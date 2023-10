La Justicia le concedió la excarcelación a Marcelo Corazza

Marcelo Corazza está detenido en el penal de Ezeiza

La Justicia le concedió este martes la excarcelación a Marcelo Corazza, preso en la cárcel de Ezeiza en el marco de la causa donde está acusado por asociación ilícita y corrupción de menores. La decisión fue del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, Ariel Lijo, luego de que la Fiscalía Federal N°2 dictaminara favorablemente sobre el pedido que hizo la defensa para que liberen al primer ganador de Gran Hermano y ex productor del ciclo.

Te puede interesar: La declaración de Marcelo Corazza: “No sé por qué estoy acá, me acuesto pensando en no querer despertar”

Tal como lo pidieron los fiscales Marcelo Colombo y Carlos Rívolo, Corazza deberá usar una tobillera electrónica, tiene prohibido salir del país, deberá presentarse del 1 al 5 de cada mes en el Juzgado y no podrá ausentarse del domicilio que fije como residencia por más de 24 horas (su vivienda de Tigre, en este caso), según reza el fallo al que accedió Infobae.

“Generalmente, cuando el fiscal avala el pedido de la defensa, el juez suele aceptar eso”, había adelantado hace 24 horas las fuentes consultadas por este medio tras la solicitud de los abogados Gustavo Adolfo Posleman y Horacio Raúl Semin que habían aceptado Colombo y Rívolo.

Te puede interesar: Marcelo Corazza pidió su excarcelación y quedó a un paso de la libertad

Los fiscales habían aceptado concederle la excarcelación a Corazza porque evaluaron que está imputado por corrupción de menores, en dos hechos, uno de ellos en concurso ideal con exhibiciones obscenas, y asociación ilícita, “todas figuras que prevén una pena mínima de tres años de prisión” lo que habilitaría a un juez o tribunal a “aplicarle una condena de ejecución condicional”, según reza el escrito de tres páginas al que accedió este medio.

Así se llevaban a Marcelo Corazza detenido

Además, los fiscales evaluaron que el domicilio de Corazza “se encuentra debidamente constatado”, que el detenido “no posee antecedentes de condenas” ni “surgen indicios concretos de que pudiera llegar a sustraerse de este proceso”.

Te puede interesar: Marcelo Corazza, más complicado: sumó un nuevo procesamiento por corrupción de menores

En la resolución de Lijo de 23 páginas, el juez repasa los fundamentos de la defensa como así lo que expresaron los fiscales y menciona: “El máximo de pena previsto para el delito que se le imputó supera los ocho años de prisión; sin embargo, cierto es que, por otro lado, la pena que eventualmente pudiera aplicársele podría ser de ejecución condicional, pues el mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le atribuye es de 3 años”.

También, el magistrado indicó que “Corazza posee un arraigo suficiente que permite suponer que el peligro de fuga se encuentra neutralizado”. Y resaltó: “Además, es cierto que se trata de una figura pública, lo que dificultaría una presunta voluntad de fuga u ocultamiento”.

Lijo subrayó que fue el productor quien se entregó al evaluar que siempre estuvo a derecho: “Debo afirmar que asiste razón a su defensa en cuanto a que la conducta del imputado fue ajustada a derecho y con evidente voluntad de sujeción al proceso”. Y recordó que al momento en que la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional dispuso su prisión preventiva, el 31 de mayo pasado, el ex GH “se presentó voluntariamente”. T ponderó que “no registra antecedentes”.

Corazza está imputado junto a otros cuatro sospechosos

Eso sí, en cuanto al entorpecimiento de la investigación, el magistrado consideró que “el escenario fáctico y probatorio reunido al día de la fecha en torno a Corazza permite afirmar que –de momento- no se encuentra medida probatoria alguna en curso que él pueda llegar a entorpecer en pos de favorecer su situación procesal”.

Con todo esto, el ex ganador de GH quedará en libertad este mismo martes.

Justamente, el juez Lijo fue quien procesó a Corazza la semana pasada por otro caso de corrupción de menores por el que lo había indagado a mediados de octubre. En ese sentido, el magistrado no había modificado la prisión preventiva que el ex productor ya tenía confirmada por la cámara y que lo tiene detenido por integrar una asociación ilícita dedicada al abuso de menores. Por eso seguía preso.

Hay que recordar que en la indagatoria ante Lijo, Corazza declaró y dijo: “No sé por qué estoy acá todavía. Me acuesto pensando en que no me quiero despertar. Es una porquería, una locura”.

El caso

Corazza fue detenido en marzo de este año, acusado de haberse encontrado en el año 2001 con un menor de 14 años en su vehículo para luego masturbarse delante de él. Es decir, corromperlo sexualmente. Junto a él fueron arrestadas otras cuatro personas con acusación más graves, como trata de personas y abuso sexual. Sin embargo, a las pocas semanas, fue liberado por el tipo de calificación penal.

Así fue la detención de Marcelo Corazza en marzo pasado

Esto fue apelado por el fiscal Patricio Lugones. La Cámara de Apelaciones, entonces, decidió acusar a todos los detenidos, incluido Corazza, de formar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil. Con esta nueva situación, fue detenido nuevamente el 31 de mayo y traslado hasta el penal de Ezeiza, que dejará hoy.

Luego, la causa pasó al fuero federal. El expediente recayó en el juzgado N° 4 de Lijo. El magistrado analizó las distintas pruebas, desde testimonios hasta los celulares de los acusados, y descubrió que había tenido una relación sentimental, durante casi dos años, con un joven que, al comienzo del contacto, era menor de edad.

Ese joven declaró en Cámara Gesell y confirmó que su relación con Corazza había comenzado cuando tenía 17 años. Lo mismo certificó el análisis que se hizo del celular del ex GH, donde se encontraron distintos mensajes e intercambio de fotos y videos con la víctima, todos de alto contenido sexual. Por esta razón, se le había sumado el segundo procesamiento por corrupción de menores.