la tragedia

Felipe Bautista Yedro, la víctima

El policía de la Bonaerense que este sábado atropelló y mató a Felipe Bautista Yedro, de 9 años, en la localidad de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, quedó formalmente acusado de “homicidio culposo calificado” y permanecerá detenido. El otro agente involucrado en un siniestro previo, en el que resultó herido el hermano de la víctima de 5 años, fue imputado por “lesiones culposas”, pero seguirá en libertad, según informaron fuentes del caso a Infobae.

Los oficiales Santiago Ariel Silva y Jonathan Giovanni Arancibia Tejerina, ambos con funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fueron indagados este martes por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 especializada en Delitos Culposos, Carlos Patricio Pérsico, en compañía de sus defensores. Al finalizar la indagatoria, un juez de garantías convalidó la detención de Silva. El delito que se le imputa prevé hasta seis años de prisión.

Este lunes habían declarado los agentes de la Bonaerense que viajaban como acompañantes en los patrulleros (un hombre y una mujer) y un contraventor que iba en el asiento de atrás del móvil que atropelló y mató al nene, quien aseguró haber visto el primer choque de frente; no así el segundo que ocurrió a sus espaldas.

Los acusados dieron negativo en el test de alcoholemia. Además, fuentes del caso aclararon que durante la noche del sábado no estaban fuera de su jurisdicción ni de lugar. Acerca de los enfrentamientos con los vecinos, se descartó que usaran armas para reprimir a la gente, como se vio en varios videos registrados por vecinos. “El conflicto fue con personal del Comando y no con la UTOI a la que ellos pertenecen”, agregaron las mismas fuentes.

Así fue el momento en el que el policía atropelló y mató al nene de 9 años en Fiorito

Cómo fue la tragedia

Sucedió este sábado 4 de noviembre, alrededor de las 20.30, después de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. En ese clima de agitación post partido, debido a que había mucha gente en la calle, ocurrió el primer incidente. Fue cuando una moto, en la que viajaban Lucas González (19) y un menor de 5 años, ambos sin casco, impactó contra el sector izquierdo delantero del móvil policial de Arancibia Tejerina, que circulaba por la calle Necol al 1000, casi en el cruce con Pío Baroja.

“La moto venía a velocidad y el patrullero, que se movilizaba por calle de tierra, se adelantó de manera imprudente para agarrar el pavimento, donde había un mayor flujo de tránsito”, explicaron fuentes de la investigación a este medio.

En ese momento, como se ve en el video que figura en esta nota, apareció el segundo móvil policial, que también circulaba por la calle Necol, pero de la mano de enfrente. Al volante iba Silva junto con un acompañante y, en la parte de atrás, un contraventor que habían aprehendido por manejar sin casco. Los efectivos llevaban la moto en la caja del vehículo, cuando se toparon con la escena del primer choque.

Felipe Bautista hubiera cumplido 10 años el próximo 26 de marzo

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los investigadores y, tal como se ve en el registro fílmico, cuando el segundo patrullero llegó al lugar del choque, los vecinos rodearon el vehículo para reclamar que le prestaran auxilio al menor de 5 años previamente accidentado. Pero en vez de socorrerlos, Silva dio marcha atrás y terminó impactando contra una segunda moto en la que viajaban Tomás Yedro (20) y su hermano Felipe Bautista.

La brutal secuencia quedó registrada con un teléfono celular. “¡Lo pasó por arriba!”, se escucha gritar a unos de los vecinos.

En diálogo con Radio Mitre, Tomás Yedro denunció que los policías se dieron a la fuga. “No fueron capaces de ayudarnos”, aseguró el hermano de la víctima, que también resultó lesionado en el accidente. “Cuando nos embistieron, la gente fue a increparlos y la Policía, en vez de ayudarnos, se puso a reprimir y después se fue”, agregó.

Según su relato, una vez que finalizó el partido de Boca en el Maracaná, salió a dar unas vueltas en moto por el barrio con su hermano. “Cuando estaba a dos cuadras de mi casa me encontré con el accidente que tuvieron mi primo y mi hermano más chiquito. Me bajé de la moto para ayudarlos y cuando iba en dirección a mi casa, el patrullero hizo marcha atrás y me arrastró”, dijo y cerró: “A mí me salvó la moto, pero mi hermano salió despedido y murió en el acto”.